Короли и королевы: Алексей Текслер вручил награды участникам и призерам Паралимпийских игр в Токио

Фото на память: губернатор Алексей Текслер, олимпийская чемпионка Валерия Шабалина и ее тренер Татьяна Новикова. Фото: gubernator74.ru

В резиденцию губернатора Челябинской области пригласили героев — призеров и участников XVI летних Паралимпийских игр в Токио. В составе российской сборной наши ребята показали высший класс, завоевав медали Игр, стали примером силы воли и мужества.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Особые слова благодарности глава региона Алексей Текслер адресовал родителям и наставникам атлетов. Губернатор подчеркнул, что на Южном Урале продолжится развитие спортивной инфраструктуры. Будут строиться стадионы и дворцы спорта, ледовые арены и физкультурно-оздоровительные комплексы, доступные для спортсменов с ограниченными возможностями. В приоритете — развитие массового детского спорта, ведь все олимпийские рекорды и медали — «родом из детства».

Отдельное внимание областных властей — тренерам и инструкторам, поддержка которых, почеркнул губернатор, вырастет.

Спортивную честь страны на летних Паралимпийских играх защищали пять южноуральских спортсменов. В плавании — Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. В легкой атлетике — Анна Сапожникова, Елена Шах, Александр Ширин.

ЛУЧШЕ ВСЕХ

Королевой плавания в Токио стала наша землячка Валерия Шабалина. На ее счету три золотых и одна серебряная медаль Олимпиады. Новостные ленты токийской спортивной хроники несколько дней «взрывались» из-за побед ослепительной блондинки. Для Валерии это была первая Олимпиада.

Мировой рекорд на дистанции в сто метров брассом установил пловец Дмитрий Черняев.

В легкой атлетике, в секторе для прыжков в длину Анна Сапожникова завоевала «бронзу».

Достойно выступили в Токио легкоатлеты Елена Шах и Александр Ширин.

Губернатор вручил спортсменам и тренерам денежные сертификаты за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на летних Паралимпийских играх в Токио.

Участники Игр получили по 400 тыс. руб., их наставники — по 200 тыс. Анна Сапожникова, бронзовый призер Игр в Токио, стала обладательницей денежного сертификата на 800 тыс. руб., ее тренер Виктор Слободчиков получил 400 тыс. руб.

Валерия Шабалина получила сертификат на 5 млн рублей, ее тренер Татьяна Новикова — 1 млн рублей.

По инициативе губернатора южноуральские призеры Паралимпиады получат квартиры от спонсоров.

— Я была уверена в своих силах. На трибунах олимпийского дворца в Токио присутствовали только тренеры, изо всех сил поддерживая атлетов. Дома, в Челябинске, у телевизора болели родители. Сейчас я готовлюсь к летним Паралимпийским играм в Париже в 2024 г. Настроена завоевать все «золото» Олимпиады, — говорит Валерия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Алексей Текслер:

— Мне непросто подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции, оценить достижения спортсменов, которые прославили нашу страну и российский спорт. Мы восхищаемся вашим мужеством и силой духа. Именно эти личные качества каждого в сочетании с опытом и мастерством наставников привели к олимпийским стартам.

Вы молоды, но каждый шаг в этой жизни вам дается многократно сложнее, чем многим другим. Но вы смогли все преодолеть, вы поверили в себя и заставили поверить других. Факт попадания на Олимпиаду и участие в Играх в Токио — это большая победа. А пьедестал почета — это победа вдвойне. Как сказал президент нашей страны, и я в этом с ним полностью согласен, такие люди, как вы, меняют мир к лучшему.

ЦИФРА

6 медалей

завоевали южноуральские атлеты на XVI летних Паралимпийских играх

в Токио.

В копилке нашей сборной шесть медалей (четыре золотых, одна серебряная, одна бронзовая). Из них четыре награды на счету Валерии Шабалиной.

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