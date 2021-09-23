Общественники опубликовали видео плохого содержания медведя Малыша на трассе М5 в Челябинской области

Малыш живет возле Кафе практически с рождения. Фото: группа "Медведь Малыш трасса М-5" ВКонтакте

Активисты Златоуста навестили медведя Малыша, который живет возле кафе «Амаля» на трассе М5. В вольере они увидели фекалии, а также предположили, что животное не кормят и не дают воды.

Медведь выглядит неухоженным

—Достаточно посмотреть видео, что присылали нам очевидцы, — пишет руководитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев. — Мы навещаем Малыша и видим, в каком состоянии его вольер. Мы вовсе не осуждаем владельцев кафе, которые ухаживают за медведем, как могут, но при этом давайте не забывать: это — медведь, а не хомяк, он опасен, а владельцы кафе — явно не братья Запашные. Оттого вольер Малыша и выглядит неухоженным, там убирают редко. Мы вовсе не призывали выпустить Малыша в естественную среду, он там не выживет. Нам очень горько сознавать, что Малыш не получает обещанной губернатором Текслером заботы в должной мере. Вероятно, медведю будет лучше в зоопарке.

Ветеринар не увидел нарушений

Малыша неоднократно навещал и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Он следит за судьбой медведя с самого начала, но сейчас нарушений в содержании не видит. Активисты из Сатки регулярно публикуют фото и видео кормления и даже создали для этого специальную группу в «ВКонтакте» «Медведь Малыш трасса М-5».

— С 2012-го года мы следим за этой историей, даже помогли, когда были тревожные сообщения, что там умирающий медведь, — прокомментировал на радио «Комсомольская правда» (95.3 в Челябинске) ветеринар Карен Даллакян. — Там построили хороший вольер, с одним минусом — нет перегородки, чтобы медведя там закрывать, а в другой части клетки убираться. Там единственное, что можно сделать — заманить в берлогу, закрыть и там уже заходить убираться. Сегодня ситуация такая. Это кафе передано в аренду чужим, но они взяли обязательства, что будут ухаживать за этим медведем, кормить каждый день, раз в неделю собираются волонтеры из Сатки, привозят продукты, мы тоже помогаем.

Неравнодушные отправляют Малышу вкусные подарки. Фото: группа "Медведь Малыш трасса М-5" ВКонтакте

Медведя продают вместе с кафе

История Малыша началась 14 лет назад. Курганский зоопарк отдал медведя хозяину кафе на трассе М5 в Саткинском районе. Маленькой клеточки двухмесячному хищнику вполне хватало, но вскоре хозяин продал заведение вместе с Малышом. В стрессе от внезапной перемены в жизни медведь начинает вести себя агрессивно, не подпускает людей. Кормить животное и убирать вольер стало проблематично, пока медведь не привык к незнакомым людям. Но тут новый хозяин умирает, и Малыша уже передают по наследству.

Летом 2020 года медведя под опеку взял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отправил к нему ветеринаров и рабочих, чтобы отремонтировать клетку.

Готовится к спячке и много ест

Сейчас у Малыша насыщенный овощной рацион, поэтому вольер и кажется особенно грязным, — отвечает на замечания «Гражданского патруля» Карен Даллакян.

— Медведь — чистоплотное животное. Особо много фекалий, когда в рационе много овощей, а сейчас сезон, — говорит ветеринар. — А медведь сейчас ест много яблок, так как готовиться к зиме. Медведь ухоженный, чистенький. Но у волонтеров не хватает рук и времени, чтобы убираться ежедневно. В кафе есть женщина, которая два раза в день кормит. Кроме того, администрация завода «Магнезит» обещала реконструировать этот вольер в следующем году.

Видео предоставлено волонтерами "Гражданского патруля"

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