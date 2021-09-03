На трассе в Курганской области столкнулись два грузовика и легковушка, есть погибшие

Фото: отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области

В Курганской области погибли два человека в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла сегодня в полночь на 169 км автодороги Р-254 «Иртыш» Мишкинского района.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель тягача Scania с полуприцепом-цистерной двигался из Челябинска в сторону Кургана. По пути он не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с ехавшими впереди минивэном Toyota Estima и другим грузовиком Scania с прицепом.

Водитель тягача Scania перевозил в цистерне горюче-смазочные материалы. После столкновения они сразу же загорелись.

Фото: отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области

Фото: отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области

В результате ДТП до приезда медиков погибли водитель тягача Scania и 40-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки. О состоянии третьего участника аварии не сообщается.

— На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Курганской области. После аварии был незамедлительно организован объезд места происшествия через расположенный рядом населенный пункт, инспекторы ДПС регулировали дорожное движение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Курганской области.

Водителем легковушки был житель Кургана. За рулем тягача Scania находился челябинец. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

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