Погода в Челябинске на 3 дня: последний теплый день сентября и резкое похолодание

Больше теплых дней в сентябре не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти во всех квартирах челябинцев на этой неделе включили батареи. Но если вы до сих пор не отогрелись, получится в выходные: в город ненадолго вернется тепло. Какая погода будет в Челябинске на 3 дня — изучаем вместе с онлайн-сервисами.

По ощущениям, днем будет как в минус пять

Скриншот: pogoda.mail.ru

Сервис «Погода.Майл» обещает, что лето вернется к челябинцам всего на пару дней. В субботу столбики термометров достигнут отметки в +18 градусов. Правда, ощутить тепло получится только в моменты затихания ветра. А так из-за скорости 5 метров в секунду эта температура может ощущаться как +13.

В воскресенье синоптики также дают обнадеживающие прогнозы: +12 утром и +15 днем. Но из-за скорости ветра в 7 м/с даже максимальная температура будет ощущаться как +5. К тому же, после обеда начнется дождь, который не прекратится даже в понедельник.

27 сентября температура резко понизится: ночью и утром до +3, а днем и вечером до +10. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду, из-за чего жители ощутят на себе слабый плюс как минусовые температуры.

Солнце заглянет в город на денек

Скриншот: yandex.ru

По данным Яндекс.Погоды, погода в Челябинске 3 дня ожидается разной. 25 сентября будет единственный самый солнечный день за последнюю неделю. Все утро ясно, и температура поднимется от +4 до +12 градусов. А днем Челябинск прогреется сразу до +16, что ненадолго окунет жителей в лето.

К вечеру же набегут облака, и в городе станет прохладнее: сначала +14, затем +10, а к завершению дня и вовсе +8 градусов.

26 сентября температура будет держаться в пределах +5-7 ,и с утра до ночи будет лить небольшой дождь. Прояснений в этот день синоптики не прогнозируют.

В понедельник станет еще холоднее: утром +4, днем +7, вечером +5, а ночью +2. Челябинское небо покроется облаками и тучами, но обойдется без дождя.

Порывы ветра до 15 метров в секунду

Скриншот: gismeteo.ru

У «Гисметео» менее оптимистичные прогнозы. В субботу обещают максимальную температуру в +11 градусов, в воскресенье +9, а в понедельник +8. И появления солнца синоптики сервиса не предсказывают. Все 3 дня погода в Челябинске будет хмурой и холодной. И с каждым днем ветер будет только усиливаться: сначала 9, затем 12, а потом и вовсе 15 метров в секунду.

Зато дождь будет накрапывать только в воскресенье — утром и вечером. В остальные же дни небо просто затянется тучам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru