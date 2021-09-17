Масштабная модернизация: Челябинская область перезапускает систему общественного транспорта

Масштабная транспортная реформа, запущенная губернатором, продолжается. Фото: gubernator74.ru

В Челябинск прибыли 15 новых автобусов по федеральной программе «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология». Всего до конца года областной центр получит 157 новых экологически чистых машин большого класса. Из федерального бюджета городу было выделено 1,9 млрд руб.

Новенькие автобусы, окрашенные в фирменный зеленый «челябинский» цвет, осмотрел губернатор. Алексей Текслер поговорил с водителями.

Шоферы автобусы хвалят: в управлении послушные. рабочее место — комфортное. Удобно и пассажирам: автобусы низкопольные; в салоне температуру поддерживает система климат-контроля; есть зарядки для мобильников и камеры видеонаблюдения.

Машины будут работать на самых востребованных направлениях. Обновление подвижного состава уже приносит плоды. Как отмечают в управлении транспорта администрации Челябинска, на маршруте № 64 резко вырос пассажиропоток и увеличилась выручка. Горожане выбирают безопасность, уходит эпоха лихих маршруток.

Новые автобусы - это комфорт и безопасность поездок. Фото: gubernator74.ru

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Модернизация системы общественного транспорта, запущенная в Челябинской области по распоряжению губернатора, продолжается. В 2021 году муниципалитеты обновляют подвижной состав:

Челябинск: 30 трамваев. 157 автобусов;

Златоуст: девять автобусов. 5 трамваев;

Миасс: четыре новых троллейбуса. 10 троллейбусов городу безвозмездно переданы правительством Москвы;

Магнитогорск: 19 трамваев;

Троицк: 6 автобусов.

Всего в нынешнем году за счет бюджета всех уровней в регионе планируется обновление 224 единиц общественного транспорта (3 662,19171 млн руб.).

80 МИЛЛИАРДОВ НА РАЗВИТИЕ

На наделе состоялось заседание правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампредседателя правительства Марата Хуснуллина. Интересы региона представлял губернатор.

Заявка Челябинской области на льготный бюджетный кредит одобрена. Челябинск ждет крупнейшее в истории обновление системы общественного транспорта.

— Правительством Челябинской области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации». Все наши заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти. Это даст серьезный импульс развитию областного центра и всей Челябинской агломерации, — подчеркнул Алексей Текслер.

Куда направят средства инфраструктурных кредитов в Челябинске:

4,2 млрд руб. — комплексное обновление троллейбусного парка, строительство депо;

46,7 млрд руб. — проект метротрамвая;

3,3 млрд руб. — приобретение трехвагонных метротрамваев.

22,4 млрд руб. — обновление трамвайных линий, реконструкция путей, депо, тяговых подстанций; строительство трамвайных платформ; обновление трамвайного парка, покупка нового подвижного состава. Строительство линий в новые районы города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы активно обновляем общественный транспорт. За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года планируем и частников переводить на регулируемые маршруты, значит, будем выставлять требования к подвижному составу.

Мы благодарны Правительству РФ, Министерству природы, что стали первым, пилотным регионом, который получил средства на обновление общественного транспорта по программе «Чистый воздух». В конце октября придут последние автобусы, поставка будет полностью закрыта, и жители смогут пользоваться новым, современным, экологичным, комфортным общественным транспортом.

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