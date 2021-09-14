Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 сентября 2021 11:10

КПРФ в Челябинской области об обещаниях и фальсификации на выборах в ГД

Зампредседатель ЦК партии Дмитрий Новиков приехал в регион для встречи с избирателями
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков провел в Челябинске пресс-конференцию

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков провел в Челябинске пресс-конференцию

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не забывать о своих обещаниях и защищать право южноуральцев на честные выборы — это одни из задач, которые ставит перед собой КПРФ в Челябинской области. 6 сентября в Челябинск приехал зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Вместе с однопартийцами — кандидатами в депутаты ГД VIII созыва — он провел пресс-конференцию в «Комсомольской правде», дебаты на местном ТВ и встретился с избирателями.

«10 ШАГОВ К ВЛАСТИ НАРОДА»

КПРФ — старейшая оппозиционная партия России и крупнейшая оппозиционная фракция в Госдуме, в состав которой входят множество уважаемых людей. Программа, с которой партия идет на выборы в ГД, во многом перекликается с прежней.

— Мы уверенно и с чувством собственного достоинства идем к избирателям, потому что та программа, с которой мы шли на выборы пять лет назад, нами не забыта, в отличие от других партий. На протяжении этого времени мы настойчиво воплощали ее в жизнь и превратили в целую серию законодательных инициатив. За последние пять наша партия внесла более полутысячи законопроектов. К сожалению, три четверти из них не поддержаны партией парламентского большинства. Как, например, законопроект «О детях войны». Мы выносили его на голосование семь раз. И будем делать это снова в новом созыве, поскольку верны своим обязательствам, — сказал Дмитрий Новиков.

КПРФ в прошлом созыве удалось добиться принятия закона «О стратегическом планировании». Правда, как уверяет Дмитрий Новиков, «правящая партия его изрядно выхолостила» — такими уж были поправки, внесенные в проект закона. И задача КПРФ в Госдуме этого созыва сделать закон работающим.

В центре программы КПРФ — человек. Это не только о здравоохранении, образовании, достойной зарплате и пенсии. Каждый из программных шагов партии направлен на улучшение жизни людей. Та же национализация банков, сокращение доли иностранных компаний перекроет отток денег из страны — их можно будет направить на развитие экономики и в социальные программы. В партии настаивают на освобождении малоимущих от налогов и увеличении их для богатых,на возврате льгот для женщин и детей, на отмене пенсионной реформы и платежей за капремонт.

— Главное, чем, на мой взгляд, запомнился уходящий созыв Госдумы, это принятием пенсионной реформы. В ней, как в капле воды отразилась вся антисоциальная, антинародная суть проводимой политики, — говорит Новиков. — Мы уверены: обеспечить достойную жизнь народному большинству с проводимым сегодня курсом — невозможно. Необходимо передать власть силам, которые будут отражать и отстаивать интересы народных масс. В новом созыве мы будем продолжать настаивать на принятии наших законопроектов. Когда мы наберем большинство голосов в парламенте, у нас не будет необходимости садиться и «писать законы под нашу программу» — они уже готовы, и в нашей команде есть люди, способные воплотить их в жизнь.

Кандидаты в депутаты рассказали о программе КПРФ и ответили на вопросы журналистов

Кандидаты в депутаты рассказали о программе КПРФ и ответили на вопросы журналистов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЧЕГО КОММУНИСТЫ ХОТЯТ ДЛЯ ЮЖНОГО УРАЛА

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров рассказал, какое отражение нашла партийная программа в регионе:

— Челябинская область уникальная, она представляет собой сплав промышленности и сельского хозяйства. Программа рассматривает ситуацию в социально-экономическом ключе, затрагивает вопросы безработицы, экологические проблемы, сельское хозяйство. Восстановление заброшенных земель — новая целина — часть нашей программы продовольственной безопасности. Челябинская область активно работает в ВПК, а это сплав производственных мощностей и научного потенциала. Возвращение таких предприятий в область и укрепление военно-промышленного кластера даст возможность развиваться в экономическом плане и снять экологические проблемы: наукоемкое производство несет меньшую нагрузку. Наш регион — край тысячи озер — развитие туризма, сам бог велел развивать туристическое направление. Пандемийные годы показали, что люди с удовольствием приезжают в Челябинскую область, и наша задача — создать им комфортные условия.

ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кандидаты КПРФ по одномандатным округам:

Кандидаты по списку:

Команда КПРФ Челябинской области, которая участвует в выборах в ГД, это сплав молодежи и более опытных товарищей. Все они закалены в политической борьбе и показали себя активными гражданами, которые настойчиво отстаивают интересы людей. Как заметил Игорь Егоров, партии удалось объединить 59 общественных организаций и политических движений в один левый фронт:

— Коммунистическая партия — связующее звено, которое объединяет всех неравнодушных, сторонников левых идей, готовых отстаивать права и интересы трудового народа.

Дмитрий Новиков Игоря Егорова поддержал. По его мнению, на думских выборах важно совместно выступить против губительного монополизма правящей партии.

Визит в Челябинск Дмитрий Новиков начал с участия в дебатах на телевидении «Южный Урал». Представители четырех партий высказали свой взгляд на состояние демографии, системы образования и вопросы детства. Дмитрий Новиков особо указал, что в советский период коммунистическая партия смогла обеспечить рост населения — даже вопреки войне с гитлеровской Германией.

«Следуя нашей программе, можно за полтора года в два раза увеличить среднюю зарплату и пенсии в России. Начинать нужно с заработков учителей и студенческих стипендий. Мы всегда выступали против коммерциализации образования, — высказал свою позицию депутат.

А сразу после дебатов представители КПРФ встретились со студентами колледжа УРАО и вуза РАНХиГС. Дмитрий Новиков и Игорь Егоров рассказали, что Коммунистическая партия выступала против реформирования Российской Академии Наук, и что государство должно быть опорой для молодого поколения. Коммунисты призвали молодежь проявить активность на выборах.

Отказ от голосования даст лазейки для фальсификации выборов, считает Дмитрий Новиков

Отказ от голосования даст лазейки для фальсификации выборов, считает Дмитрий Новиков

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ОТКАЗ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ — НЕ ПРОТЕСТ

— Сейчас отказом от участия в выборах вы не можете выразить свое возмущение властью. Процент явки на выборах давно упразднен, а значит и сорвать голосование невозможно. Тогда где же протест? Вы просто даете простор фальсификаторам, — говорит Дмитрий Новиков.

Представитель КПРФ объясняет, что именно изменилось в России, когда не стало минимального порога явки, необходимого для признания выборов состоявшимися. Он настаивает, что отказ от голосования не даст ровным счетом ничего — выборы не сорвутся, зато появится больше шансов для подтасовки итогов голосования.

Как отметил Дмитрий Новиков, Россию лишили полноценных выборов. Но есть реальные способы сделать их более честными — голосовать и принять участие в «Красном контроле»: КПРФ поможет пройти обучение и стать независимыми наблюдателями на выборах.

— Сейчас идет «сушка» явки. Заметьте — информации о предстоящих выборах минимум. Дебаты идут за полночь, а в выходные на ТВ вообще тишина, — говорит Дмитрий Новиков. — Для чего, как вы думаете, ввели трехдневное голосование? Чтобы получить возможность «подправлять» итоги выборов! Поэтому мы призываем приходить на избирательные участки только 19 сентября и не голосовать в два других дня. Так мы лишим махинаторов части лазеек. Сейчас именно мы с вами решаем, как будем жить в своей стране. Коммунистическая партия РФ — №1 в избирательном бюллетене. Делайте правильный выбор!

Данная площадь предоставлена заказчику и оплачена из избирательного фонда ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» для размещения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Выборы 2021Политика: ВЫБОРЫ