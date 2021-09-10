«Ощущение, что я в «Коммунарке»: главврач московской больницы №40 Денис Проценко побывал в инфекционном центре в Малой Сосновке

Проценко провел консилиумы у кроватей пациентов "красной зоны". Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Мобильная прививочная бригада у главного корпуса ЮУрГУ работает в припаркованном спецавтомобиле. Студенты вакцинируются от коронавируса и тут же получают на смартфон код бесплатного доступа к приложению Сбербанка «СберПрайм». В течение трех месяцев можно скачивать музыку, смотреть фильмы, пользоваться другими сервисами. Мотивационный бонус для учащейся молодежи вменен по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Об убеждении и просвещении жителей региона в вопросе важности вакцинации шла речь на встрече руководителя области с главным врачом московской больницы №40 («Коммунарка»), главным внештатным анестезиологом и реаниматологом столицы Денисом Проценко. Он прибыл на Южный Урал, чтобы с властями и медицинским сообществом обсудить вопросы противостояния пандемии, лечения пациентов. Посетил Проценко новый областной инфекционный центр в Малой Сосновке.

До пандемии обмен опытом с коллегами был возможен на конференциях и симпозиумах. Сейчас масштабные очные встречи невозможны, и эта часть работы перешла в формат ВКС. Но заменить живое слово нельзя.

Центр в Малой Сосновке настолько вовремя вступила в строй, что сейчас трудно представить, какую нагрузку несли бы сейчас больницы региона, не будь его. Новая госпитальная база рассчитана на тяжелых больных, есть, в том числе, 52 реанимационные койки.

— Центр заполнен, — говорит Антон Юлин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра. — Цифры меняющиеся: люди выздоравливают, выписываются, поступают. Но свободных мест всегда единицы.

На Южном Урале эпидситуация стабилизировалась, но остается напряженной. Вакцинация — единственный способ остановить болезнь.

Губернатор Челябинской области и главврач столичной больницы обсудили стратегию борьбы с ковидом. Фото: gubernator74.ru

МОЛОДЫЕ БОЛЕЮТ ТЯЖЕЛО

По словам Юлина, сейчас пациенты болеют тяжелее, чем в прошлом году. Заболевание протекает тяжело, очень много пациентов с дыхательной недостаточностью, которым требуется респираторная поддержка.

Проценко в Малой Сосновке с коллегами отправился в «красную зону», побывал в общих палатах. Рассматривались вопросы диагностики, схемы лечения, особенности течения ковида у пациентов.

— Такое ощущение, что я приехал в больницу в Коммунарку, новая больница, горящие глаза команды, молодые анестезиологи-реаниматологи. Современный подходы, полный позитив! — сказал Денис Николаевич.

— Сейчас ведущий штамм — «дельта», — продолжил Проценко. — У нас появился инструмент под названием «вакцина», который минимизирует риски попадания даже в такие крутые госпитали, тем более в отделение реанимации тяжелого течения. Есть небольшое огорчение, что нам не удается убедить подавляющее большинство вакцинироваться. Без коллективного иммунитета прогнозы строить очень сложно. Уверен, что эпидситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

Граждане, которые понимают угрозу, в основном уже прививку поставили. Наша основная задача — вовлечь тех, кто сомневается. Мы активно работаем со студентами. Запустили совместную со Сбером акцию, по которой все вакцинированные студенты на территории Челябинской области, вне зависимости от возраста, получают бесплатную трехмесячную подписку.

Вакцина для жителей доступна: прививочные пункты работают в ТРК, во всех поликлиниках, даже в вузах.

Вопрос лишь в том, чтобы человек принял решение, вакцинация у нас добровольная.

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