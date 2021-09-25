Спотыкались и падали, но все равно бежали до конца: на месте ликвидированной свалки в Челябинске прошла гонка с препятствиями

Участники соревнований по достоинству оценили препятствия, которые для них приготовили организаторы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня днем в Челябинске на месте недавно ликвидированной городской свалки состоялись соревнования «ECO RACE». Спортсменам нужно было преодолеть пятикилометровую трассу с двумя десятками препятствий. И для этого им пришлось проявлять не только ловкость и выносливость, но также демонстрировать силу и отменное чувство равновесия.

Участников соревнований привозили на автобусах, но некоторые предпочли добираться своим ходом Фото: Кирилл САДЫКОВ

На всякий случай на месте дежурила бригада МЧС Фото: Кирилл САДЫКОВ

Опытные спортсмены сразу же приступили к разминке Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то даже решил провести легкий спарринг Фото: Кирилл САДЫКОВ

А девушки в основном занимались растяжкой перед гонкой Фото: Кирилл САДЫКОВ

Перед началом участникам объяснили правила соревнований Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бежать по дороге - проще всего Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но дополнительные препятствия создавали возможность серьезно сбить темп и дыхание Фото: Кирилл САДЫКОВ

Во время бега участники могли посмотреть на результаты рекультивации свалки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но некоторым было не до этого Фото: Кирилл САДЫКОВ

Судьи следили за каждым шагом участников Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, гонки проводились для того, чтобы повысить интерес молодого поколения к проблемам окружающей их природы.

Девушки на соревнованиях по результатам не отставали от парней Фото: Кирилл САДЫКОВ

Никто не хотел так просто сдаваться во время гонки Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто-то приходил к финишной линии прямо как на праздник Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, время на дистанции замерялось с помощью специальных электронных чипов. Всем участниками подарили сувенирные наборы, а победителям вручили памятные призы.

Вот такие медали получали участники соревнований Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинскую городскую свалку называли крупнейшей в Европе. Мусор на нее свозили в течение 70 лет. Полигон находился в черте города, менее чем в километре от жилых домов и в двух километрах от русла реки Миасс. После закрытия свалку решили рекультивировать. Работы начались в 2019 году. По данным минэкологии, преобразовать удалось 74,5 гектаров территории бывшей свалки.

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