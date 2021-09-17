Генеральный директор ООО «Завод Стройтехника» Алексей Белов: «После пандемии завод научился жить и работать в новых условиях»

Генеральный директор ООО «Завод Стройтехника» Алексей Белов. Фото ООО «Завод Стройтехника»

Новые виды и модели оборудования для строительной отрасли, новые цеха и участки, модернизация станочного парка, тысячи покупателей по всей России, в странах СНГ и странах дальнего зарубежья (к примеру, в Египте, Индии, США, Черногории и других). А еще Горный парк, построенный силами предприятия в живописнейшем районе Златоуста рядом с комплексом «Башня-колокольня с часовней Святого Иоанна Златоуста», жилой городок для работников завода.

ЗНАЕМ ЗАПРОСЫ РЫНКА

Заказчикам всегда расскажут об эффективности и надежности оборудования от завода "Стройтехника". Фото ООО «Завод Стройтехника».

За 31 год работы завод «Стройтехника» стал одним из ведущих предприятий российского отраслевого машиностроения. Предприятие совершенствует технологии и расширяет собственное производство, выпуская на рынок десятки видов уникального, высококачественного, высокопроизводительного и автоматизированного оборудования под марками «Рифей» и «Кондор» на уровне импортных аналогов, но в разы ниже по стоимости. Так, к примеру, поставленные в серию автоматизированные комплексы «Рифей-Прогресс» и «Рифей-Буран-2» завоевали доверие покупателей свой надежностью и высокой производительностью.

Новейший вибропрессующий комплекс «Рифей Прогресс» за счет короткого — 15 — 25 секунд — цикла изготовления изделий, увеличенной зоны формования пресса, формует три бордюра, девять камней или 30 плиток!

Комплекс "Рифей-прогресс" - один из самых производительных и автоматизированных вибропресс линейке предприятия. Фото ООО «Завод Стройтехника».

А уникальный «Рифей-Буран-2», также не имеющий аналогов в России, оснащен электронными дозаторами и способен формировать нужное давление и амплитуду вибрации для формирования того или иного изделия.

Такое оборудование способно выпускать порядка 300 наименований различных строительных материалов.

Генеральный директор завода «Стройтехника» Алексей Белов отмечает, что за годы работы предприятие сумело создать свой фирменный, особенный стиль и подход к технологиям, который отражается на всей линейке выпускаемой продукции.

Участок сборки линий "Рифей". Фото ООО «Завод Стройтехника».

— Это современный подход, который основывается на большом опыте и знании потребностей наших покупателей. Это умение смотреть вперед и знать, в чем нуждается рынок сегодня и завтра. Мы все делаем для того, чтобы заказчик смог воплотить в жизнь любые, самые амбициозные замыслы в области строительства и благоустройства, — говорит Алексей Белов.

Для справки: Вибропрессующее оборудование и бетонные заводы торговых марок «Рифей» и «Кондор» применяются в сфере строительства и благоустройства. Оборудование позволяет изготавливать широчайшую гамму стеновых и облицовочных блоков, тротуарную плитку и брусчатку, бордюры и поребрики, элементы благоустройства, теплоблоки, арболитблоки и прочее. Бетонные заводы марки «Рифей Бетон» — это высокопроизводительные, мобильные, стационарные, выполненные в различных вариантах исполнения, позволяющие изготавливать бетон и товарный раствор высокого качества в необходимом количестве.

Вибропрессующее оборудование "Рифей-Удар". Фото ООО «Завод Стройтехника».

О РОБОТЕ

Завод постоянно растет и развивается. В конце прошлого года был запущен новый корпус цеха покраски оборудования, в этом — началось строительство корпуса для обслуживания и стоянки автотранспортной техники и спецтехники.

Степень автоматизации оборудования, которое выпускает «Стройтехника», достаточно высока, и одна из последних разработок завода связана с запуском в производство автоматизированной системы перевозки отформатированных изделий (технологических поддонов). Установка оснащена специальными датчиками и видеокамерами и запрограммирована на автоматизированную доставку готовых изделий в зону термообработки, а затем разгрузки и складирования.

Уникальное оборудование – автоматизированная система перевозки отформатированных изделий значительно повышает уровень производительности.

— Такой робот самостоятельно доставляет груз из точки А в точку В. Оператор следит за этими действиями в онлайн-режиме на мониторе. Производительность оборудования повышается в разы еще и потому, что нет необходимости перевозить пустые стеллажи. Здесь исключается ручной труд и так называемый человеческий фактор. Такую новинку мы уже поставили на одно из строительных предприятий в Краснодарский край. Наши наладчики рассказали, что робот работает прекрасно, — отметил Алексей Белов

ЗНАЮТ И УВАЖАЮТ

В разговоре с генеральным директором завода мы не могли обойти тему пандемии, режима ограничений, закрытия границ и всего, что с этим связано. А еще вопрос роста цен на сырье (металл) для машиностроительной отрасли.

Погрузка контейнеров с продукцией завода "Стройтехника". Фото ООО «Завод Стройтехника».

— Прошлогодние ограничения, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой, «прошлись» по экономике большинства предприятия. В марте прошлого года мы полностью остановили производство. Тогда полного локдауна удалось избежать после распоряжения губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона разрешил запустить мощности целого ряда предприятий, но с соблюдением всех эпидемиологических требований. Экономика заработала, — говорит Алексей Николаевич. — Фактически же мы научились жить и работать в новых условиях — и пандемии, и постпандемийного времени.

Склад готовой продукции. Фото ООО «Завод Стройтехника».

— Что можно сказать о динамике работы предприятия сегодня? Как пандемийные ограничения отразились на производственных, финансовых показателях?

— Новые льготные условия по ипотечному кредитованию, можно сказать, помогли «разогреть» строительную отрасль. Это сказалось и на объеме нашего производства: оборудование стало не менее востребовано, чем в период острой пандемии, когда развитие многих секторов экономики приостановилось. Могу сказать, что сегодня мы снова выходим на те объемы, которые были в 2018 и 2019 годах, и даже превосходим эти показатели.

Многие предприятия строительной индустрии покупают у нас оборудование по два-три и более раз. Позиции завода на рынке устойчивые, нашу марку знают, уважают и продолжают обращаться к нам на завод.

Роботизированное оборудование на одном из участков завода.

— Сказалось ли закрытие границ, ряд эпидемиологических ограничений в других государствах на работе завода, на объеме заказов? Известно, что вы активно работаете и с другими странами, в частности с соседним Казахстаном.

— Ситуация была непростая, учитывая и то, что, объем поставок, к примеру в соседний Казахстан, был довольно высок. Но сейчас объект экспортных поставок возвратился на прежний уровень. Другой вопрос — поставки станочного оборудования для нас из Китая. Контейнерные перевозки в один период времени просто остановились. Ждать исполнения заказа пришлось очень долго, да и стоимость доставки увеличилась раза в три… Отечественные производители станочного оборудования, к сожалению, сегодня «не балуют» нас ассортиментом и качеством такого оборудования. В Китае же сейчас можно приобрести высококачественные автоматизированные станочные комплексы.

Станок для плазменной резки. Фото ООО «Завод Стройтехника».

— Машиностроители сетовали на то, что с весны этого года металлурги существенно повысили цену на свою продукцию…

— Да, это был своего рода шок. Если в декабре тонну листового проката мы покупали за 44 тысячи рублей, то уже в июне-июле — за 111 тысяч. Мы тогда на время даже остановили закупки. Потом стали покупать металл по такой цене. А что делать? Несли убытки, корректировали собственные цены. И федеральные власти, и глава региона вмешались в ситуацию. Сегодня цены пошли вниз, но все равно примерно раза в два выше прежних. Безусловно, ситуация болезненная, но, скажем, ММК пошел навстречу и нам, и многим производителям, продавая продукцию без посреднических накруток.

Сегодня покупателя, заказчика оборудования для строительной индустрии интересуют высокое качество изделий, гибкие цены, гарантийное обслуживание, и завод «Стройтехника» предоставляет все эти возможности.

Административный корпус завода "Стройтехника".

Уважаемые коллеги, партнеры предприятия, ветераны машиностроительной отрасли!

От имени нашего коллектива, от себя лично от всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем работников машиностроительной отрасли. Завод «Стройтехника» всегда был и останется вашим партнером и твердой опорой в бизнесе, а оборудование «Рифей» — надежным добытчиком прибыли и неутомимым трудягой для вашего успеха!

Хочется пожелать новых успехов и достижений, стабильности, личного счастья, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, генеральный директор ООО «Завод Стройтехника», Алексей Белов.

КСТАТИ

— В 2015 году завод «Стройтехника» в одном из живописнейших уголков Златоуста, в поселке Красная горка, построил уникальный Горный парк имени П.П. Бажова, откуда открываются виды на красивейшие хребты Урал-Тау, Уреньга и Таганай. Здесь же расположен культурный комплекс «Башня-колокольня с часовней Святого Иоанна Златоуста». В Бажовской галерее парка в специальных павильонах представлены этапы истории развития Златоуста.

В одном из живописнейших уголков Златоуста - в поселке Красная горка, завод построил уникальный Горный парк имени П.П. Бажова.

Здесь же выстроен и жилой городок для работников завода «Стройтехника».

— Завод «Стройтехника» открыл уникальную образовательную площадку — учебный полигон для студентов техникумов и колледжей Златоуста (в том числе, Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова). Здесь на современном оборудовании студенты обучаются и проходят производственную практику. На учебном полигоне готовят новые кадры не только для завода, но и для всех профильных предприятий Челябинской области и России.

Официальный сайт ООО «Завод Стройтехника»: http:///www.вибропресс.рф

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