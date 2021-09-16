Избирательные участки на выборах в Госдуму в Челябинской области будут работать с 8 утра до 8 вечера

Фото: Избирком Челябинской области

Единый день голосования в избирательную кампанию на выборах в Госдуму 2021 года растянулся на три дня. Участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. По сведениям Центральной избирательной комиссии, в Челябинской области зарегистрировано 49 кандидатов.

Челябинскую область разделили на пять округов — Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский, в каждом из которых после процедуры регистрации осталось в среднем по 10 кандидатов от 12 политических партий.

Узнать свой участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии, набрав в строке поиска точный адрес. Там же появится список кандидатов, зарегистрированных на вашем участке.

Одновременно в Челябинской области проходят дополнительные выборы депутата в региональное Заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 и выборы в органы местного самоуправления в 2021. Депутатов райсоветов выбирают практически все муниципальные районы.

В дни голосования в регионе будут работать три Центра видеонаблюдения: в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, где в режиме реального времени можно посмотреть информацию с камер на избирательных участках.

В 250 участках работают вакцинальные бригады. Медперсонал ставит прививки от гриппа и коронавируса. Адреса пунктов вакцинации в избирательных участках и время их работы.

СПРАВКА

Депутаты Государственной думы избираются сроком на пять лет. Общее число депутатов — 450 человек. Из них 225 избираются по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат), и еще 225 депутатов — по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

Как проходит голосование в Челябинской области «Комсомольская правда» будет рассказывать в режиме онлайн.

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