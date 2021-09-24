Гендиректор «Златмаша» поздравил коллег с Днем машиностроителя

Фото: Златмаш

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива трижды орденоносного Златоустовского машиностроительного завода поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем машиностроителя.

Машиностроение — это одна из ведущих отраслей отечественной промышленности. На предприятиях Челябинской области трудятся инженерно-технические работники и рабочие самой высокой квалификации, которые вносят существенный вклад в диверсификацию экономики, в укрепление ее инновационного потенциала. От машиностроения во многом зависит технологический уровень развития нашего государства, экономический рост и благосостояние миллионов граждан.

Сегодня перед нами стоят задачи модернизации и технического перевооружения производства, привлечения дополнительных инвестиций и повышения производительности труда. Уверен, что решение данных вопросов будет способствовать выпуску конкурентоспособной продукции и укреплению позиций южноуральских производителей на внешнем рынке.

С праздником!

С уважением, генеральный директор АО «Златмаш», председатель Челябинского регионального отделения «СоюзМаш России» Антон Лобанов

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