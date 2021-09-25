Спотыкались и падали, но все равно бежали до конца: на месте ликвидированной свалки в Челябинске прошла гонка с препятствиями

Участники соревнований по достоинству оценили препятствия, которые для них приготовили организаторы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сегодня днем в Челябинске на месте недавно ликвидированной городской свалки состоялись соревнования «ECO RACE». Спортсменам нужно было преодолеть пятикилометровую трассу с двумя десятками препятствий. И для этого им пришлось проявлять не только ловкость и выносливость, но также демонстрировать силу и отменное чувство равновесия.
Участников соревнований привозили на автобусах, но некоторые предпочли добираться своим ходом
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На всякий случай на месте дежурила бригада МЧС
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Опытные спортсмены сразу же приступили к разминке
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то даже решил провести легкий спарринг
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А девушки в основном занимались растяжкой перед гонкой
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Перед началом участникам объяснили правила соревнований
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Бежать по дороге - проще всего
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но дополнительные препятствия создавали возможность серьезно сбить темп и дыхание
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Во время бега участники могли посмотреть на результаты рекультивации свалки
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но некоторым было не до этого
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Судьи следили за каждым шагом участников
Фото: Кирилл САДЫКОВ
По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, гонки проводились для того, чтобы повысить интерес молодого поколения к проблемам окружающей их природы.
Девушки на соревнованиях по результатам не отставали от парней
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Никто не хотел так просто сдаваться во время гонки
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто-то приходил к финишной линии прямо как на праздник
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кстати, время на дистанции замерялось с помощью специальных электронных чипов. Всем участниками подарили сувенирные наборы, а победителям вручили памятные призы.
Вот такие медали получали участники соревнований
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинскую городскую свалку называли крупнейшей в Европе. Мусор на нее свозили в течение 70 лет. Полигон находился в черте города, менее чем в километре от жилых домов и в двух километрах от русла реки Миасс. После закрытия свалку решили рекультивировать. Работы начались в 2019 году. По данным минэкологии, преобразовать удалось 74,5 гектаров территории бывшей свалки.
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