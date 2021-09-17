Где в Челябинской области можно сделать прививку от коронавируса 18 и 19 сентября

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Приводим адреса и время работы точек, где поставить прививку 18 и 19 сентября 2021 года. А еще объясняем, какие документы нужно взять с собой.

Напомним, что при себе нудно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте нужно будет заполнить анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.

Находясь в общественных местах, коими являются пункты вакцинации, не забывайте о масках и социальной дистанции. Первое время, пока не сформировался иммунитет, стоит поберечь себя.

Приводим список мест, где можно сделать прививку.

Челябинск

18 сентября

ТРК «Алмаз» (10:00 - 14:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 - 18:00)

ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)

ТРК «Космос» (12:00 - 16:00)

Медицинский пункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (10:00 - 13:00)

19 сентября

ТРК «Алмаз» (10:00 - 14:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 - 17:00)

ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)

Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)

Магнитогорск

18 сентября

ТРК «Гостиный двор» (11:00 - 15:00)

ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)

ТРК «Семейный парк» (10:00 - 14:00)

Чебаркуль

18 и 19 сентября

Колхозный рынок (9:00 - 13:00)

Минирынок (13:00 - 16:00)

Миасс

18 и 19 сентября

ТРК «Слон» (11:00 - 15:00)

Златоуст

18 и 19 сентября

ТРК «Тарелка» (12:00 - 17:00)

Пласт

18 сентября

ТК «Раздолье» (9:00 - 13:00)

Троицк

18 и 19 сентября

Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 19:00)

Копейск

18 сентября

ТК «Слава» (10:00 - 13:00)

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