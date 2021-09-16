В Челябинске школьница выпала с балкона, а ее друг чуть не покончил с собой: последние подробности

Подростки регулярно пробираются в закрытые подъезды "Академа". Фото: google.com/maps

В Челябинске возле многоэтажки нашли тело 13-летний школьницы. По предварительным данным, семиклассница выпала с балкона. Сразу же после этого трагедия чуть не повторилась: полицейские перехватили друга этой девочки, который чуть покончил с собой. Сейчас в подробностях произошедшего разбирается следственный комитет.

Ситуация произошла в 24-этажном доме на Университетской Набережной: здесь школьница жила вместе с бабушкой и дедушкой. Отца у девочки не было, а с новой семьей матери сложились напряженные отношения. Незадолго до трагедии семиклассница делилась с подругой переживаниями о безответной любви — на днях она рассталась с молодым человеком.

— Если у ребенка нет связи с мамой и папой, то он ищет потребность в принятии себя среди сверстников. А поскольку возраст еще не подходящий, чтобы понимать, как кого любить, он может чувствовать непринятие везде. И тогда возникает мысль: «Я никому не нужен», — объясняет практикующих психолог и медиатор Мария Малько.

Камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме, зафиксировали последние секунды жизни семиклассницы. 14 сентября ее тело обнаружили прохожие. Сейчас в следственном комитете проводят проверку.

По предварительным данным, девочка сорвалась с балкона

Спустя сутки трагедия в этом же доме чуть не повторилась. Полицейские позвонили в службу безопасности и предупредили, что друг выпавшей с балкона девочки хочет сделать то же самое. Охранники успели найти парня живым: тот был в соседнем дворе. К беседе с мальчиком сразу же подключили психолога.

—Как я понимаю, он хотел наложить на себя руки из-за той девочки, но какие отношения могут быть в 13 лет? — комментирует заместитель директора по безопасности управляющей компании «Домоуправ-Челябинск» Денис Мохов. — Психолог задала вопрос, что его сподвигло на этот поступок, на что он ответил, что это была просто шутка. Но по его глазам было видно, что мальчик перепугался мужчин в форме.

Такие ситуации происходят в «Академе» каждые полгода — последний случай был этой весной, когда из окна дома напротив тоже выпала девушка.

— Надо понимать, что с нашей стороны предпринимаются все возможные меры по пресечению подобных случаев. Но мы не всесильны. В домах есть общие балконы, куда может попасть практически любой. Достаточно дождаться, пока какой-то житель выйдет из дома — и дверь открыта. Школьники так и пробираются, за этим трудно уследить, — утверждает Мохов.

По мнению практикующего психолога, чтобы предупредить такие ситуации, необходимо обращать внимание на поведение ребенка. Потому что они принимают подобные решения не за один день.

— Если речь идет про влюбленность и первые опыты, многие взрослые либо игнорируют состояние ребенка, либо обесценивают фразами: «Ничего страшного», «Все пройдет», «У всех это было». А для подростка это не поддержка. Среди маркеров: депрессии, нерациональное поведение или высказывания, частые вопросы про то, что такое жизнь и что будет после нее, — предупреждает медиатор Мария Малько.

14 сентября подобная трагедия произошла и в микрорайоне «Вишневая горка». Там мужчина разбился, выпав из окна многоэтажки. По его делу также проводят доследственную проверку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В конце сентября детский омбудсмен Евгения Майорова проведет встречу с психиатрами, чтобы обсудить рост подростковых суицидов в Челябинской области.

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