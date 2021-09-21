Выездная программа литературного форума #РыжийФест охватит три города Челябинской области

С 24 по 26 сентября в Челябинске пройдет II Всероссийский литературный форум #РыжийФест! Если в первые два дня форум пройдет на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35), то в третий день #РыжийФест отправится по городам региона — 26 сентября известные российские авторы приедут на творческие встречи с жителями Сатки, Озерска и Миасса.

Программа форума #РыжийФест включает более 40 событий: встречи с известными писателями, поэтами и литературными критиками двух столиц и Урала, дискуссии, лекции, презентации, выставки. Организатор мероприятия — Союз журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов и челябинской Публички.

Главные гости форума — авторы бестселлеров, лауреаты литературных премий, авторитетные критики, издатели и ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Основными модераторами мероприятий станут представители медиасообщества Челябинской области. Выездные мероприятия форума позволят сделать доступными достижения современной российской литературы и культуры для жителей региона.

Инициативу проведения выездных мероприятий форума поддержали социально ориентированные предприятия области.

Одной из площадок форума станет самый яркий город нашего региона — Сатка (партнером встречи выступает «Группа Магнезит»).

«#РыжийФест — яркое культурное событие. Уникальность этого проекта в том, что площадки литературного фестиваля работают не только в областном центре. У жителей разных городов есть возможность встретиться с авторами книг и поговорить с ними о тенденциях развития литературы. В этом году #РыжийФест приедет в Сатку. И хотя наш город избалован различными культурными событиями, литературный фестиваль ждут с нетерпением. Мы надеемся, что программа форума будет интересна и для жителей близлежащих городов», — подчеркивает председатель регионального Союза журналистов Светлана Зайцева.

Жителей города ждут творческие встречи с Алексеем Сальниковым, Денисом Драгунским, Дмитрием Захаровым, Марией Скаф и Альфией Каримуллиной.

Как уберечься от гриппа и понять поэзию, как написать короткую прозу так, чтобы ее постоянно перечитывали, почему обязательно стоит читать комиксы и что такое «Репродуктор»? Ответ на эти и многие другие вопросы вы получите совсем скоро — 26 сентября.

Специально для вашего удобства мы подготовили несколько площадок для творческих встреч — подробную информацию о каждой из них ищите на сайте рыжийфест.рф/satka.

Второй выездной площадкой #РыжегоФеста станет Озерск.

26 сентября в Центральной городской библиотеке (ул. Советская, 8) состоятся по-настоящему фантастические и очень творческие встречи с известными писателями, критиками и журналистами: Яной Летт, Василием Владимирским, Ульяной Бисеровой и Еленой Бойцовой.

Обсудим отличия отечественной фантастики от зарубежной, узнаем, какие удивительные приключения ждали Джорджа Мартина и Питера Уоттса в России (спойлер: мы до сих пор не можем поверить в реальность некоторых из них), а также попробуем сделать свои первые шаги в создании нового литературного мира (почти как у Дж. Р. Р. Толкина (или даже лучше)).

До встречи осталось совсем немного — поэтому уже сейчас мы рекомендуем взять книги авторов в библиотеках города, подготовить вопросы, ознакомиться с программой встреч (на сайте рыжийфест.рф/ozersk) и обвести в календаре 26 сентября (начало — в 12.30)! Увидимся в Центральной городской библиотеке (ул. Советская, 8).

Дополним, что партнер #РыжегоФеста в Озерске — ПО «Маяк».

Третья и финальная площадка #РыжегоФеста (именно там пройдет закрытие форума) — один из самых живописных городов области: Миасс.

Для жителей города состоятся самые образовательные и познавательные творческие встречи. Поговорим, как написать детектив, не нарушив исторической достоверности и как помочь ребенку найти любимую книгу.

Уже через неделю в Миасс приедут: писатель и адвокат Иван Любенко, поэт, драматург и педагог Константин Рубинский, редактор, переводчик и издатель Елена Яковлева, писатель Игорь Свинин, а также детский писатель, поэт и драматург Мария Ботева.

Подробная программа ждет вас на сайте рыжийфест.рф/miass.

Но что делать, если желаемые творческие встречи проходят в разных городах? Ответ прост — бронировать номер на «Золотом пляже» (именно он выступает партнером форума в Миассе).

26 сентября в 20:00 в конференц-зале клуба-отеля «Золотой пляж» состоится Большая писательская конференция с участием всех-всех-всех гостей форума #РыжийФест и ЮУКЯ. Финальное мероприятие — это уникальная возможность увидеть и услышать сразу всех хедлайнеров форума и ярмарки в одном месте.

Не упустите уникальную возможность!

А мы напоминаем, с 24 по 26 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) также состоится и Южноуральская книжная ярмарка, главная тема которой — открытые коммуникации.

Заходите на сайт рыжийфест.рф, подписывайтесь на социальные сети #РыжегоФеста и ЮУКЯ, готовьте вопросы хедлайнерам (автор лучшего вопроса получит приятный подарок) и выбирайте площадку для встречи.