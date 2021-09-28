В Челябинской области в конце сентября появились первые сугробы, дороги обледенели

В окрестностях Магнитогорска - снежная мгла. Фото: На дорогах Магнитки/vk.com

В горнозаводской зоне и южных районах Челябинской области выпал снег. Сильные снегопады начались еще вечером 26 сентября. Сугробы выросли в окрестностях Пласта, Магнитогорска, Златоуста, Троицка.

Фото: Троицк/vk.com

Автомобилисты сообщают, что в некоторых районах дороги сузились из-за скопления снега на обочинах. В региональном управлении ГИБДД уже обратились к водителям по возможности не отправляться в поездки на дальние расстояния: на дорогах опасно из-за мокрого снега и гололеда.

Фото: Троицк/vk.com

– Для оказания помощи и обеспечения безопасности дорожного движения на трассы выведены дополнительные экипажи ДПС, – уточнили в ГИБДД.

Снег в Пластовском районе. Фото: Миасское_Live [СЛУШОК] /vk.com

В региональном министерстве дорожного строительства также попросили автовладельцев соблюдать осторожность.

– В связи со сложной погодной обстановкой на юге области (прохождение снежного циклона) просим водителей сегодня воздержаться от поездок в указанные направления на летней резине, – сообщили в министерстве.

Фото: Троицк/vk.com

Особенно трудно может оказаться водителям, направляющимся из Магнитогорска в сторону Башкортостана. В соседнем регионе снега выпало еще больше. В горных районах прошедшей ночью пришлось остановиться грузовикам: лед и рыхлый мокрый снег не давали проехать. В ГИБДД Башкортостана сообщают о гололеде в Белорецком, Учалинском и Абзелиловском районах, на дорогах Белорецк – Магнитогорск и Учалы – Миасс.

Соседний Башкортостан занесло снегом. Фото: Подслушано Киги/vk.com

Метеорологи предупреждают, что днем 28 сентября в Челябинской области возможны сильные мокрый снег и ледяной дождь. Местами возможно повление сильного гололеда. При этом будет дуть ветер с порывами до 25 метров в секунду.

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29 сентября, по прогнозу специалистов, осадки сократятся до умеренных, а ветер замедлится до 5-10 метров в секунду.

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