SKODA-кроха — в «Чешском доме»

Фото: SKODA

В начале школьного сезона уроки на знание ПДД наиболее полезны и актуальны. Выходя за порог школы, маленькие пешеходы попадают в зону повышенного риска, и знание важнейших правил дорожного движения приобретает действительно жизненное значение. Поэтому 1 и 2 октября родителей вместе с детьми приглашают в дилерский центр «Чешский дом» на семейный тест-драйв.

Что там будет:

1 октября с 17:00 до 19:00 — школа юного водителя, тест-драйв, выдача прав и аквагрим;

2 октября с 11:00 до 14:00 — помимо аквагрима и проверки знаний о ПДД в 12:30 стартует мастер-класс, где ребята смогут своими руками сделать светофор. Записывайтесь на мастер-класс заранее, количество мест ограничено (6+). Также будут угощения для всех гостей и отдельные подарочки для самых маленьких.

Записывайтесь на тест-драйв заранее по телефону: (351) 211-34-00. SKODA-кроха продет на Бр. Кашириных, 126.

Возрастное ограничение — 6+.

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