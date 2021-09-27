Соевые аромасвечи, одежда plus size и глиняная посуда: на Белом рынке установили шатер для самозанятых

В шатре разместились 30 самозанятых. Фото: центр "Мой бизнес"

С прошлого года самозанятые — это предприниматели: у них официально оформлен бизнес и им положена государственная поддержка. Некоторые челябинцы уже воспользовались ею и рассказали об этом на фестивале Chel Business Day.

Одна одежда на разные события

Стать самозанятым может каждый. Чаще всего бизнес возникает из проблемы предпринимателя: так произошло и с Региной Рыковой. Девушка поправилась и начала искать одежду больших размеров. Но найти стильные вещи формата plussize оказалось непросто, и Регина решила сшить ее сама.

— Сейчас налаживаем производство одежды от 46 размера. В ассортименте платья-комбинации, спортивные и офисные костюмы, топы, футболки, рубашки, платья и жакеты. Стремимся, чтобы было разумное потребление, и одну и ту же вещь можно было носить на разные события, — делится основатель бренда by Regi.

В Челябинской области уже 65 000 самозанятых. Фото: центр "Мой бизнес"

Одежду офисного стиля Регина продает в «Инстаграме». Отшивать самой дороже, чем при массовом производстве, но завышать стоимость она не стала: вещи стоят от 800 до 5 000 рублей. Но делать качественный продукт и держать цены недостаточно — нужно продвигать бизнес в соцсетях. 30 000 рублей на таргет и рекламу бренд получил от центра «Мой бизнес».

— Мы ходили к ним на обучение предпринимателей и узнали, что есть такая форма как самозанятый. Маленькому бренду страшно становиться ИП, потому что нужно платить фиксированные налоги, а мы не понимаем, насколько это рентабельно. На этой стадии форма самозанятого идеальна: все очень просто, не нужно отчетности и налог платишь с продаж — это удобно.

СПРАВКА

Стоит отметить, что центр «Мой бизнес» второй год является организатором обучающей программы Фабрика самозанятых «Мое дело». В этом году каждый желающий может зарегистрироваться в качестве самозанятого, пройти обучение по одной из 20 востребованных профессий и начать работать на себя.

Свечи с запахом цветущего сада

Но не все участники форума стали самозанятыми с помощью центра для предпринимателей. Полина Ваганова прошла через это сама: с декабря производит экологичные аромасвечи из соевого воска и продвигает себя в соцсетях.

Саше, диффузоры, массажные свечи, баттер для тела и даже дзен-серия для медитации — у каждого продукта аромат. Здесь не найти простых запахов — вишни или апельсина. У Полины сложные и изысканные ароматы.

— Я заказываю аромамасла из США и Англии, и у них как в духах есть пирамидка ароматов. Например, кожа и табак, пачули и сандал. Есть ботаническая серия, ароматы которой напоминают цветущий сад.

Как объясняет девушка, при горении парафиновые свечи выделяют токсины, потому что это продукт нефтепереработки. А соевый воск экологичен.

— К тому же, он в два раза дольше горит и сильнее пахнет. Мои свечи стоят дороже, чем парафиновые — 200 рублей за малютку и 400 рублей за большую. Но хоть вы платите больше, вы и пользуетесь ими дольше, — объясняет основательница бренда Light myfire.

Кстати, Полина как самозанятая может рассчитывать на государственную поддержку, как и предприниматели Челябинской области — финансовую, образовательную или консультационную. Такую помощь оказывает региональный центр «Мой бизнес».

Поддержка самозанятых

Производители глиняных горшков, украшений из натуральных камней или добрых игрушек — все эти люди самозанятые. И в этом году они становятся активными игроками рынка. В Челябинской области по этой форме уже оформлены 65 000 человек.

Производство добрых игрушек не обязательно оформлять по ИП. Фото: центр "Мой бизнес"

— Нам важно и полезно поддержать их. Поэтому в четвертый раз проходит фестиваль Chel Business Day. В одном шатре самозанятые представляют свою продукцию, а во втором — спикеры выступают с информацией о развитии бизнеса, — говорит контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Каждый год формат фестиваля меняется. Если в 2018-м Chel Business Day стартовал как классический форум, то в прошлом его проводили как автобусную экскурсию. Так центр «Мой бизнес» помогает жителям вести свое дело и не бросать его, столкнувшись с трудностями.

Отметим, что центр «Мой бизнес» оказывает комплексную поддержку предприятиям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Новости компаний