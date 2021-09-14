КПРФ в Челябинской области об обещаниях и фальсификации на выборах в ГД

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков провел в Челябинске пресс-конференцию Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не забывать о своих обещаниях и защищать право южноуральцев на честные выборы — это одни из задач, которые ставит перед собой КПРФ в Челябинской области. 6 сентября в Челябинск приехал зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Вместе с однопартийцами — кандидатами в депутаты ГД VIII созыва — он провел пресс-конференцию в «Комсомольской правде», дебаты на местном ТВ и встретился с избирателями.

«10 ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА»

КПРФ — старейшая оппозиционная партия России и крупнейшая оппозиционная фракция в Госдуме, в состав которой входят множество уважаемых людей. Программа, с которой партия идет на выборы в ГД, во многом перекликается с прежней.

— Мы уверенно и с чувством собственного достоинства идем к избирателям, потому что та программа, с которой мы шли на выборы пять лет назад, нами не забыта, в отличие от других партий. На протяжении этого времени мы настойчиво воплощали ее в жизнь и превратили в целую серию законодательных инициатив. За последние пять наша партия внесла более полутысячи законопроектов. К сожалению, три четверти из них не поддержаны партией парламентского большинства. Как, например, законопроект «О детях войны». Мы выносили его на голосование семь раз. И будем делать это снова в новом созыве, поскольку верны своим обязательствам, — сказал Дмитрий Новиков.

КПРФ в прошлом созыве удалось добиться принятия закона «О стратегическом планировании». Правда, как уверяет Дмитрий Новиков, «правящая партия его изрядно выхолостила» — такими уж были поправки, внесенные в проект закона. И задача КПРФ в Госдуме этого созыва сделать закон работающим.

В центре программы КПРФ — человек. Это не только о здравоохранении, образовании, достойной зарплате и пенсии. Каждый из программных шагов партии направлен на улучшение жизни людей. Та же национализация банков, сокращение доли иностранных компаний перекроет отток денег из страны — их можно будет направить на развитие экономики и в социальные программы. В партии настаивают на освобождении малоимущих от налогов и увеличении их для богатых,на возврате льгот для женщин и детей, на отмене пенсионной реформы и платежей за капремонт.

— Главное, чем, на мой взгляд, запомнился уходящий созыв Госдумы, это принятием пенсионной реформы. В ней, как в капле воды отразилась вся антисоциальная, антинародная суть проводимой политики, — говорит Новиков. — Мы уверены: обеспечить достойную жизнь народному большинству с проводимым сегодня курсом — невозможно. Необходимо передать власть силам, которые будут отражать и отстаивать интересы народных масс. В новом созыве мы будем продолжать настаивать на принятии наших законопроектов. Когда мы наберем большинство голосов в парламенте, у нас не будет необходимости садиться и «писать законы под нашу программу» — они уже готовы, и в нашей команде есть люди, способные воплотить их в жизнь.

Кандидаты в депутаты рассказали о программе КПРФ и ответили на вопросы журналистов Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЧЕГО КОММУНИСТЫ ХОТЯТ ДЛЯ ЮЖНОГО УРАЛА

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров рассказал, какое отражение нашла партийная программа в регионе:

— Челябинская область уникальная, она представляет собой сплав промышленности и сельского хозяйства. Программа рассматривает ситуацию в социально-экономическом ключе, затрагивает вопросы безработицы, экологические проблемы, сельское хозяйство. Восстановление заброшенных земель — новая целина — часть нашей программы продовольственной безопасности. Челябинская область активно работает в ВПК, а это сплав производственных мощностей и научного потенциала. Возвращение таких предприятий в область и укрепление военно-промышленного кластера даст возможность развиваться в экономическом плане и снять экологические проблемы: наукоемкое производство несет меньшую нагрузку. Наш регион — край тысячи озер — развитие туризма, сам бог велел развивать туристическое направление. Пандемийные годы показали, что люди с удовольствием приезжают в Челябинскую область, и наша задача — создать им комфортные условия.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кандидаты КПРФ по одномандатным округам:

Кандидаты по списку:

Команда КПРФ Челябинской области, которая участвует в выборах в ГД, это сплав молодежи и более опытных товарищей. Все они закалены в политической борьбе и показали себя активными гражданами, которые настойчиво отстаивают интересы людей. Как заметил Игорь Егоров, партии удалось объединить 59 общественных организаций и политических движений в один левый фронт:

— Коммунистическая партия — связующее звено, которое объединяет всех неравнодушных, сторонников левых идей, готовых отстаивать права и интересы трудового народа.

Дмитрий Новиков Игоря Егорова поддержал. По его мнению, на думских выборах важно совместно выступить против губительного монополизма правящей партии.

Визит в Челябинск Дмитрий Новиков начал с участия в дебатах на телевидении «Южный Урал». Представители четырех партий высказали свой взгляд на состояние демографии, системы образования и вопросы детства. Дмитрий Новиков особо указал, что в советский период коммунистическая партия смогла обеспечить рост населения — даже вопреки войне с гитлеровской Германией.

«Следуя нашей программе, можно за полтора года в два раза увеличить среднюю зарплату и пенсии в России. Начинать нужно с заработков учителей и студенческих стипендий. Мы всегда выступали против коммерциализации образования, — высказал свою позицию депутат.

А сразу после дебатов представители КПРФ встретились со студентами колледжа УРАО и вуза РАНХиГС. Дмитрий Новиков и Игорь Егоров рассказали, что Коммунистическая партия выступала против реформирования Российской Академии Наук, и что государство должно быть опорой для молодого поколения. Коммунисты призвали молодежь проявить активность на выборах.

Отказ от голосования даст лазейки для фальсификации выборов, считает Дмитрий Новиков Фото: Кирилл САДЫКОВ

ОТКАЗ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ — НЕ ПРОТЕСТ

— Сейчас отказом от участия в выборах вы не можете выразить свое возмущение властью. Процент явки на выборах давно упразднен, а значит и сорвать голосование невозможно. Тогда где же протест? Вы просто даете простор фальсификаторам, — говорит Дмитрий Новиков.

Представитель КПРФ объясняет, что именно изменилось в России, когда не стало минимального порога явки, необходимого для признания выборов состоявшимися. Он настаивает, что отказ от голосования не даст ровным счетом ничего — выборы не сорвутся, зато появится больше шансов для подтасовки итогов голосования.

Как отметил Дмитрий Новиков, Россию лишили полноценных выборов. Но есть реальные способы сделать их более честными — голосовать и принять участие в «Красном контроле»: КПРФ поможет пройти обучение и стать независимыми наблюдателями на выборах.

— Сейчас идет «сушка» явки. Заметьте — информации о предстоящих выборах минимум. Дебаты идут за полночь, а в выходные на ТВ вообще тишина, — говорит Дмитрий Новиков. — Для чего, как вы думаете, ввели трехдневное голосование? Чтобы получить возможность «подправлять» итоги выборов! Поэтому мы призываем приходить на избирательные участки только 19 сентября и не голосовать в два других дня. Так мы лишим махинаторов части лазеек. Сейчас именно мы с вами решаем, как будем жить в своей стране. Коммунистическая партия РФ — №1 в избирательном бюллетене. Делайте правильный выбор!

Данная площадь предоставлена заказчику и оплачена из избирательного фонда ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

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