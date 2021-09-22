В Миассе во время пожара в приюте для животных погибли два щенка

Пожар начался в месте, где находилась дверь. Фото: Татьяна Иванова

В Миассе Челябинской области сгорел приют для животных «Котопес». Инцидент произошел накануне вечером, 21 сентября. Как рассказывает в соцсетях волонтер приюта Татьяна Иванова, во время пожара погибли два полуторамесячных щенка.

— В районе одиннадцати вечера мне позвонили и сказали, что горит приют. Приехали пожарные. По предварительной информации сгорело полностью здание, в котором находились морозильные камеры с субпродуктами: мешки с крупой, посуда для готовки, ведра, — рассказывает в группе приюта во «ВКонтакте» Татьяна Иванова.

Корреспонденту КП-Челябинск удалось связаться с волонтером. Она рассказала, что причиной пожара мог быть поджог. По ее словам, этому предшествовала цепочка событий.

— Пожилой сторож, который работает в приюте, несколько дней назад предупреждал, что все могут поджечь. Но его словам не придали значения. Кроме того, он нашел лаз в заборе, через который можно спокойно пролезть, — рассказывает Татьяна Иванова. — Также на поджог указывает то, что пожар начался с доступного места - там, где находилась дверь.

По словам волонтера, ранее им уже поступали угрозы о возможном поджоге приюта. Но точных имен, кто это говорил, она называть не стала.

Помимо щенков в здании находились взрослые собаки. До них огонь добраться не успел, так как животные находились в вольере, вдали от эпицентра возгорания. Сейчас волонтеры собирают средства и решают вопрос о том, куда заселить лившихся крова собак.

Отметим, что сгоревшее здание вовсе не принадлежит волонтерам, отвечающим за приют. В этом месте также собирают бездомных животных для стерилизации и вакцинации. Частное лицо, отвечающее за эту деятельность, на добровольной основе выделило помещения миасскому «Котопсу».

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