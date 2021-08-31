«Удаленка — это лучшее, что могло случиться»: челябинцы рассказали о том, как им работается вне офиса

Пандемия 2020 заставила многих пересмотреть режим работы. Уютный диван дома вдруг стал рабочим местом, а балкон превратился в комнату переговоров с сотрудниками по Скайпу.

Они находятся в онлайн практически круглосуточно, но при этом могут быть на горнолыжном курорте, лежать на надувном матрасе посреди озера или запускать с ребенком воздушного змея на окраине города.

Мы поговорили с «удаленщиками» и узнали, как они дошли до такой жизни и каково это: не скидываться на дни рождения сотрудников и не ходить с контейнером на общую кухню.

Роман Корнилов, музыкант, преподаватель по вокалу, саунд-продюсер, звукорежиссер: мои ученики живут на других континентах

— В профессии я больше 10 лет, столько же работаю удаленно. Лет с шести занимаюсь музыкой, вокалом, есть концертный опыт, являюсь лауреатом многих российских и международных премий.

Конечно, во время занятий очень важна эмоциональная связь с учеником, так сказать, тактильный контакт. И во время онлайн-уроков — это обеспечить невозможно. Но в ряде ситуаций занятия по виде- и аудиосвязи просто незаменимы.

Временные пояса перестают играть значимую роль

— Двое моих учеников (брат с сестрой) вместе с родителями уехали в США на постоянное место жительства. Чтобы дети не забывали родной язык, их мама решила продолжить занятия вокалом под моим руководством. Так мы перешли на удаленное репетиторство.

Режим онлайн в целом не меняет содержимое наших занятий, к тому же все ученики получают домашние задания, чтобы отрабатывать определенные навыки самостоятельно. Уроки онлайн — это реальная экономия времени для всех. Достаточно лишь включить видеосвязь и настроить пианино.

Главное, чтобы не булькало

— Правильно настроенное музыкальное оборудование и качественная связь определяют эффективность занятий. И мне как педагогу тоже важно передавать качественный звук, чтобы студенты по ту сторону экрана правильно понимали, как делать то или иное упражнение.

Сразу прошу обратить внимание на скорость интернета и при необходимости увеличить ее — в наших занятиях важно, чтобы звук не рассыпался и ничего не булькало.

В целом, если у вас есть желание заниматься музыкой или вокалом, то можно работать с педагогом из любого города.

Сергей Уфимцев, редактор сайта: я попробовал, и мне понравилось

— Что такое удаленка я впервые узнал в конце марта 2020 года. Сначала было немного не по себе не собираться в офис, не ехать полтора часа на работу, не стоять в пробках, общаться с коллегами только в чатах. Но я быстро понял, что это очень удобно! Проснулся, умылся, включил ноутбук — и ты уже на работе! К тому же больше времени проводишь с семьей: решить какие-то вопросы можно даже во время прогулки с ребенком.

Сейчас некоторые мои коллеги живут в других городах, но это не мешает нам быть всегда на связи и оперативно выпускать материалы.

Первым делом поменял оператора

— Среди прочих достоинств в моей удаленке есть один недостаток: границы между рабочим и личным временем стерлись напрочь. Бывает, что и среди ночи нужно выставить на сайт оперативную информацию, дать задания журналистам и проверить социальные сети. А потому бесперебойная связь стала важней всего.

К прежнему оператору и раньше были нарекания по поводу частых «технических работ на линии», но в нынешних условиях это стало неприемлемым. Сменил оператора, выбрал, кстати, выгодный пакет с домашним интернетом, мобильной связью для всей семьи, а заодно и с телевидением. Теперь все работает четко, и мне удается прилично экономить — дешевле брать все у одного провайдера, за такой «опт» он дает скидку, а заодно упрощает жизнь — все сервисы оплачиваю с одного счета.

Удаленка карьере не помеха

— Знакомые высказывали опасения, что если не «светить лицом» в офисе, то продвижения по карьере не видать. Я не согласен. Неважно откуда ты работаешь, важно, как ты это делаешь. Профессиональные компетенции, журналистскую грамотность, ответственность и пунктуальность на удаленке не растеряешь, если эти качества и раньше присутствовали в тебе.

Олеся Мартынова, фитнес-тренер: удаленка стала испытанием и подарила интересный опыт

— Когда объявили локдаун, одними из первых закрыли фитнес-центры. И это стало настоящим ударом для инструкторов. Мало того, что ты просто не можешь работать, так еще и приходиться бросать своих подопечных.

Когда шок прошел, решение проблемы подсказали сами клиенты.

Приседаем онлайн

— Сначала мне начали поступать одиночные предложения от моих подопечных с просьбой провести тренировку через Скайп. Мы подбирали удобное время, обсуждали имеющийся дома инвентарь и смотрели друг на друга через камеру. Гантелями служили пластиковые бутылки c водой, а для приседания с утяжелением многие девушки брали на руки своих малышей.

Потом количество таких предложений стало расти, и я поняла: тренировкам быть! Я составила расписание занятий и отправила своим фитоняшкам.

После начала наших онлайн-тренировок у меня появилось ощущение, что я всех вижу, и девушки в комментариях писали, что бояться филонить, когда на них с экрана телефона пристально смотрит тренер. А когда они делились своими результатами, я убеждалась: все делаем правильно!

Главное — качество картинки

Когда ты занимаешься с человеком в зале, ты можешь подкорректировать амплитуду движения или проконтролировать положение тела. С онлайном было сложнее, ведь все по-разному воспринимают информацию. Именно поэтому стало важным показать правильную технику выполнения каждого упражнения. От качества и скорости связи стал зависеть весь тренировочный процесс. Каждое занятие начиналось со слов: «напишите в комментариях, как видите меня и слышите». Такая фитнес-перекличка.

Елена Романенко, PR-специалист, руководитель коммуникационного агентства: клиентам стало без разницы, где ты находишься

— Изначально удаленка в моей жизни была связана исключительно с пандемией: весной прошлого года после объявления локдауна мы ушли из офиса и закрыли его. Но к осени стало ясно, что ждать бессмысленно, и вся наша команда перешла на дистанционный формат работы.

Именно тогда удаленка не только открыла новые возможности в творчестве и в бизнесе, но и показала, что вообще границ не существует! Раньше работодателю или клиенту было важно, чтоб ты пришел к нему ногами. Сейчас ни у кого нет претензий к тому, что ты выйдешь на совещание по телефону или в Зуме. Требований к твоему местонахождению уже никто не предъявляет.

Нас разделяют сотни километров, но это не чувствуется

— Помимо ухода в режим «квартира=офис», жизнь подбросила мне еще один сюрприз. В связи с новым этапом в бизнесе мужа, мы переехали из Челябинска в Иркутск.

Так получилось, что на дистанте удалось не только сохранить все челябинские проекты, но и найти новые уже в Иркутске.

Помимо постоянного общения с клиентами и подрядчиками я всегда нахожусь на связи со своей командой, хотя сотрудники также «разбросаны» по разным городам, а некоторые находятся в Республике Казахстан. Но для нас не существует никаких границ (если только разница во времени), благодаря связи мы не чувствуем расстояния.

Внимательно выбираю связь под свои потребности

— Я порядка 15 лет пользуюсь связью МТС. Сейчас подключила тариф с безлимитом на звонки внутри сети — всем городам России и ближнего зарубежья без каких-либо дополнительных наценок. Кроме того, у меня безлимитный интернет, и я могу раздавать его на ноутбук, когда, например, нахожусь в дороге или в месте, где нет возможности подключиться к Wi-Fi.

Правильный безлимит в помощь карьере на дистанте

Проводить планерки, лежа на массажной кушетке, или устраивать мозговой штурм, сидя в кафе за чашечкой латте — для удаленщиков неважно их местонахождение. Главное — наличие смартфона и мобильный интернет.

Опросив удаленщиков с внушительным стажем и тех, кто вынужденно побывал на дистанте, мы узнали, что единственное требование к рабочему месту — это быстрый интернет и безлимит на все. И, конечно же, по адекватной цене.

Например, сейчас у МТС пользуется популярностью «Тарифище». И это понятно — безлимитный мобильный интернет, звонки и SMS предлагаются по цене пары чашек кофе. Новые абоненты, а также те, кто перешел на «Тарифище» от другого оператора с сохранением своего номера, получают все за 450 рублей. Для тех, кто уже на МТС, тоже есть возможность экономии с «Тарифищем» — выбрать для себя оптимальный пакет из четырех предложенных. Но даже в наборе-минимум вы получите 600 минут и безлимит внутри сети. На планерки с коллегами и звонки друзьям точно хватит!

Партнерский материал.