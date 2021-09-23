В Миассе на автозаводе «Урал» стартовал пробег «Газ в моторы»

Пробеги проводятся в России регулярно еще с 1991 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Северную столицу из Миасса отправилась колонна брутальных машин. Большегрузы проедут полстраны, чтобы показать, что даже габаритный транспорт может быть экологически чистым. Не случайно этот автопробег, начавшийся с автозавода «Урал», назвали «Газ в моторы, голубой коридор». А с 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет Международный газовый форум. «Комсомолке» показали устройство машин, работающих на метане, провели экскурсию по заводам «Урал» и IVECO.

Честь открыть автопробег выпала заводу «Урал», которому в 2021 году исполнилось 80 лет со дня основания. Сегодня он выпускает машины, которые не просто знамениты на весь мир и могут пройти и в пустыне и за Полярным кругом, но и с гордостью выдержать международные экологические требования.

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Вопрос экологии

Использование метана как газомоторного топлива существенно снижает выбросы в атмосферу. Об этом в первую очередь на конференции заявил Александр Михайлов, начальник управления департамента ПАО «Газпром».

Переход на метан существенно снижает выбросы в атмосферу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Немного статистики: количество выбросов при использовании газомоторного топлива сократилось на 179 тысяч тонн с 2014 по 2020 год, а экономия денежных средств составила более 8 миллиардов рублей. Уже сейчас на данном топливе работают бульдозеры, трубоукладчики и погрузочные машины. Также Александр Михайлов спрогнозировал, что число водителей, которые выберут метан основным видом топлива для своих авто, в 2022 году увеличится.

Мощный аппарат

Автомобили, которые производят на заводе «Урал», не в первый раз участвуют в автопробеге. В 2017 году полноприводный «Урал Некст» стартовал из Европы по маршруту Иберия - Балтика. В 2018 пробег планировали из китайского города Жудун. В 2019 году дорожные «Уралы» начали свой путь с побережья Черного моря, из Анапы.

На данный момент автомобили «Урал» поставляются в 40 стран мира Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так почему же все-таки «Уралы» принимают участие в подобных мероприятиях? Во-первых, эти автомобили не теряют функционала при использовании газомоторного топлива. Во-вторых, на автозаводе регулярно производятся новые модели машин, способные удовлетворить индивидуальные потребности водителей, включая различного рода модификации как внутри, так и снаружи. Работа мастеров, собирающих «Уралы», нацелена не только на предоставление максимального комфорта для водителя, улучшение эргономики, но и на повышение удельных мощностей двигателей и улучшение управляемости авто.

Одна из последних разработок завода - «Урал NEXT». Эта машина использует природный газ метан в качестве моторного топлива: компримированного (CNG) и сжиженного (LNG). При эксплуатации такой машины или целого парка машин значительно снижаются затраты на топливо за счет практичного и экологичного метана. Стоит отметить, что при использовании газа автомобиль сохраняет надежность и готов к суровым условиям эксплуатации. Поставлять «Урал NEXT» планируется в ПАО «Газпром», которые будут создавать инфраструктуру заправок СПГ при помощи таких машин.

Организаторы и участники мероприятия рассчитывают, что водители чаще будут отдавать предпочтение газу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбирай, что захочешь

Другим партнером автозавода «Урал» является IVECO, который тоже участвует в пробеге. Оба предприятия готовы предложить производство автомобилей под заказ. Как правило, водители просят увеличить размер крыши, поменять коробку передач или покрасить машину в определенные цвета (у IVECO базовым является красный цвет). Можно даже сменить колесную базу, чего нельзя делать ни в одной европейской компании. Тем самым партнеры работают под индивидуальные потребности каждого заказчика.

Производство базового автомобиля занимает около одного месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что «Уралы», что IVECO предназначены для работы в самых тяжелых и суровых российских условиях. Их машины, которые производятся исключительно по лицензии, бороздят даже по просторам северной части страны, где царит сплошное бездорожье. Кстати, производство базового автомобиля занимает около одного месяца. Однако производство может затянуться и на четыре месяца, но только в том случае, если заказчик выбрал определенную «комплектовку» авто. У машин есть еще одно преимущество: они легки в обслуживании и ремонте. Этот фактор также повлиял на увеличение экспорта как в СНГ, так и за его пределы. На данный момент автомобили «Урал» поставляются в 40 стран мира, а экспорт вырос на 25%. В производственный процесс было инвестировано более 2,5 миллиарда рублей.

Мастера, метан и мотор

Вернемся к мастерам и штату в целом, которые непосредственно занимаются сбором «Уралов». Автозавод еще не достиг своего пика и продолжает расти, ежегодно увеличивая производство. Количество рабочих мест на заводе уже увеличилось до отметки 6000 и продолжает расти. К следующему году рабочие места пополнятся еще почти на тысячу. На территории завода трудятся мастера со всех регионов России. На 13 сентября 2021 года открыто около 200 вакансий.

Честь открыть автопробег выпала заводу «Урал» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Машины «Урал», IVECO и культивация экологичного топлива - все это является неотъемлемой частью автопробега «Газ в моторы, голубой коридор». Такие пробеги проводятся в России регулярно еще с 1991 года. В первую очередь организаторы и участники мероприятия рассчитывают на то, что водители и компании, закупающие машины, будут больше и чаще обращать внимание на переход от бензина и дизеля на более экологичный вид топлива.

СПРАВКА

Организаторами мероприятия выступили ПАО «Газпром», «Юнипер СЕ» (Германия), ООО «Газпром газомоторное топливо», Ассоциация организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» и отечественные производители газомоторных транспортных средств.

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