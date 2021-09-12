На контрольных прокатах в Челябинске Туктамышева не сдержала слез, а Трусова вышла с пуделем

Трусова назвала собаку «Круэлла» — в честь своей произвольной программы
Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ
В заключительный вечер контрольных прокатов в Челябинске женщины исполняли произвольную программу. Никто не избежал ошибок и даже падений. Елизавета Туктамышева после выступления уходила со льда, не сдерживая слез.
— Думаю, что это первый и последний раз у меня столько ошибок в произвольной программе. На самом деле, вышла спокойной и раскованной. Мне нравится эта программа, и я буду над ней работать и совершенствоваться, — поделилась впечатлениями Елизавета Туктамышева.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова тоже не избежала ошибок.
— Я каталась в тренировочном варианте. Буду продолжать готовиться. Нужно идти вперед и прогрессировать. Нужно усложнять программу, и доводить ее до идеала, — сказала Анна Щербакова.
Вчера после короткой программы Елизавета рассказала, что она уже сейчас находится в неплохой форме, поскольку усиленно тренируется уже с мая.
— Я была второй на чемпионате мира, и это меня подхлестывает биться за «золото», — сказала Туктамышева.
Отвечая на вопрос, что она борется за путевку на Олимпиаду против шестерых представительниц школы Этери Тутберидзе, Лиза сказала, что для нее это не имеет никакого значения (Туктамышева тренируется у Алексея Мишина).
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Я выступаю не против школы, не против какой-то группы, а просто борюсь с соперницами, — отметила Елизавета Туктамышева.
— Мне очень понравилось в Челябинске. Я давно не выступала перед публикой, а это нужно фигуристам, чтобы почувствовать зал, почувствовать атмосферу. Публика очень тепло меня встретила, и, думаю, мне удалось показать свой образ, — поделилась впечатлениями Елизавета Туктамышева.
Алена Косторная вышла к журналистам, держа в руках плюшевую игрушку — единорога.
— Все игрушки, которые мне дарят зрители, я раздаю детишкам в нашей спортшколе, у себя дома храню самые ценные для меня. Их не больше 10 штук… А, что касается выступления, то я готова к соревнованиям, наверное, процентов на 75, а сегодня выступила, пожалуй, на половину своих возможностей, — рассказала Алена Косторная.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но настоящий фурор произвела призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова. Они довольно чисто откатала свою программу и вышла к журналистам с маленьким китайским пуделем породы тедди, которого ей недавно привезли из Поднебесной.
— Собачке сейчас шесть месяцев. Я ее назвала «Круэлла» — в честь своей произвольной программы, а дома называю ее просто «Эллочка», — рассказала о свой любимице Александра Трусова.
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