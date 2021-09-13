Челябинские хирурги удалили девятилетнему мальчику грыжу пищевода через небольшой разрез

Операция проходила под руководством заведующего отделением детской хирургии. Фото: пресс-служба ГКБ №1 Челябинска

Детские хирурги ГКБ №1 Челябинска прооперировали малотравматичным способом девятилетнего Артема Кришвошеенко, который страдал грыжей пищевого отверстия диафрагмы. Еще недавно врачи могли предложить маленькому пациенту только операцию открытым способом, которая требовала впоследствии долгого периода реабилитации.

Артем несколько лет страдал от изжоги, нарушений глотания и болей в области живота. Он наблюдался у врача-гастроэнтеролога и проходил лечение в специализированном стационаре. Но ощутимых результатов это не приносило: после улучшения самочувствия к ребенку со временем возвращались прежние симптомы.

Вскоре в ходе очередного приступа Артем снова оказался в больнице. Там он прошел полное обследование, которое выявило патологию, требующую немедленного хирургического вмешательства.

Еще недавно грыжу пищевода удаляли через большой разрез, так называемую лапаротомию. Это было достаточно травматичное вмешательство с длительным сроком восстановления. Но при лечении Артема врачи решили пойти иным путем и удалить опухоль через небольшой разрез. Руководил операцией заведующий отделением детской хирургии ГКБ №1 г. Челябинска Виктор Базалий. Помогали ему куратор отделения профессор кафедры общей и детской хирургии ЮУГМУ Иван Абушкин и молодые врачи Муса Галиулин и Айдар Кускильдин.

— При таких патологиях часть желудка расположена в грудной полости. Такой недуг может быть как врожденным, так и приобретённым. Естественный сфинктер между грудной и брюшной полостями, переход из пищевода в желудок нарушается. Боли беспокоили мальчика сложно сказать на протяжении какого времени: дети не всегда жалуются, а живут с болью, думая, что так и должно быть. С помощью нескольких проколов мы удалили грыжу, сделали профилактику ее рецидива, чтобы избежать рефлюкс, — рассказывает Виктор Базалий.

Через месяц после хирургического вмешательства Артем чувствует себя хорошо, а на боли в животе он больше не жалуются. Сейчас он находится под наблюдением врача-гастроэнтеролога и приезжает на контрольные консультации к хирургам. По словам мамы мальчика, у ее сына не осталось на животе больших рубцов и швов. Со временем они и вовсе исчезнут.

После операции Артем вместе со своей мамой приезжает на контрольные консультации к хирургам. Фото: предоставлено пресс-службой ГКБ №1 Челябинска

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