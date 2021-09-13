Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 сентября 2021: скандалы в больницах и за их пределами, визит столичного врача и карантин в школах

В Челябинске собираются открыть большую лабораторию для диагностики коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Челябинской области остается тяжелой. На этом фоне противников прививок предложили не лечить бесплатно, а в двух областных больницах разразились скандалы. Детсадовскую группу и классы в районных школах закрыли на карантин. Зато медики из инфекционной больницы в Малой Сосновке смогли проконсультироваться с приехавшим в Челябинск главврачом московской «Коммунарки» Денисом Проценко. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 сентября.
Заболели 90 тыс., умерли 4 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 90 тыс. человек. Ситуация остается сложной: ежедневно медики регистрируют более 365 новых случаев заболевания. За последний день от ковидной пневмонии умерли 22 пациента.
График: коронавирус74.рф
Вспышек в лагерях не было
В Челябинской области подвели итоги работы детских летних лагерей. За сезон в местах отдыха школьников не произошло ни одной крупной вспышки коронавируса. Тем не менее, за время пребывания в лагерях 26 детей заболели Covid-19.
Школьников и детсадовцев отправляют на карантин
В Челябинске из-за заболевшего коронавирусом воспитанника на карантин закрыли группу в детском саду. В школах Красноармейского и Кизильского района на карантин закрыли по два класса.
По данным регионального минздрава, всего коронавирус с начала учебного года был выявлен у 12 школьников. Первый случай заболевания зарегистрирован 4 сентября.
Сразу в двух больницах разразились скандалы
В Областной больнице Чебаркуля женщине с положительным тестом на ковид отказались давать больничный. Пациентка, по ее словам, пожаловалась на слабость, отсутствие вкусов и запахов, но ей сказали: «Заболевания нет». В больнице утверждают, что больничный был выписан, но пациентка за ним не пришла.
В Аше умерла 66-летняя женщина, болевшая коронавирусом. В конце июля ее положили в районную больницу с сахарным диабетом, спустя три недели у женщины диагностировали ковид. Буквально за несколько дней поражение легких выросло с 8% до 60%.
Родственники умершей пожаловались на качество медпомощи
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Родственники рассказали, что медики на КТ больную не везли, памперсы не меняли, обращения игнорировали, а потом попросили близких поскорей забрать женщину домой. Через некоторое время после выписки та умерла.
У главврача больницы Ольги Курчатовой другая версия событий.
— Пациентка неоднократно обращалась к заведующему отделением и лечащему врачу госпитальной базы с просьбой о выписке из отделения. Пришел отрицательный ПЦР-тест, родственники пациентки забрали ее из отделения, — рассказала Ольга Курчатова.
В Челябинске откроют крупный диагностический центр
Челябинск попал в число городов, где в ближайшие месяцы должны открыться ПЦР-центры. Сеть лабораторий по тестированию граждан на коронавирус и другие инфекции решили открыть в федеральном правительстве. Организацией лабораторий займется Роспотребнадзор, которому на эти цели выделяют 223 млн рублей.
Пункт тестирования работает в зоне прилета, возле стойки такси. Фото: пресс-служба аэропорта
Кстати, новый пункт тестирования на коронавирус открылся в челябинском аэропорту. Он работает в зале прилета внутренних авиалиний. Как заверили в пресс-службе авиапредприятия, сдать тест пустят и пассажиров международного терминала. Пока действует небольшая стойка, но в скором времени для сдачи тестов построят отдельный павильон.
В Челябинск приехал Денис Проценко
Консультировать челябинских врачей, борющихся с коронавирусом, на прошлой неделе приезжал главврач московской «Коммунарки» Денис Проценко. Он отказался предсказывать, как долго еще продлится пандемия. На вопрос Проценко сказал:
— Не провоцируйте меня. Я не Глоба, увольте меня от прогнозов.
Денис Проценко прилетел в Челябинск
Фото: Ольга АНТОНОВА
Ирина Текслер рассказала о своих антителах
Жена губернатора Челябинской области на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила, что привилась «Спутником V», а теперь регулярно делает тест на антитела.
Ирина Текслер на пресс-конференции в "Комсомольской правде"
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Я всегда сдаю анализы, больше любопытства ради, и антитела сейчас на очень хорошем уровне, — рассказала Ирина Текслер.
Антипрививочников предложили лечить только за деньги
В Челябинске обсуждают высказывание нового главного внештатного эпидемиолога Челябинской области Елены Кутровой. Она отметила, что тех, кто отказывается прививаться от коронавируса, стоило бы лечить за деньги.
В Минздраве, комментируя спорную инициативу, рассказали, что Елена Кутрова с самого начала пандемии работает в «красной зоне».
— Высказывание доктора, безусловно, эмоционально, но она как никто другой видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, некоторые в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, и, к огромному сожалению, не всех удается спасти, — сообщили в министерстве.
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