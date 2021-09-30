В Челябинске пришлось открыто обсудить строительство автопарковки в парке Гагарина

Журналиста КП не покидало ощущение спектакля.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На 30 сентября администрация Челябинска назначила публичные слушания по разрешению на строительство многоуровневой парковки в парке Гагарина в районе Зоопарка. Предупредили сразу: проходить все будет заочно, предложения высылайте на почту. Однако наиболее активные жители решили провести свои публичные слушания и собрались в Доме архитектора.
Пролог
Сначала районные депутаты и активисты толпились в холле. Представители управления архитектуры и депутаты гордумы скромно стояли в стороне, наблюдая за происходящим. Вместе с жителями в здание прибывала дополнительная охрана.
Охраны с каждой минутой становится все больше.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Бывший депутат Николай Ольховский в инвалидной коляске опять оказался снаружи. Доступность среды в Доме архитектора не предусмотрена. Николая все же внесли на руках. Этим способом попасть в здание он пользуется чаще всего, посещая общественные мероприятия.
Николай Ольховский вынужден ждать, когда его занесут на руках.
Фото: Ольга ЩАПИНА
В итоге людей все-таки пустили в зал. Видно, что власти готовились: заранее поставили столы, наладили звук и начали регистрацию. С самого начала в холле сидели две женщины, которые записывали паспортные данные всех, кто приходит.
Женщины регистрируют приходящих, подчеркивая, что это не публичные слушания.
Фото: Ольга ЩАПИНА
— Это не публичные слушания, это просто собрание, — не уставали подчеркивать нелегитимность мероприятия представители власти.
К началу слушаний в холле Дома архитектора стало тесно.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ознакомиться с планом застройки можно было в холле Дома архитектора.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Явление первое: официальная версия
В итоге за президиум сели зам главного архитектора Сергей Самсонов и депутаты гордумы.
— Как помните, был проект дельфинария, который никому был не нужен, — начал представитель архитектуры. — В итоге этот проект межевания был отклонен, в том числе из-за того, что предлагалась плоскостная парковка. Был предусмотрен снос деревьев и на этом участке, и на улице Труда. На комиссиях звучало, что строительство многоуровнего паркинга было бы целесообразнее.
Удар пришлось принять заместителю главного архитектора Челябинска Сергею Самсонову.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Каждый из депутатов высказался за стоянку, аргументируя тем, что они приезжают на машине с детьми и вынуждены сидеть в салоне, пока не освободится место.
— Я приезжаю с ребенком, нет возможности припарковаться, — аргументирует депутат гордумы Кирилл Матвеев. — Парковка, скорее всего, будет платной, чтобы проект оправдать. Но если у меня будет возможность припарковаться и не заезжать в парк, я воспользуюсь.
Депутаты гордумы привычно сели в президиум.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Депутаты не могут иметь личного мнения, вы должны защищать наши права, — возразила из зала женщина.
Зал Дома архитектора был заполнен.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Явление второе: эксперты
Больше всех кричали некоторые депутаты райсоветов, выкрикивая лозунги и то и дело выпрыгивая на сцену. Один из депутатов даже принес болт, демонстративно положив его на план застройки.
Оппозиционер Марсель Хазиев выкрикивал лозунги после каждого выступления.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Некоторые не могли усидеть и соскакивали с места.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Один из районных депутатов положил на план застройки болт.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Люди, которые на самом деле разбираются в архитектуре, высказались крайне лаконично.
Среди таких был знаменитый краевед Юрий Латышев. На сцене он появился совершенно внезапно, произнеся короткую речь и сорвав овации. После заявления больше его не видели.
— Сколько у нас зеленых насаждений на одного человека в городе сейчас? 5 квадратных метров! А по норме 16 должно быть, — отметил Юрия Латышев. — В генплане это отмечается. Он, правда, еще не принят. Поэтому я считаю, что зеленые насаждения ни под какими благими намерениями не нужно трогать. Вот это главное.
Краевед Юрий Латышев был крайне лаконичен.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Выступил против председатель Союза архитекторов Челябинска Сергей Якобюк. Он отметил незаконность самой процедуры оформления участка под строительство и сообщил, что готовит обращение в мэрию.
— Мы сейчас с коллегами обмениваемся мнениями. Проблема в том, что у нас за территориями, которые по градостроительной документации не подлежат застройке, в них сейчас размещаются некие объекты. Чтобы они были размещены, нужна соответствующая градостроительная документация, надлежащим образом разработанная и утвержденная. Нужна предпланировка, которая дает основание, можно ли размещать данный объект на этом месте. Такой документации нет.
Явление третье: глас народа
Никто так и не понял, кто подсчитал, что парковочных мест в парке Гагарина не хватает, и почему нельзя расширить множество существующих паркингов.
— Открыл Дубль Гис. В этом районе больше 3 тысяч бесплатных парковочных мест. Есть ли инвестор, кто планирует строить парковку? — поинтересовался один из участников слушаний.
— Инвестора нет, сама возможность определяется размещения парковки. Это неразрешенный вид использования, нельзя проводить концессию, — ответили ему с президиума. — Какая парковка будет, если столько граждан против? Мы проводим процедуру.
За спиной чиновников настойчиво стояли районные депутаты.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Я мама двоих детей, паркуюсь у «Родника» и иду спокойно пешком, — отметила участника слушаний. — Огромная парковка возле недостроенного стадиона. Зачем рубить-то?
Экс-депутат Николай Ольховский долго наблюдал в стороне.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Говорить о парковке нельзя, пока не будет проанализировано, какие парковки есть в районе парка Гагарина, — высказался коротко экс-депутат Николай Ольховский.
Эпилог: история вопроса
Многоуровневую парковку в 4 этажа вместимостью до 500 машино-мест предполагается построить возле Зоопарка на Труда, 191-а. Она находится в зоне А.1.4 — зоне парков, в том числе специального назначения, скверов, бульваров, набережных. В Доме архитектора неоднократно прозвучало, что этот участок земли сейчас в безвозмездной аренде у Зоопарка и на него были планы по расширению. В частности, именно на Труда должен был выйти новый парадный вход.
Так как официально публичные слушания проводятся заочно, все участники должны были в день слушаний официально отправить в управление архитектуры свое мнение в письменном виде. Собрание жителей в Доме архитектора властями не признается публичными слушаниями.
Вверху плана отмечен участок, где предполагается построить парковку.
Фото: Ольга ЩАПИНА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru