В Госдуме появится новый депутат от Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» получила 8,3% голосов на выборах в Госдуму по Челябинской области. По предварительным результатам партия обходит ЛДПР и занимает в регионе четвертое место.

«Этот результат показывает, что люди хотят перемен, хотят сами строить свое будущее. Уникальность нашей партии в том, что мы не спускаем готовые решения сверху вниз. Мы ищем эти решения вместе с людьми, откликаемся на запросы, которые уже есть у них. И это, как мне кажется, повлияло на результаты голосования», – считает секретарь челябинского отделения партии Максим Гулин.

На прошедших выборах Максим Гулин возглавил список партии от Челябинской области. Как показало голосование, уровень поддержки Новых людей в регионе оказался одним из самых высоких в сравнении с другими территориями.

По стране Новые люди занимают пятое место среди всех партий. После обработки всех протоколов у партии 5,32% голосов, что дает ей не менее 13 мандатов в новом составе Госдумы.

«Есть очень много идей, законопроектов, которые могут быть внесены. Если закон не внесен, обсуждать нечего. Если законопроект внесен, его надо обсуждать. Мир - понятие качественное, а не количественное. Поэтому, с одной стороны, важно, у кого большинство в Думе, мы догадываемся, у кого оно. Но важнее качество тех, кто даже в меньшинстве может Думу сделать неожиданно местом для дискуссий, чего давно не было, но мы это намереваемся вернуть», – заявил лидер партии.

Алексей Нечаев открыто предложил лидерам тех партий, которые не прошли, объединиться и реализовывать идеи совместно. Новые люди готовы проводить в Госдуме законопроекты малых партий, не претендуя на авторство.