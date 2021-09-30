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Общество30 сентября 2021 21:23

В Челябинске пришлось открыто обсудить строительство автопарковки в парке Гагарина

Заочные публичные слушания превратились в очное собрание
Ольга ЩАПИНА
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Журналиста КП не покидало ощущение спектакля.

Журналиста КП не покидало ощущение спектакля.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На 30 сентября администрация Челябинска назначила публичные слушания по разрешению на строительство многоуровневой парковки в парке Гагарина в районе Зоопарка. Предупредили сразу: проходить все будет заочно, предложения высылайте на почту. Однако наиболее активные жители решили провести свои публичные слушания и собрались в Доме архитектора.

Пролог

Сначала районные депутаты и активисты толпились в холле. Представители управления архитектуры и депутаты гордумы скромно стояли в стороне, наблюдая за происходящим. Вместе с жителями в здание прибывала дополнительная охрана.

Охраны с каждой минутой становится все больше.

Охраны с каждой минутой становится все больше.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Бывший депутат Николай Ольховский в инвалидной коляске опять оказался снаружи. Доступность среды в Доме архитектора не предусмотрена. Николая все же внесли на руках. Этим способом попасть в здание он пользуется чаще всего, посещая общественные мероприятия.

Николай Ольховский вынужден ждать, когда его занесут на руках.

Николай Ольховский вынужден ждать, когда его занесут на руках.

Фото: Ольга ЩАПИНА

В итоге людей все-таки пустили в зал. Видно, что власти готовились: заранее поставили столы, наладили звук и начали регистрацию. С самого начала в холле сидели две женщины, которые записывали паспортные данные всех, кто приходит.

Женщины регистрируют приходящих, подчеркивая, что это не публичные слушания.

Женщины регистрируют приходящих, подчеркивая, что это не публичные слушания.

Фото: Ольга ЩАПИНА

— Это не публичные слушания, это просто собрание, — не уставали подчеркивать нелегитимность мероприятия представители власти.

К началу слушаний в холле Дома архитектора стало тесно.

К началу слушаний в холле Дома архитектора стало тесно.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ознакомиться с планом застройки можно было в холле Дома архитектора.

Ознакомиться с планом застройки можно было в холле Дома архитектора.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Явление первое: официальная версия

В итоге за президиум сели зам главного архитектора Сергей Самсонов и депутаты гордумы.

— Как помните, был проект дельфинария, который никому был не нужен, — начал представитель архитектуры. — В итоге этот проект межевания был отклонен, в том числе из-за того, что предлагалась плоскостная парковка. Был предусмотрен снос деревьев и на этом участке, и на улице Труда. На комиссиях звучало, что строительство многоуровнего паркинга было бы целесообразнее.

Удар пришлось принять заместителю главного архитектора Челябинска Сергею Самсонову.

Удар пришлось принять заместителю главного архитектора Челябинска Сергею Самсонову.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Каждый из депутатов высказался за стоянку, аргументируя тем, что они приезжают на машине с детьми и вынуждены сидеть в салоне, пока не освободится место.

— Я приезжаю с ребенком, нет возможности припарковаться, — аргументирует депутат гордумы Кирилл Матвеев. — Парковка, скорее всего, будет платной, чтобы проект оправдать. Но если у меня будет возможность припарковаться и не заезжать в парк, я воспользуюсь.

Депутаты гордумы привычно сели в президиум.

Депутаты гордумы привычно сели в президиум.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Депутаты не могут иметь личного мнения, вы должны защищать наши права, — возразила из зала женщина.

Зал Дома архитектора был заполнен.

Зал Дома архитектора был заполнен.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Явление второе: эксперты

Больше всех кричали некоторые депутаты райсоветов, выкрикивая лозунги и то и дело выпрыгивая на сцену. Один из депутатов даже принес болт, демонстративно положив его на план застройки.

Оппозиционер Марсель Хазиев выкрикивал лозунги после каждого выступления.

Оппозиционер Марсель Хазиев выкрикивал лозунги после каждого выступления.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые не могли усидеть и соскакивали с места.

Некоторые не могли усидеть и соскакивали с места.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Один из районных депутатов положил на план застройки болт.

Один из районных депутатов положил на план застройки болт.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Люди, которые на самом деле разбираются в архитектуре, высказались крайне лаконично.

Среди таких был знаменитый краевед Юрий Латышев. На сцене он появился совершенно внезапно, произнеся короткую речь и сорвав овации. После заявления больше его не видели.

— Сколько у нас зеленых насаждений на одного человека в городе сейчас? 5 квадратных метров! А по норме 16 должно быть, — отметил Юрия Латышев. — В генплане это отмечается. Он, правда, еще не принят. Поэтому я считаю, что зеленые насаждения ни под какими благими намерениями не нужно трогать. Вот это главное.

Краевед Юрий Латышев был крайне лаконичен.

Краевед Юрий Латышев был крайне лаконичен.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выступил против председатель Союза архитекторов Челябинска Сергей Якобюк. Он отметил незаконность самой процедуры оформления участка под строительство и сообщил, что готовит обращение в мэрию.

— Мы сейчас с коллегами обмениваемся мнениями. Проблема в том, что у нас за территориями, которые по градостроительной документации не подлежат застройке, в них сейчас размещаются некие объекты. Чтобы они были размещены, нужна соответствующая градостроительная документация, надлежащим образом разработанная и утвержденная. Нужна предпланировка, которая дает основание, можно ли размещать данный объект на этом месте. Такой документации нет.

Явление третье: глас народа

Никто так и не понял, кто подсчитал, что парковочных мест в парке Гагарина не хватает, и почему нельзя расширить множество существующих паркингов.

— Открыл Дубль Гис. В этом районе больше 3 тысяч бесплатных парковочных мест. Есть ли инвестор, кто планирует строить парковку? — поинтересовался один из участников слушаний.

— Инвестора нет, сама возможность определяется размещения парковки. Это неразрешенный вид использования, нельзя проводить концессию, — ответили ему с президиума. — Какая парковка будет, если столько граждан против? Мы проводим процедуру.

За спиной чиновников настойчиво стояли районные депутаты.

За спиной чиновников настойчиво стояли районные депутаты.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Я мама двоих детей, паркуюсь у «Родника» и иду спокойно пешком, — отметила участника слушаний. — Огромная парковка возле недостроенного стадиона. Зачем рубить-то?

Экс-депутат Николай Ольховский долго наблюдал в стороне.

Экс-депутат Николай Ольховский долго наблюдал в стороне.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Говорить о парковке нельзя, пока не будет проанализировано, какие парковки есть в районе парка Гагарина, — высказался коротко экс-депутат Николай Ольховский.

Эпилог: история вопроса

Многоуровневую парковку в 4 этажа вместимостью до 500 машино-мест предполагается построить возле Зоопарка на Труда, 191-а. Она находится в зоне А.1.4 — зоне парков, в том числе специального назначения, скверов, бульваров, набережных. В Доме архитектора неоднократно прозвучало, что этот участок земли сейчас в безвозмездной аренде у Зоопарка и на него были планы по расширению. В частности, именно на Труда должен был выйти новый парадный вход.

Так как официально публичные слушания проводятся заочно, все участники должны были в день слушаний официально отправить в управление архитектуры свое мнение в письменном виде. Собрание жителей в Доме архитектора властями не признается публичными слушаниями.

Вверху плана отмечен участок, где предполагается построить парковку.

Вверху плана отмечен участок, где предполагается построить парковку.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Слушания по автопарковке в парке Гагарина

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