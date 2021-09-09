В Челябинской области открылись первые кабинеты физиолечения после коронавируса по инициативе Ирины Текслер

Проект Ирины Текслер поможет восстановиться после тяжелой болезни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшее время в районах Челябинской области начнут работать 24 кабинета физиотерапии для постковидной реабилитации. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Часть оборудования уже установили в поликлиниках области.

— Мы не просто поставляем оборудование, которое захотели, проделана работа с каждой больницей, — рассказала Ирина Текслер. — Согласовали список с минздравом. Предусмотрели не только покупку и доставку, но и пуско-наладочные работы, обучение сотрудников. Мы хотим помочь нашей системе решить задачу лечения последствий от COVID-19. Заболевание наносит ущерб не только дыхательной системе, но и нервной, пищеварительной и другим системам.

Среди нового оборудования аппараты ультразвуковой терапии, кварцы, небулайзеры, облучатели верхних дыхательных путей, ультрафиолетовые облучатели. 30 млн рублей на проект пожертвовала компания «Норильский никель».

Сейчас переоснащение не коснулось Челябинска. Оборудование направили в Увельский, Агаповский, Уйский, Еткульский, Кизильский, Аргаяшский, Кунашакский, Октябрьский, Брединский районы, Карабаш, Верхний Уфалей, Касли, Коркино, Пласт, Нязепетровск, Миасс, Кусу, Долгодеревенское, Фершампенуаз, Катав-Ивановск, Чесму, два пункта откроют в Копейске.

— Пока вопрос по Челябинску отодвинули. Сначала оборудуем первичное звено, которое работает в регионе, — отметила Ирина Текслер, — Там наиболее острая потребность. Но эта история будет работать долгое время.

По словам замминистра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина, из всех заболевших коронавирусом более 500 тысяч человек перенесли вирус в средней или тяжелой форме. Все они имеют показания к длительной реабилитации и наблюдению.

Чтобы получить физиолечение, необходимо пройти обследование и взять направление у врача.

супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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