До и после: как изменился за лето Советский район

Фото: мэрия Челябинска

Советский район — один из самых больших в Челябинске. В него входят главные центральные площади и парки, университеты, стадионы (театральная площадь, парк Пушкина, железнодорожный вокзал), а также многочисленные поселки, садовые товарищества, где благоустройства ждут давно. Отдаленные точки, где было запланировано благоустройство, осмотрела глава Челябинска Наталья Котова.

Новый стадион и спортивные секции

Школа №58 знаковая для Челябинска. До войны в 30-е годы здесь учился герой Советского Союза Ибрагим Газизуллин. Школа носит его имя, организован музей.

Проблемным местом до недавнего времени был стадион, обновленный еще в 2005 году. Более 15 лет назад поставили трибуны и футбольные ворота. Деньги на современную площадку нашли в 2020 году, даже сделали проект, но работы пришлось отложить из-за пандемии. По инициативе депутатов и администрации Советского района на реконструкцию направили 3 млн 250 тысяч рублей.

— Сама площадка обошлась в 2 млн 800 тысяч рублей, — дорожила главе города директор школы №58 Ольга Алексеева. — Поставили ограждения и восстановили освещение. В результате торгов сэкономили 110 тысяч, которые направим на благоустройство.

На площадке будут заниматься 600 школьников и 100 детей из дошкольной группы, которая работает в учреждении. Теперь в их распоряжении воркаут площадка, беговая дорожка с мягким антитравмотичным покрытием и мини-футбольное поле, где также стоят баскетбольные кольца.

Помимо уроков физкультуры, в школе работают секции по волейболу, баскетболу, в этом году открыли занятия легкой атлетикой. Всех тренеров также уже набрали, признается директор школы:

— С кадрами проблем нет, по открытым вакансиям педагогов допобразования было много заявок.

Обновленные спортивные площадки к 1 сентября получили еще две школы Советского района: №17 и филиал школы №15. Два пришкольных стадиона запланированы на следующий год (школы №121 и 56).

На новом стадионе заработают новые секции. Фото: мэрия Челябинска

«Чистое небо» и легкая дорога

Освещения и тротуаров жители Новосинеглазово и владельцы многочисленных садов в этом районе ждали давно. Привлекали внимание как могли, вспоминает наша читательница из поселка:

— Жители много лет жаловались на дорогу от кольца на развязке до ж/д переезда. Ни одного фонаря, а по обе стороны дороги — сады. Вечером ехать страшно — вдруг кто-нибудь выскочит под колеса! В 2016 году активисты даже провели флешмоб «Включите свет!» — они изобразили фонарные столбы. Один из участников акции переоделся в смерть с косой, чтобы показать, что здесь гибнут люди.

Участок дороги от Троицкого тракта до улицы Челябинская отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 15 млн рублей: смонтировали освещение по принципу чистого неба (все провода проходят под землей), установили остановки, сделали удобные тротуары. По словам председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, на оживленной трассе появились 34 светодиодных светильника и шесть остановок с пешеходными подходами.

— Работа будет продолжаться, — рассказала о планах глава Челябинска Наталья Котова. — После положительной экспертизы, подадим заявку на включение моста, путепровода, который будет стоить порядка 600 млн. рублей, и дорогу по Троицкому тракту до улицы Челябинская. Поселков у нас много, каждый год по два-три контракта заключаем. Это много лет работы, так как такими дорогами раньше не занимались.

В этом году отремонтировали и другие поселковые дороги: по улице Профинтерна, Карпинского, Салтыкова, Рылеева в поселке Урицкого, сейчас работы идут на улице Лесной в Новосинеглазово.

Жители поселка давно привлекали внимание к дороге в сады. Фото: мэрия Челябинска/googl карты

Сквер вместо бани

Самое разительное «до и после» получилось в поселке Локомативный. На площади перед школой на улице Карабанова были баня и трубы теплотрассы. Теперь это самое популярное место в поселке. По программе «Формирование комфортной городской среды» на сквер направили 12 млн рублей. Поставили горки, большую песочницу, веревочные комплексы, лавочки-качели и много обычных скамеек.

Даже в жаркую погоду здесь гуляют дети.

— Хотели оставить на месте, где сейчас лавочки, батуты, — рассказывает школьница. — Но хорошо, что не стали, так больше места.

Сквер сделали быстро, за два месяца: районные депутаты лично выходили на субботник, чтобы расчистить территорию.

— Здесь справа по улице Блюхера находится поселок Мебельный, — говорит глава Советского района Владислав Макаров. — Там мы тоже сделали сквер, но осенью будем его дорабатывать. Сейчас намного проще стало благоустраивать. Когда я пришел на пост, в 18 году, только к августу заключали контракты. Сейчас работа отлажена.