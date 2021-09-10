Погода в Челябинске на три дня: хмуро, зябко и ветрено — как еще будет с 11 по 13 сентября

С таким выражением лица в эти выходные будут гулять почти все челябинцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На эти выходные выпадает день рождения города. Но синоптики не предвещают солнечной погоды. Наоборот: в праздничные выходные будет хмуро и зябко. Подробнее о том, какая погода устаканится в Челябинске на три дня, читайте ниже.

+10 и ветер 15 метров в секунду

Синоптики «Гисметео» радуют тем, что на ближайшие три дня погода в Челябинске не будет дождливой. Но это единственная хорошая новость. Температура воздуха все это время будет держаться на уровне 10-14 градусов выше нуля.

11 сентября ночью ждут +7, утром +8, днем +10, а вечером +9 градусов. При этом с утра ветер разгонится до 9 метров в секунду, а днем и вечером вообще будет штормить — до 15 м/с.

12 сентября ночью похолодает до +5, но далее потеплеет: утром +9, днем +12, вечером +10. Ветер слегка сбавит скорость, но все равно не даст расслабиться: 8-13 метров в секунду.

13 сентября ночью снова будет +5, утром +10, а вот днем уже +14. Но из-за сильного ветра — 9 м/с — понять, что потеплело, будет сложно. Вечером город остынет до +11 градусов.

100% будет дождь

На «Погоде.Майл» ситуация на три дня противоположная: погода в Челябинске в понедельник ожидается более холодной, чем в выходные. Разница сразу в 3 градуса, что при низких температурах очень ощутимо.

С пятницы на субботу обещают аж +3 градуса, а днем до +12. Ветер — 9 метров в секунду, а вероятность дождя всего 9%.

С субботы на воскресенье тоже будет на 3 градуса теплее ноля, а вот ближе к обеду уже +13. При это ветер почти не утихнет: 8 метров в секунду. Прогнозы на дождь аналогичные.

В понедельник же, пока все будут спать, планируется +7, а вот когда все пойдут на работу, — лишь +10. Поддувать жителям будет слегка, но вот в дожде синоптики уверены на 100%.

Не хотите простыть в день рождения Челябинска? Кутайтесь теплее

Если ориентироваться на Яндекс.Погоду, то в субботу придется укутаться потеплее. Из-за ветра по ощущениям будет 0 и +3.

11 числа — утром облачно с прояснениями и до +8, днем пасмурно до +11, вечером снова облачно и до +10, а ночью ясно, зато +6.

12-е число начнется с облаков и +11, днем и вечером потеплеет всего на два градуса, ночью температура воздуха упадет до +7.

13-го числа утро обещает быть прохладным: +11 на термометре и +6 по ощущениям. Днем же станет ощутимо теплее: +15 градусов. Вечером же снова остынет до +10.

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