Мама, давай останемся! В Челябинске открылась первая модельная библиотека

В библиотеке можно уединиться и почитать книгу Фото: Ольга ЩАПИНА

Детская библиотека имени Горького в Челябинске существует почти 70 лет. На улице Коммуны брали книжки еще бабушки и дедушки нынешних читателей. Но сегодня эта библиотека стала самой продвинутой в городе. От прежнего облика не осталось почти ничего. Первые посетители не могли понять, куда они попали: в детскую библиотеку или в развлекательный центр. Здесь больше нет ни читального зала со столами, ни картотеки. Остался только запрет на шум, и то для детских визгов есть отдельное место.

Комната для шума

— Тихо! — этого слова никогда не услышат юные читатели зоны «Опытная станция» — единственного закрытого места со звукоизоляцией в обновленной библиотеке. Здесь проводят мастер-классы, место для книг на полке заняли конструкторы, есть студия мультипликации: на подиуме расставляются герои, небольшие камеры делают кадры, которые сразу отображаются на экране. Еще одна фишка — телескоп и свое звездное небо. На входе в эту зону встречает робот МАКС (Многофункциональный Активный Креативный Сотрудник). Имя ему, кстати, выбрали читатели.

— Это первая модельная библиотека в Челябинске, — отметила на открытии глава города Наталья Котова. — Нацпроект «Культура» стартовал только в 2019 году, надеемся и дальше получать средства из федерального бюджета, потому что это существенная помощь. Это инновационная площадка, на которой дети смогут получить гармоничное развитие. Не только взять книгу и уйти домой, а задержаться, провести время. Площадку будут использовать все школы города. Это достойный подарок к 285-летию Челябинска.

Студия мультипликации Фото: Ольга ЩАПИНА

Родительская зона

Одна из мам годовалой девочки надолго останавливается у полки с подростковыми книгами: подборка Джоан Роулинг, лучшие издания о драконах и единорогах и большой том «Волшебный мир Толкина» — в общем, все, чем зачитываются обычно родители. Дальше по коридору — настольные игры (их закупили более 100) и отдельная комната для диафильмов, которая особенно восхитила мэра Наталью Котову.

— У меня тоже были такие в детстве, — заметила глава Челябинска.

Кстати, годовалым детям в модельной библиотеке тоже есть чем заняться, пока родители вспоминают детство. Для малышей сделана отдельная игровая зона с мягким полом и стенами, но самое интересное — доска для рисования песком. На ней почти каждый день проходят творческие занятия, только на них надо записаться заранее. Желающих посетить модельную библиотеку очень много.

Еще одна важная зона для тех, кто хочет уединиться с книгой. В ней нет гаджетов и компьютеров, электронного оборудования, но есть хорошие детективы и приключения.

— Мы сохранили все самое хорошее из классической библиотеки, — рассказала директор Централизованной системы детских библиотек Челябинска Елена Разборова. — У нас очень хорошая коллекция классической литературы. Вся школьная классика у нас есть и в печатном варианте, и в электронном.

Глава Челябинска Наталья Котова рисует песком с детьми. Фото: мэрия Челябинска

История создания удивительного места

В этом году муниципальная библиотека вошла в федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Чтобы получить оборудование, городу нужно было подготовить здание. Более 7 млн рублей администрация Челябинска направила на ремонт фасада и самого помещения. К делу подключили дизайнерскую студию, которая до мелочей продумала интерьер, зонирование, световое решение и мебель, в которой будет уютно детям. На оснащение и оборудование пошли деньги федеральной программы — 10 млн рублей.

На реконструкцию ушло полтора года. Все это время библиотека работала, а читатели были в предвкушении 1 сентября — момента открытия. Менялось не только пространство — весь коллектив.

— Все сотрудники прошли курсы и теперь умеют управлять роботом, использовать виртуальную реальность, освоили электронную выдачу, — рассказала директор библиотеки Елена Разборова. — Самое интересное, что нам пришлось играть в игры. Правила настольных игр порой гораздо сложнее компьютерных. И, конечно, мы читали. 4 264 новых экземпляра — мы всех их прочитали и готовы порекомендовать детям.

Еще одно нововведение — скоро в модельной библиотеке не будет бумажных читательских. С нового года их заменят на электронные билеты.

Следующая перезагрузка ожидает библиотеку имени Татьяничевой на Комсомольском проспекте.

Пространство организовано по принципу «open space»/ Фото: мэрия Челябинска

Родители не могут оторваться от книжных полок. Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru