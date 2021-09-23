Семье быть: что делать, если мужчина бесплоден

Ольга Новоселова помогает семьям обрести счастье родительства

Далеко не всегда причина, по которой семьи на Южном Урале не могут зачать ребенка, кроется в здоровье женщины. Почти половина пар, которые обратились к репродуктологам клиники ЭКО «Источник», столкнулись с мужским бесплодием. Значит ли это, что они не могут зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения бесплатно? Нет, уверяет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клиники «Источник» Ольга Новоселова. В эфире радио «Комсомольская правда» с ведущей Лидией Андреевой эксперт рассказала об особенностях процедуры.

Л.А.: Все чаще пары сознательно откладывают рождение ребенка на более поздний срок. Они хотят пожить для себя, построить карьеру. Но репродуктологи говорят, что в этом есть определенные риски. Понятие старородящая все еще используют?

О.Н.: Возраст — это ключевой момент в вопросе зачатия ребенка. Потому что с возрастом снижается и качество, и количество яйцеклеток. У женщины есть определенный репродуктивный возраст. Раньше было такое понятие, как «возрастная первородящая» — то есть женщина должна была выполнить свою репродуктивную функцию до 30 лет. Но сейчас жизнь изменилась, люди стараются выполнить другие предназначения — в учебе, работе. И планирование семьи часто откладывается. Это достаточно глобальная проблема, о которой постоянно говорят и репродуктологи, и гинекологи.

Л.А.: Есть какой-то определенный резерв яйцеклеток, порог до которого можно откладывать рождение ребенка? И можно ли его посчитать?

О.Н: После 30 лет посчитать и определить резерв яйцеклеток легко. В нашей клинике есть комплексная программа по оценке овариального резерва. На второй-пятый день цикла женщина сдает анализ на гормоны, а на 5-7 — под наблюдением репродуктолога проходит УЗИ яичников. На УЗИ врач подсчитывает количество антральных фолликулов, в которых содержатся яйцеклетки. И уже на основании этого репродуктолог проводит консультацию по планированию семьи.

Определять овариальный резерв можно в любом возрасте. Особенно это актуально после 30 лет, а также для женщин, которые перенесли операцию на яичниках, или для тех, кто планирует долгое медикаментозное лечение.

Л.А.: Анализ может показать темпы, которыми снижается количество яйцеклеток?

О.Н.: Да, после анализа даются рекомендации, когда необходимо приступать к планированию беременности, и есть ли возможность при желании этот процесс отложить.

Л.А.: Сколько времени есть у пары на попытки забеременеть естественным путем?

О.Н.: Здоровая женщина до 35 лет при отсутствии контрацепции и при регулярной половой жизни должна забеременеть в течение года. Но у тех, кто старше, этот срок сокращается до полугода. Если зачатия не происходит в эти сроки, то это повод обратиться к врачу.

Л.А.: А если все условия соблюдены, а беременность не наступает, нужно обследоваться? Раньше чаще всего в бесплодии винили женщину, а сейчас тщательно обследуют и мужчин.

О.Н.: Когда пара обращается в нашу клинику, мы проводим обследование обоих партнеров. И, конечно же, начинаем с мужчины. Он обязательно должен сдать анализ для определения репродуктивной функции.

Л.А.: И часто проблема в мужчине?

О.Н.: В 50% обращений в нашу клинику. Это большая цифра. Причем проблемы касаются мужчин любого возраста.

Л.А.: Допустим, пара примерно поняла, с какой скоростью стареет организм, но рожать ребенка пока не готова. Подойдет ли им консервация репродуктивных клеток?

О.Н.: С развитием высоких медицинских технологий у мужчин и женщин появилась возможность для криоконсервации своего биологического материала — яйцеклеток и сперматозоидов. Если женщина прошла обследование, у нее хороший овариальный резерв, но она планирует отложить зачатие, есть программа отложенного материнства.

Криоконсервация яйцеклеток проходит после исключения противопоказаний. На консультации репродуктолог назначает гормональную стимуляцию яичников, чтобы получить не одну, а несколько яйцеклеток. Этот этап проходит под УЗИ-контролем, когда врач оценивает рост фолликулов и корректирует дозировку гормонов. А дальше под общим наркозом происходит забор яйцеклеток — вагинальная пункция фолликулов. Это достаточно безопасная процедура, которая продлится всего 3-5 минут. Еще час женщина находится под наблюдением анестезиолога, после чего может покинуть клинику. Ее яйцеклетки будут заморожены, и дальше она сможет ими воспользоваться, когда будет необходимо.

В замороженном состоянии биологический материал мужчины и женщины может храниться очень долго. Но вряд ли для этого требуется 30-40 лет, с большей вероятностью биоматериал используют в течение 10 лет. Криоконсервация дает возможность паре родить генетически своего, родного ребенка.

Ольга Новоселова: "Бесплодие мужчины - тоже показание для бесплатного ЭКО"

Л.А.: А где гарантия, что при криоконсервации через много лет биоматериал не перепутают? Это, наверное, страх многих людей.

О.Н.: Перепутать биоматериал в клинике «Источник» невозможно — мы полностью исключили человеческий фактор. У нас есть уникальная система электронной идентификации. Все емкости помечаются специальной меткой, которая привязывается к электронным картам пациента. Если происходит ошибка, система блокирует работу всей лаборатории.

Л.А.: А заморозка не повлияет на здоровье будущих детей?

О.Н.: Криоконсервация производится быстрым методом с использованием жидкого азота, методом ветрификации. Он не нарушает клетку биологического материала. Ребенок — это генетический материал мамы и папы, а при заморозке он не затрагивается и не меняется.

Л.А.: Сколько стоит эта процедура?

О.Н.: В районе 100-120 тыс. рублей. Впоследствии происходит разморозка биоматериала, оплодотворение яйцеклеток, культивирование и перенос эмбриончика в матку. То есть это шанс отсрочить рождение собственного ребенка без донорского материала.

Л.А.: Расскажите, пожалуйста, о донорстве подробнее.

О.Н.: Учитывая, что женщины сегодня начинают планировать беременность достаточно поздно, вопрос использования донорских ооцитов стоит очень остро. Фактически каждая десятая женщина, которая обращается в центр ЭКО, нуждается в донорских яйцеклетках. Сперматозоид супруга оплодотворяет донорскую яйцеклетку, эмбриончик развивается и переносится маме. Она сама вынашивает ребенка. Донорство — это тоже большая возможность для пары иметь своего ребенка, хоть и с генетическим материалом только папы.

Л.А.: А кто может стать донором?

О.Н.: Донором может стать любая женщина, которая хочет помочь. Это может быть подруга и просто знакомая. Донором может стать генетически здоровая, без хронических заболеваний женщина, желательно до 30 лет. У нее должен быть здоровый ребенок. Перед тем, как стать донором, женщина проходит консультацию генетика, психоневролога, нарколога, исключаются противопоказания к стимуляции яичников. В Челябинске есть специальное агентство, которое занимается подбором доноров.

Л.А.: Есть ли научные наблюдения на тему отличий детей, зачатых с помощью ЭКО, от тех, кто рожден естественным способом?

О.Н.: ЭКО проводится уже 35 лет. То есть те дети, которые были получены этим способом, уже сами стали родителями. И поэтому логично, что проводились многоцентровые обследования таких детей. Было выявлено, что они ничем не отличаются от остальных. Мифов много — и что такие дети страдают бесплодием, и что у них интеллектуальные и генетические отклонения. Но это заблуждения. На мой взгляд, дети ЭКО еще более интеллектуально развитые, потому что мама и папа более мотивированы на родительство. Это долгожданные, залюбленные дети, в которых вкладывают больше.

Л.А.: И с чего начинать?

О.Н.: Для начала женщина, которая не может забеременеть полгода-год, должна обратиться к репродуктологу. Он проведет обследование, чтобы понять, можно ли провести лечение без использования ЭКО. Если такое лечение в течение года не эффективно, то показано лечение с помощью ЭКО.

Л.А.: Сколько длится процедура ЭКО с момента первого обследования до получения результата?

О.Н.: Обследование мужчина и женщина должны пройти в течение месяца, потому что некоторые анализы зависят от менструального цикла. Сама процедура ЭКО длится примерно 28 дней — от начала стимуляции до получения анализов на ХГЧ.

Л.А.: Провести ЭКО можно по полису ОМС, то есть бесплатно?

О.Н.: Провести процедуру ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования можно не только в государственной клинике, но и в частной — той, что имеет лицензию на данный вид деятельности и внесена в реестр Фонда ОМС. Процедурой предусмотрены все базовые этапы программы ЭКО: стимуляция яичников, включая лекарственные препараты, пункция яичников с анестезиологическим пособием, лабораторный этап (культивирование, оплодотворение, перенос в матку). С 2018 года в рамках ОМС женщина может провести консервацию эмбрионов, чтобы впоследствии их разморозить и перенести в матку.

Л.А.: Обычно говорят о женском бесплодии, а если проблемы у мужа, может ли пара рассчитывать на ЭКО?

О.Н.: Для получении направления нужен диагноз «Бесплодие». Он может быть связан и с мужским фактором, и с трубным, и с эндокринологией. Поэтому мужское бесплодие — тоже показание для ЭКО, в том числе по полису ОМС.

Л.А.: Как попасть в программу ЭКО? Куда подавать документы?

О.Н.: Процесс получения направления на ЭКО достаточно короткий. Если женщине поставлен диагноз «Бесплодие», определены показания к проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения, женщина пишет заявление о выборе медорганизации. Затем врач оформляет электронную выписку, куда заносятся данные обследования и обоснование необходимости проведения данного метода лечения. Документы направляются в минздрав. Комиссия дважды в неделю заочно рассматривает заявки и выдает направление в ту клинику, где женщина написала заявление. Дальше ее на прием уже приглашает врач выбранной медорганизации.

Л.А.: В клинике «Источник» тоже можно провести процедуру ЭКО по полису ОМС?

О.Н.: Все пациенты Челябинска и Челябинской области могут пройти процедуру ЭКО в клинике «Источник» по полису ОМС.

Л.А. Большая ли очередь на квоты?

О.Н.: В этом году в нашей клинике только по полису ОМС провели около 250 процедур ЭКО. До конца года квоты еще остались, поэтому женщинам с направлениями при обращении в «Источник» ждать не придется. В среднем на регион выделяется порядка 2 тысяч квот. Глобальных очередей нет. По нашим стандартам и рекомендациям женщина должна получить лечение и направление в течение полугода.

Все вопросы об ЭКО в клинике «Источник» можно задать по телефону: (351) 77-88-910.

г. Челябинск, улица Чичерина, 36В.

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