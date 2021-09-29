В Челябинске обсудили стратегию развития сельскохозяйственной кооперации на пространстве стран ШОС

Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Развитие кооперации, электронной торговли, создание цифровых платформ, привлечение инвестиций и продвижение инноваций обсудили участники панельной сессии «Региональная кооперация в сельском хозяйстве на примере регионов стран ШОС» в Челябинске в рамках II Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ней принял участие министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Как отметил модератор дискуссии Андрей Прохоров, генеральный директор Eurasia Development, эксперт программы Executive MBA «Бизнес в Азии», в прошлом году товарооборот продукции АПК со странами ШОС составил почти 11 млрд долларов. На середину сентября 2021 года этот показатель составил порядка 7 млрд долларов. Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений в соответствии со стратегией развития шанхайской организации сотрудничества «2025». Особое внимание будет уделяться внедрению инноваций в производстве и переработке аграрной продукции, что обусловлено происходящими изменениями в мире.

Развитие российского аграрного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности страны и увеличивать поставки продовольствия на экспорт. Успехи в развитии аграрной отрасли в странах ШОС способствуют увеличению товарооборота и повышению вклада каждой страны в обеспечение продовольственной безопасности. Решение всех вопросов развития начинается с регионального уровня.

По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина установление и поддержание дружеских связей между странами ШОС и регионами (административными территориями) стран ШОС, будет способствовать дальнейшему совершенствованию логистики поставок продукции, взаимообмену передовым опытом, развитию совместной научно-исследовательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Каждая из стран, входящих в ШОС, имеет свои уникальные наработки, свою специфику развития, и при этом занимает серьезное место на рынке продовольствия. Челябинская область, которая в 2015 году выступила за создание Форума глав членов Шанхайской организации сотрудничества, сегодня занимает первое место в своем федеральном округе по экспорту аграрной продукции и продовольствия. В 2020 году агроэкспорт с территории Челябинской области составил 180 млн долларов США. По отношению к 2018 году он вырос на 72 млн долларов. Челябинская область поставляет на рынки российских регионов и за рубеж 80% произведенных на своей территории макаронных изделий, более 63% мяса птицы и субпродуктов, 23% колбасных изделий, 55% кондитерских изделий, 36% муки, 50% крупы. География экспорта обширна, но основной поток поставок идет в страны ШОС: Казахстан, Киргизия, Китай, Узбекистан, Таджикистан.

В 2020 году развитие экспорта сдерживалось временными ограничениями различного характера, в том числе введенными из-за пандемии коронавируса, но, несмотря на это, сельхозэкспорт в регионе вырос по отношению к 2019 году на 33%, что было обусловлено повышенным спросом со стороны ряда стран с другой — диверсификацией в агропроизводстве и переработке в сторону экспортно ориентированных производств. В 2021 году одна из крупных компаний-экспортеров открыла новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству модифицированных овсяных хлопьев на экспорт, объем инвестиций по проекту составил 5 млрд рублей. Еще две компании вкладывают суммарно более 8 млрд рублей в аналогичные проекты в производстве муки и макаронных изделий и в мясную переработку.

Алексей Кобылин озвучил предложение создать на уровне регионов стран Координационные советы аграрных производителей и переработчиков — экспортеров с целью создания комплексных продуктов на основе кооперации и совместного продвижения на рынок, привлечению инвестиций, внедрению инноваций.

Большой интерес на сессии вызвал доклад представителя Китайской Народной Республики — госпожи Чжан Жунпин, начальника отдела международного сотрудничества Комитета по сельскому хозяйству и развитию села Народного правительства города Чунцин. Она рассказала, как в агломерации Чунцин была реализована стратегия по масштабированию, брендированию и расширению каналов электронной торговли сельскохозяйственной продукцией. В регионе была создана трехуровневая электронная платформа, которая позволила объединить информационные, торговые, финансовые и логистические потоки и стимулировать комплексную реализацию сельхозпродукции в рамках всего города. Реализация проекта обеспечила успешное прохождение продукции к покупателю, так называемая «Первая миля», для этого потребовалось информировать села и домоходяйства. Также был создан центральный информационный портал по сбору данных о производимой на селе продукции, организована первичная сортировка, градация, упаковка и охлаждение продукции. Посредством «Интернета плюс» локальная сельхозпродукция продукция смогла попасть на городские прилавки, а продажи сельхозпродукции в городе в 2020 году выросли на 21% по сравнению с 2019 годом. Во главу угла, по словам госпожи Чжан Жунпин, в Китае ставят развитие в сфере агронауки и внедрения инноваций. Она также заверила, что китайская сторона готова активно участвовать в кооперации в рамках ШОС.

По словам Андрея Прохорова в Китае ритейл он-лайн уже занял 35% от общих продаж, и ряд крупнейших консалтинговых компаний прогнозирует увеличение этого объема в ближайшие два года до 52%. Этот тренд неизбежно будет распространятся на страны ШОС.

О совместном научном сотрудничестве в агроотраслях, продвижении продукции, развитии межрегиональных межправительственных коммуникаций на пространстве ШОС говорил заместитель начальника департамента сельского хозяйства и деревни СУАР Китайской Народной Республики господин ВАН Чуньгуан. Он также предложил создать информационную цифровую платформу, на которой объединить данные о сельскохозяйственных ресурсах стран ШОС: «Мы должны реализовать взаимодополняемость и использовать преимущества локальных рынков и на пространстве ШОС в целом. Это будет способствовать свободному движению и циркуляции сельхозпродукции на пространстве ШОС. Можно подумать над созданием единого информационного ресурса для стран ШОС для обмена информацией в области сельскохозяйственной отрасли, что будет также способствовать совершенствованию торговой политики».

О преодолении административных и логистических барьеров на пути движения продукции говорил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. По его мнению, этому процессу мешает отсутствие общих стандартов — требований к качеству продукции. По его словам нужно совместно развивать торговые логистические пути через Казахстан. Он поддержал идею единой платформы и рассказал, что в Омской области создан единый электронный каталог всей продукции растениеводства региона.

На сессии выступили представители компании «Макфа» об особенностях продвижения продукции компании на рынке стран ШОС, а также представители Россельхозбанка и Минсельхоза Российской Федерации, которые рассказали о новых инструментах поддержки агроэкспогртерах, банках-корреспондентах и других инновациях в сфере продвижения российских товаров на рынки стран ШОС.