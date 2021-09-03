Афиша в Челябинске: что посмотреть в выходные 4-5 сентября 2021

В эти выходные будет куда сходить и взрослым, и детям Фото: Кирилл САДЫКОВ

В эти выходные, 4 и 5 сентября, в Челябинске начнут праздновать День города. Подробный список мероприятий, которые приурочены к 285-летию, мы выкладывали ранее. А сейчас предлагаем изучить, что посмотреть в кино, на какой концерт можно сходить и какие спектакли уже показывают в театрах. Изучайте, какая будет афиша в Челябинске на ближайшие два дня.

Кино

Со 2 сентября в кинотеатрах крутят германско-швейцарский фильм про апокалипсис «Чужая Земля». По сюжету, произошла глобальная экологическая катастрофа, и Земля затонула под водой. Людей успели перевезти на другую планету, но там они не могут обзавестись детьми. Чтобы узнать, можно ли начать все сначала на Земле, троих ученых отправляют в экспедицию. Однако при неудачной посадке выживает только один из них.

Фото: kinopoisk.ru

В фильме играют звезда «Игры престолов» Иэн Глен и актер сериала «Черное зеркало» Сопе Дирису. Картину снимали создатели боевика «Послезавтра» (2004) и научной фантастики «День независимости» (1996).

Фестиваль

Фото: GeoPro для фестиваля "Продвижение"

В воскресенье, 5 сентября, на площади Революции стартует молодежный фестиваль «Продвижение». Челябинцы будут соревноваться в шести дисциплинах:

— граффити,

— хип-хоп,

— ВМХ, скейтборд и скутер,

— брейк-данс,

— воркаут,

— слэклайн — хождение по стропе.

Начало в 14:00, фестиваль бесплатный.

Спектакль

Фото: Челябинский театр кукол

В эти выходные в театрах показывают только детские постановки. Предлагаем сходить на спектакль-мюзикл «Бибигон». Его ставят по мотивам сказки Корнея Чуковского, главным героем которого стал свалившийся с Луны мальчик-с-пальчик. Загадочное существо оказывается на даче дедушки и двух внучек и превращает их жизнь в приключения.

Постановку про храброго малыша, которому не страшны опасности и передряги, показывают для детей с 3 лет в доме культуры ЧЭРЗ на пер. Островского, 8. Спектакль идет 60 минут без антракта.

Экскурсии

Фото: Олег Богданов для Челябинского зоопарка

С начала сентября в челябинском зоопарке открылся зал приматов. Так что теперь при посещении зверинца можете зайти к обезьянам! Но сотрудники просят соблюдать масочный режим, так как шимпанзе и саймири восприимчивы к тем же заболеваниям, что и люди.

Что посмотреть помимо зала приматов? Можно заглянуть к тигру, льву и сервалу, волку и лисице, а также к медведям. Дети до четырех лет посещают зоопарк бесплатно.

Выставки

Фото: Челябинский центр искусств

В афишу в Челябинске на выходные входя и три бесплатных выставки в челябинском центре искусств:

1) на «Челябинске-Зазеркалье» автор фото Алексей Веретнов показывает город, отраженный в воде;

2) Олег Чернышев показывает макеты арт-объектов, которые идеально бы вписались в городскую среду;

3) а на «Знаках времени» рассказывают о творческом наследии инженера-конструктора, художника и геральдиста Бориса Матвеевича.

Посмотреть экспонаты можно по адресу: ул. Цвиллинга, 79.

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