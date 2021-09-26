Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 сентября 2021: зрителей пустят только по QR-коду, а студентов перевели на дистант

Врачи в ожидании более мощной волны коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области число заболевших коронавирусом приближается к 100 тысячам. При этом в регионе с одной стороны проводятся массовые мероприятия, с другой стороны ужесточаются меры. Так, например, впервые начали спрашивать QR-код. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 27 сентября 2021.

Карантин в школа и дистант в вузах

В Челябинской области третья волна заболеваемости коронавирусом начинает нарастать. Число заболевших с начала пандемии составило уже 96 017 человек. После летнего затишья в статистике начали появляться школьники. На карантин в регионе закрылись несколько классов.

Сложная ситуация и в вузах. Южно-Уральский госуниверситет отпустил студентов на дистанционное обучение. До 24 октября все поточные лекции будут осуществляться дистанционно, другие и лабораторные работы — очно, но с соблюдением всех мер предосторожности.

Инфографика: коронавирус74.рф

В Чебаркуле пришлось открыть ковидный госпиталь на 70 коек. Но если на лечение коронавирусных больных жалоб практически нет, то на долечивание и обследование здоровых – хоть отбавляй.

На посещении больниц никакого здоровья не хватит

В ОКБ №2 Челябинска увеличилось время прохождения флюорографии. Если раньше запускали по несколько человек, то сейчас по одному. И запись сделали по талонам, как в банке. В больнице заверили, что это мера вынужденная, чтобы не собирать очереди в коридоре.

Родственники 64-летней челябинки бьют тревогу. Женщина умерла после того, как ее отправили на долечивание от коронавируса. Пациентка лежала в больнице на Днепропетровской. «Комсомольская правда» уже писала про адские условия там. Тогда в больнице ГКБ№1 ответили, что получили это подразделение недавно, ремонт планируется, а условия не такие уж ужасные. Прошло несколько месяцев, а гневных отзывов стало только больше. Оказалось, что в холодные сентябрьские дни не было отопления, палаты не обеспечили обогревателями и даже элементарным – горячей водой или хотя бы нормальными одеялами. Как отмечают близкие погибшей пациентки, для больных ковидом это становится проверкой на выживание, которую Ирина Генриховна не прошла.

Непривитый не смотрит хоккей

При этом в Челябинской области ввели ограничения для любителей хоккея. Болельщикам всегда казалось странным, что при определенной заполняемости зала, в арене вместо рассредоточения зрителей сгоняли в несколько секторов. При этом остальная часть мест оставалась свободной. Как это могло помочь противостоять заражаемости – не понятно. А тут новая напасть: теперь вход только по QR-коду о вакцинации.

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