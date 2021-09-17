Где в Челябинской области можно сделать прививку от коронавируса 18 и 19 сентября

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Приводим адреса и время работы точек, где поставить прививку 18 и 19 сентября 2021 года. А еще объясняем, какие документы нужно взять с собой.
Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.
Находясь в общественных местах, коими являются пункты вакцинации, не забывайте о масках и социальной дистанции. Первое время, пока не сформировался иммунитет, стоит поберечь себя.
Приводим список мест, где можно сделать прививку.
Челябинск
18 сентября
ТРК «Алмаз» (10:00 - 14:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 - 18:00)
ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)
ТРК «Космос» (12:00 - 16:00)
Медицинский пункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (10:00 - 13:00)
19 сентября
ТРК «Алмаз» (10:00 - 14:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 - 17:00)
ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)
Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)
Магнитогорск
18 сентября
ТРК «Гостиный двор» (11:00 - 15:00)
ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)
ТРК «Семейный парк» (10:00 - 14:00)
Чебаркуль
18 и 19 сентября
Колхозный рынок (9:00 - 13:00)
Минирынок (13:00 - 16:00)
Миасс
18 и 19 сентября
ТРК «Слон» (11:00 - 15:00)
Златоуст
18 и 19 сентября
ТРК «Тарелка» (12:00 - 17:00)
Пласт
18 сентября
ТК «Раздолье» (9:00 - 13:00)
Троицк
18 и 19 сентября
Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)
Копейск
18 сентября
ТК «Слава» (10:00 - 13:00)
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