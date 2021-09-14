«Городские легенды Магнитогорска» — еще один повод начать путешествовать по Южному Уралу

Внутренний туризм — огромное достояние Челябинской области. Однако жители часто встают на распутье — что выбрать и куда поехать: Зюраткуль, Таганай, Тургояк? А что если это все обследовано, каждая вершина покорена и на озера в такую погоду не выберешься? У нас неожиданный ответ — Магнитогорск!

Чем там заняться? Давайте разбираться.

Так сложилось, что я сам был в Магнитогорске впервые и познакомиться с городом мне помог аудиогид МТС «Городские легенды Магнитогорска», который презентовали на днях.

Истории и байки жителей вошли в народный аудиогид МТС "Городские легенды Магнитогорска"

МТС совместно с жителями Магнитогорска создали проводник по второй столице Челябинской области — больше месяца магнитогорцы и другие южноуральцы делились историями о легендарном городе металлургов для проекта МТС, рассказывали о любимых местах в социальных сетях — они и легли в основу аудиогида. Екатерина Бессмертных — эксперт проекта МТС «Городские легенды» и экскурсовод по Магнитогорску — помогла структурировать информацию и объединила все истории в полуторачасовой маршрут. По итогу получился бесплатный гид, который поможет гостям Магнитки познакомиться с городом, а местным жителям узнать что-то новое и с пользой совершить прогулку.

Интерактивный путеводитель уже можно найти на популярных туристических платформах izi.Travel и WeGoTrip. Загрузить тур можно заранее: экскурсия автоматически начнется, когда вы приблизитесь к одному из вошедших в нее объектов, либо запустится режиме онлайн, когда вы будете готовы прослушать ее.

"Городские легенды Магнитогорска" уже доступны жителям и гостям

Андрей Березной, директор МТС в Челябинской области, рассказал, почему именно в Магнитогорске появился такой аудиогид:

— В прошлом году мы запустили «народный» аудиогид «Городские легенды Челябинска», который пользуется большой популярностью и среди южноуральцев, и среди тех, кто ненадолго приезжает к нам. Магнитогорск — не менее интересный промышленный центр, имеющей богатую историю, с которой любопытно познакомиться. И в этом году мы решили продолжить проект «Городские легенды» в Челябинской области и создать вместе с южноуральцами онлайн-экскурсию о легендарном городе металлургов.

Истории, которые вошли в аудиогид МТС «Городские легенды» во многом связаны с освоением Магнитной горы и строительством Магнитогорского металлургического комбината, но не ограничиваются этим. Например, рассказывается история немецкого квартала. На самом деле его строили не немцы, а пленные из других стран, воевавшие на стороне Третьего Рейха.

А еще посреди города находится сковородка. Правильно, конечно, было бы сказать «сковородка», так как никакой огромной чугунной посуды из советского прошлого посреди города нет. А жаль. Наверное. На самом деле это круглая площадь с помпезной застройкой времен «сталинского ампира». Последнее звучит как роман Виктора Пелевина, но это просто очередная веха в архитектуре СССР. Площадь разделяет город до 1954 года и после. До 1954 года было принято украшать все вазонами, арками, а после стали делать доступное жилье. Хрущевки.

Аудиогид также расскажет парочку случайных фактов, которые напрямую не относятся к городу, но заставляют задуматься о масштабе духа и силы первых жителей города. Вы знали, что в Магнитогорске изначально не было ни одного дерева? На месте города была степь. Откуда там взяться деревьям? Взяли и привезли: тополя, дубы, кустарники. Потом они прижились и сейчас растут сами. Что появилось первым: завод или дома? Завод! Потому что нужно было поднимать промышленность. О комфорте первых заводчан никто не думал. Жили в палатках, потом бараках: а температура была порой настолько низкая, что волосы примерзали к подушке, и только в 1936 году начали появляться первые дома.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов отметил этот проект:

— Надеемся, что виртуальный гид, созданный МТС совместно с магнитогорцами, повысит туристическую популярность города, позволит сохранить памятные воспоминания жителей о нем и глубже познакомиться с его историей.

Теперь путешественники и жители Магнитогорска могут с пользой прогуляться по городу и провести полтора часа с аудиоэкскурсией, которая расскажет легенды о богатыре Атаче, змее Яике Горыныче и другие истории о городе металлургов. Такой же аудиогид «Городские легенды», созданный МТС на основе народных историй, можно найти по Челябинску. Всего компания запустила с 2019 года более 30 народных аудиогидов в поддержку внутреннего туризма.