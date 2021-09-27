Сейчас все хотят быть красивыми, и не только лицом: урологи ответили на главные вопросы о мужском здоровье

Андрей Соколов и Олеся Омельчак знают о мужском здоровье все

Вопросы урологического характера всегда считались интимными. О проблемах в сексуальной жизни, с мочеиспусканием и боли говорить открыто не принято. Но это важная составляющая здоровья, которая сильно влияет на качество жизни мужчины и семьи в целом. На самые главные вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответили уролог-андролог, кандидат медицинских наук, специалист с большим опытом хирургической практики в области интимной урологии Андрей Соколов и его заместитель, врач уролог — андролог Олеся Омельчак. Ведущая эфира — Лидия Андреева.

КОГДА ПРОПАЛ УТРЕННИЙ «СИМПТОМ ПАЛАТКИ»

Л.А.: Как понять, что пришла пора посетить уролога-андролога, если ничего не беспокоит?

О.О.: Я бы посоветовала обратить внимание на микросимптомы — они заставляют задуматься о возможных проблемах. Например, если мы говорим о мочеиспускании, то обратите внимание на то, стали ли вы чаще посещать туалет. Не пять в среднем раз, а, к примеру, 15. Если это нарушает ваш ритм жизни, вы попросту «привязаны» к туалету, то, конечно, это тревожный сигнал. Если вы начали проводить в туалете больше времени, чем обычно, в процессе мочеиспускания приходится домачиваться, дотуживать и все равно остается ощущение, что не все вышло, то это тоже повод для посещения врача. Еще один микросимптом — вы стали наблюдать слабость и вялость струи. К сожалению, многие люди к этому привыкают, считая, что это нормально, особенно с возрастом. Но на самом деле это не так. Когда мы говорим о половой жизни, то всегда обращайте внимание на спонтанную утреннюю эрекцию — она должна быть всегда, независимо от стимуляции. Если вы проснулись, а «симптома палатки» нет — задумайтесь о мужском здоровье.

Л.А.: А если мужчина, допустим, устает, недосыпает, переработал. Не до чувственных удовольствий ему.

А.С.: Если мужской организм работает хорошо, то никакие проблемы и стресс не сказываются сильно на половой функции. Утренняя эрекция и хорошее мочеиспускание — признаки здорового мужчины. Если с этим есть сложности, то нужно посетить врача.

Л.А.: То есть фактор возраста совсем не влияет на мужское здоровье?

А.С.: Гормональный фон у мужчин начинает меняться в 30 лет. Если не брать во внимание общие эндокринные заболевания, то с этого возраста начинается постепенное снижение уровня тестостерона — от нескольких процентов в год до существенных цифр. Поэтому если мужчина стал уставать, ему требуется дневной сон, если к концу дня он чувствует себя выжатым как лимон — это повод обратиться к доктору и поработать над нарушением выработки тестостерона.

Л.А.: А со снижением тестостерона можно что-то сделать?

А.С.: Да, это корректируется. Главное — понимать из-за чего проблема. Ситуацию можно исправить медикаментозной терапией, хирургического лечения здесь не требуется.

ОБРЕЗАНИЕ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЭСТЕТИКА?

Л.А.: Вопрос от слушателей: «В интернете много информации об обрезании, но хочется услышать мнение врача. Насколько это необходимо и безопасно? Стоит ли идти на поводу у религиозных убеждений?»

А.С.: Для начала нужно понять, с какой целью делается эта операция. Есть медицинские показания, когда наблюдается сужение крайней плоти, мужчина не может открыть головку, нарушается мочеиспускание, появляется воспалительный процесс. Это медицинское показание для операции.

Если человек хочет провести обрезание по своему желанию, то первое, что нужно сделать — понять, зачем: из религиозных побуждений, с целью эстетических изменений или получения новых ощущений. Тогда уже с доктором обсуждается методика операции.

Есть несколько типов обрезания, и все решается индивидуально, учитывается состояние крайней плоти, то, что человек хочет и что можно выполнить. Немаловажно, как проводится обрезание. В Челябинске часто до сих пор применяют методику «гильотины» — 10-15 минут и грубо отсекли. В нашем центре мы всегда обсуждаем с мужчиной процесс, делаем разметку, а потом аккуратную резекцию — убираем столько, сколько надо с учетом анатомии и эстетики. Я много лет работаю в микрохирургии и практически на всех операциях использую оптику. Это позволяет максимально качественно выполнить операцию. Швы, которые мы делаем, не надо снимать — это качественный материал, который сам рассасывается. Домой можно вернуться уже в день операции, а потом дважды необходимы перевязки.

О.О.: Очень важно соблюдать рекомендации, которые дает врач. Андрей Васильевич всегда объясняет весь ход операции и весь процесс. К сожалению, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда надо переделывать. Сейчас все хотят быть красивыми, и не только лицом. Как правильно говорит Андрей Васильевич, после операции орган должен выглядеть так, будто операции и не было. Эстетика — это очень важно. Мало убрать проблему, надо не просто улучшить качество жизни, но и поднять его.

А.С.: Чтобы самому было приятно посмотреть и другим показать не стыдно!

Л.А.: А как вы относитесь к интимному пирсингу?

А.С.: По факту пирсинг кому-то дает положительные эмоции во время полового акта, но чаще люди делают его для визуализации. Правда, от пирсинга регулярно бывают нагноения, формирование рубца, вплоть до рака кожи полового члена.

О.О.: Пирсинг — это вопрос косметики и самооценки. Мы сталкиваемся не столько с этими проблемами, сколько с тем, что многие мужчины вводят в крайнюю плоть различные инородные тела. Вопрос увеличения полового органа сейчас очень развит, и мужчины стараются это сделать, используя подручные средства. Это все приходится удалять, потому что результата ожидаемого нет. Но самое грустное, что в медицине есть реальные возможности для косметического улучшения органа.

УВЕЛИЧИТЬ ЧЛЕН МОЖНО

Л.А.: То есть реально можно увеличить член? Это все не глупая реклама и обман?

А.С.: Конечно, обещания, что орган увеличится на 5 см в неделю, — бред. Всему есть предел. Мы можем сделать легальное увеличение полового члена, головки, ствола, удлинить его. Но у конечных цифр есть предел. Когда обращаются пациенты с таким запросом, но без медпоказаний, то операции мы делаем далеко не всем. Да и сами мужчины, узнав, что это сложная техническая процедура, у которой есть минусы и побочные эффекты, часто отказываются сами. Это не просто пришел, сделал и ушел.

Л.А.: Вы в перерыве говорили, что на операцию берете всего 10% обратившихся…

А.С.: При разговоре с пациентом мы выясняем, чего человек хочет. И часто мужчина хочет нереального, того, что выполнить невозможно. К тому же у процедуры есть противопоказания — воспалительные, склеротические заболевания и пр. В любом случае на консультации проводится осмотр, собирается анамнез, обследование.

Л.А.: Еще один вопрос от слушателя. «У моего парня короткая уздечка. Во время полового акта рвется, а потом заживает. Иногда замечаю кровь. Что делать?»

А.С.: Если уздечка начала рваться, то ее процесс надо довести до логического завершения. Если парню нравится испытывать при половом контакте боль, то вопросов нет. Но правильнее пойти к доктору — 10-15 минут и вопрос решен. Красиво, эстетично и никаких болевых ощущений.

Л.А.: Очередной вопрос: «Стала замечать, что отец стал часто вставать в туалет ночью и проводить там много времени. Это тревожный признак? Боюсь, что это наследственное. Что порекомендуете?»

О.О.: В современной урологии допускается вставать ночью и мочиться 1-2 раза. Но надо понимать, что проснувшись, не каждый человек легко заснет снова. А если это продолжается постоянно, то приводит к недосыпу, что потом сказывается на эмоциональном и физическом здоровье. Поэтому обращайте внимание на такие вещи у себя и своих родственников, это вопрос качества жизни. Если ваш родственник оставляет капли на крышке унитаза, не убирает за собой — то есть, снижена критичность — то это может говорить о проблемах с мочеиспусканием. Я призываю вас приводить близких для контроля состояния здоровья, чтобы мы потом не получали запущенные случаи — онкологию, рак предстательной железы и мочевого пузыря.

Л.А.: А как заметить симптомы рака?

О.О.: Это бессимптомный процесс. Но, как я говорила, есть микросигналы. И если ваши близкие склонны к отрицанию, вникайте сами в процесс, чтобы вовремя обнаружить проблемы. Помните, урологические патологии сильно завязаны на наследственности. Помогайте близким, чем они старше, тем им больше нужно помогать в сохранении качества жизни.

А.С.: Если есть нарушения, то нужно проверить, в том числе онкологию. Если ничего не беспокоит, то достаточно профилактического осмотра раз в год. Это касается, кстати, не только урологии, но и других сфер здоровья.

Л.А.: Еще один вопрос от мамы двух мальчиков. Она спрашивает, как правильно учить мыться. Разные педиатры дают разные советы.

О.О.: В первую очередь, нужно понимать, что когда вы идете ванную, то не только за гигиеной лица, но и за гигиеной полового члена. Этот навык влияет на качество жизни, это долгосрочное вложение и профилактика множества заболеваний. В том числе он влияет на качественные половые отношения в будущем. Поэтому приучать своих маленьких мужчин мыться нужно обязательно.

Гигиена включает полное открытие головки и промывание его с мылом. Потом осушаем и закрываем. У маленьких детей иногда головка не открывается полностью, никаких насильственных действий предпринимать не надо. До пяти лет в этом случае промываем под душем с мылом, а после, если головка не открылась, необходимо обратиться к врачу и хирургически это сделать. Затягивание может привести к комплексам у молодого человека, а насильственное открытие — к разрыву крайней плоти и воспалительным процессам. Банальная гигиена, которую мужчина должен соблюдать всегда: помыл руки — помой член.

Л.А.: Мы сегодня в основном говорим о мужском здоровье. А женщины могут получить медицинскую помощь в вашей клинике?

О.О.: Наша клиника многопрофильная, мы не концентрируемся на одном направлении. Наши гинекологи и урологи занимаются не только мужскими проблемами. Цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь бывает и у женщин.

Л.А.: В завершение эфира вопрос о вазэктомии. Насколько это радикальный способ, и часто ли к вам обращаются за этой процедурой?

А.С.: В последние годы мужчины стали обращаться за вазэктомией чаще. Нужно помнить, что у процедуры есть юридические ограничения. В случае если мужчина захочет восстановить свою функцию, есть определенные операции. Они технически сложные и не гарантируют результат. Но есть методики ЭКО, когда для оплодотворения мы можем использовать сперматозоиды из придатка яичника.

Урологический центр доктора Соколова А.В.;

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