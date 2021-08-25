В Челябинске планируют повысить премии олимпийцам и существенно обновить общественный транспорт

Андрей Шмидт выступил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Кирилл САДЫКОВ

31 августа состоится первое после каникул заседание Челябинской городской Думы. Будут рассмотрены несколько важных вопросов, решение которых ждали давно.

Город закупит новые автобусы и троллейбусы

Первый вопрос будет касаться недавнего решения передать управление троллейбусами в частные руки. Компания «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» подала частную концессионную инициативу о создании в мегаполисе троллейбусной инфраструктуры. По соглашению новый партнер должен приобрести 168 троллейбусов, реконструировать два депо, провести капитальный ремонт трех имеющихся тяговых подстанций, еще три — построить с нуля. Сотрудничество заключается на 15 лет. Предварительный объем инвестиций — 11,5 млрд. рублей.

— На заседании мы рассмотрим первый этап концессии. Речь идет о передаче тяговых подстанций в управление. Сначала мы планируем оформить земельные участки, на которых они располагаются. Тяговые подстанции будут переданы из муниципальной собственности в государственную собственность Челябинской области. Транспорт начнут поставлять к осени 2022 года, -рассказал «Комсомольской правде» председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

Существенное обновление ожидает и автобусный парк. Челябинск дополнительно получил 1,9 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение 150 автобусов на газомоторном топливе в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух»(нацпроект «Экология»).

— Многие челябинцы заметили зеленые автобусы, которые курсируют по улицам города. Чтобы закупить дополнительные, депутаты должны принять поправки в бюджет города. Это большое достижение, в стратегии общественного транспорта предполагаются достаточно серьезные изменения, — отметил Андрей Шмидт.

Также бюджет Челябинска пополнится на 186 млн рублей за счет области. Средства пойдут на новые остановочные комплексы и реконструкцию трамвайных посадочных площадок.

Новые трамваи уже презентовали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Достойные премии олимпийцам

Добившиеся успеха в Токио российские спортсмены получили достойные награды — от 1 до 4,5 млн рублей и государственные награды на федеральном уровне, губернатор Челябинской области вручил серебряной призерке из Челябинска Татьяне Мининой денежный сертификат и квартиру. На очереди — премии от города. По прежнему положению из городского бюджета выделялись достаточно скромные средства- 125 тысяч рублей за золотую медаль. Суммы предполагается пересмотреть на ближайшем заседании городской думы. Также планируется вернуть вознаграждения тренерам. Решение будет касаться и призеров паралимпийских игр.

— За 1 место планируем увеличить премии со 125 тысяч рублей до 1 млн рублей, за второе место — с 93 тысяч до 500 тысяч рублей, за третье место — с 62 до 300 тысяч рублей. Надеюсь, что депутаты поддержат данный проект. Наши паралимпийцы поедут на олимпиаду, они всегда добиваются серьезных успехов, надеемся, что они привезут медали, — прокомментировал Андрей Шмидт.

Проектом также устанавливается единовременное денежное вознаграждение тренерам спортсменов-победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в размере 50% от денежного вознаграждения спортсменов.

В случае принятия поправок, первое награждение состоится уже в сентябре этого года.

Новый почетный гражданин

Накануне юбилейного Дня города (Челябинску исполнится 285 лет) Городская дума сохранит традицию присваивать новое звание почетного гражданина. Сегодня таких людей в Челябинске 64, среди почетных граждан паралимпиец Альберт Бакаев, скульптор Вардкес Авакян, врач Андрей Важенин, хоккейный тренер Валерий Белоусов, театральный деятель Наум Орлов. В этом году выдвинута кандидатура депутата шести созывов Гордумы, почетного работника жилищно-коммунального хозяйства России Рафаила Шафигулина.

— Работала комиссия, которая состоит из уважаемых челябинцев, представителей администрации, депутатского корпуса, — рассказал о деталях Андрей Шмидт. — Остановились на кандидатуре Рафаила Гарифовича Шафигулина. Это известный общественно-политический деятель, который стоял у истоков формирования органов местного самоуправления в 90-е годы. Это символично, потому что в этом году мы отмечаем 25-летие Гордумы и 30-летиеАдминистрации города Челябинска.

Все эти темы депутатам предстоит обсудить на заседании Челябинской городской думы 31 августа.