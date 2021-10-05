В челябинской клинике «Скиф» с помощью микроскопа можно спасти зуб от удаления

Диана Кипарисова рассказала, как сохранить зуб, если все плохо

10 лет назад врачи-стоматологи, видя сложные ситуации, предпочитали удалять зуб и заменять его на имплантат. Современные достижения науки позволяют сохранять и восстанавливать зубы даже в самых запущенных случаях. Для этого используется высокоточная оптика. Как проходит лечение под микроскопом — в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала стоматолог-терапевт клиники «Скиф», кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ассистент кафедры Южно-Уральского государственного медицинского университета Диана Кипарисова. Ведущие эфира — Лидия Андреева и Станислав Гладков.

Л.А.: Обычно микроскопы помогают детализировать, увидеть самые незаметные глазу вещи. Всегда ли в стоматологии нужно использовать микроскоп?

Д.К.: Микроскоп необходим в стоматологии, чтобы врач видел, что он делает. Оптика применяется на различных этапах стоматологического лечения — как на этапе диагностики, так и на этапе лечения.

На этапе диагностики микроскоп позволяет выявить кариес на ранней стадии, увидеть скрытие кариозные полости, а также трещины зуба, микроперфорацию — ситуации, когда уже лечение не имеет смысла. Это позволяет пациенту не тратить финансы и силы на ненужные процедуры.

На этапе лечения, например, при кариесе микроскоп помогает очистить зуб от кариозных тканей, бережно относится процессу восстановления, позволяет сделать реставрацию максимально эстетичной и высокоточной. Но прежде всего микроскоп необходим при лечении корневых каналов, потому что с ним можно погрузиться вглубь и тем самым спасти сложные зубы от удаления, провести точные манипуляции — те, которые раньше врачи делали фактически вслепую. Теперь такое лечение прогнозируемое и успешное.

С.Г.: Как проходит лечение с микроскопом? Врач держит его в руке?

Д.К.: Микроскоп — это довольно большой аппарат. Пациент комфортно располагается на кушетке, а микроскоп расположен примерно в 30 см над его головой. Само оборудование абсолютно безопасное, нет шума, излучения, тепла. Пациенту надевают солнечные очки, чтобы защитить глаза от света. При лечении врачу помогают ассистенты. Поэтому процедура проходит комфортно и никаких неприятных ощущений не вызывает.

Л.А.: А как же стоматологи лечили до внедрения методики микроскопа? Вроде бы всегда свет направлялся.

Д.К.: Для многих стоматологических манипуляций точечного освещения достаточно. Но если мы говорим о лечении корневых каналов, то есть ряд процедур, которые успешно провести без микроскопа нереально. Например, извлечь сломанный инструмент, прорисовать все бугорки и фиссуры при высокоточной реставрации. Но мы сейчас можем делать это с помощью микроскопа, лучше восстанавливая функцию и эстетику зуба.

Микроскоп дает увеличение от пяти до 30 раз. Комфортное увеличение, с которым мы работаем, 10-12 раз. Но при необходимости, когда нужно что-то конкретно детализировать, врач переключает увеличение в 30 раз. Это дает возможность для совершения сложных манипуляций.

С.Г.: Микроскоп — это высокотехнологичный аппарат. Какая квалификация нужна специалисту? Может ли каждый стоматолог работать с микроскопом?

Д.К.: Работать с микроскопом может квалифицированный специалист, врач-стоматолог, который прошел соответствующее обучение по данной теме и имеет опыт работы с микроскопом.

С.Г.: То есть при посещении клиники я должен уточнить у врача, есть ли у него опыт?

Д.К.: Если вы хотите, чтобы вас лечили с применением микроскопа, лучше прояснить этот вопрос у администратора стоматологии. Дальше вы записываетесь на консультацию, потом на лечение, составляется план и непосредственно проходите процедуры.

Л.А.: А может пациент тоже увидеть изображение зуба под микроскопом?

Д.К.: Да, микроскоп подключен к монитору, на который транслируется изображение. Его можно повернуть и показать пациенту, что творится в корневых каналах. К тому же трансляция нужна ассистенту — глядя на экран, он ориентируется, какой инструмент подать врачу, как нужно повернуть пациента. Сам стоматолог во время лечения практически не отрывается от микроскопа. Поэтому здесь важна и квалификация ассистентов.

Л.А.: А можно ли сделать фото?

Д.К.: Конечно, микроскопы либо уже снабжены встроенной фото и видеокамерой, либо есть специальный адаптер, к которому прикрепляется фотоаппарат. Мы часто делаем снимки, чтобы публиковать кейсы и обсуждать интересные клинические ситуации с коллегами. Если пациенту интересно, мы можем фото отправить через мессенджеры и соцсети.

С.Г.: Использование высокоточной оптики делает лечение дороже?

Д.К.: Все зависит от политики клиники. В некоторых стоматологиях стоимость не отличается. Но, как правило, лечение с использованием микроскопа несколько дороже. Потому что, во-первых, это дорогая высокоточная аппаратура. Во-вторых, как правило, сложное лечение, которое спасает зуб от удаления, приближено к имплантации. Эти две процедуры равноценны. Сохранение зуба позволяет отодвинуть процесс имплантации на 10-15 лет, а это значит, что имплантат прослужит дольше.

С.Г.: Использование микроскопов сегодня - это редкость для стоматологического рынка Челябинска?

Д.К.: Я считаю, что за такими методиками будущее стоматологии. Пока они внедряются не очень активно — можно пересчитать по пальцам и клиники, и специалистов, которые используют методики лечения с микроскопом. Но, думаю, скоро это будет набирать обороты, и в скором времени каждая клиника сможет предоставлять такие услуги.

Л.А.: Микроскоп используют только при глубоком лечении? Или с его помощью можно. например, восстановить сколоты зуб?

Д.К.: В зависимости от ситуации врач может использовать микроскоп на определенных этапах лечения. Например, во время реставрации, установки композитного материала, коронки, чтобы примерить, установить точность прилегания. Какие-то этапы можно проводить без микроскопа. Но часто врачи, которые его освоили, уже этого просто не хотят. Тогда можно использовать бинокуляры — это очки с лупами, которые увеличивают изображение в 2,5 — 5 раз. Я, например, могу какие-то рутинные манипуляции проводить в бинокулярах (снять старую пломбу, зайти в корневые каналы), а уже само лечение проводить с применением микроскопа. Также при реставрации — могу почистить кариес без увеличения либо бинокулярах, а дальше уже работать с микроскопом.

Л.А.: Как стоматологу освоить работу с микроскопом?

Д.К.: На самом деле есть определенные навыки, которые необходимо получить, чтобы лечить зубы с использованием микроскопа. Для этого в настоящее время организованы курсы повышения квалификации для врачей-стоматологов и их ассистентов. Бывают курсы групповые, которые проводят различные обучающие центры. Есть курсы в клиниках, индивидуальные, когда врач может непосредственно посмотреть работу опытного доктора-микроскописта и взять на заметку какие-то моменты. В настоящее время клиника «Скиф» достигла того уровня, чтобы проводить такие обучающие курсы. Так что приглашаем всех коллег, мы готовы поделиться своими секретами и опытом.

После обучения необходима практика, чтобы со временем лечение с микроскопом проходило все лучше и лучше, быстрее и быстрее. Могу сказать, что потом по-другому работать не захочется. Этот мир микроскопной стоматологии по истине захватывает.

Л.А.: А сколько времени занимает эта практика?

Д.К.: После того, как стоматолог прошел обучение, необходима повседневная практика. По своему опыту скажу, я буквально заставляла себя брать микроскоп. За смену в шесть часов нужно использовать методику хотя бы с одним пациентом. Сначала для несложных манипуляций, осмотров, консультаций. В целом на то, чтобы освоить микроскоп на уровне уверенного пользователя, уходит около полугода. Это время необходимо, чтобы понять, что микроскоп — это действительно удобно и необходимо для качественного лечения.

Л.А.: Насколько помню, раньше не особенно стремились сохранять сложные зубы. А сейчас мы говорим о методике, которая направлена именно на это…

Д.К.: Такая тенденция действительно была лет 10-11 назад. Я в то время только начинала работать в стоматологии. Зубы с воспалительными очагами, разрушенные не спасали, делая упор как раз на имплантаты, которые в то время активно внедрялись. Сейчас мы видим потенциал отдаленной имплантации. С появлением высокоточной техники появилась возможность сохранять зубы. К тому же имплантаты — это не панацея. Уже через 10 лет после их установки могут быть видны последствия — например, часто оголяется резьба, что приводит к необходимости имплантат менять.

С помощью методики лечения с микроскопом мы сейчас спасаем зуб от удаления. Накрытый качественной коронкой, он может прослужить 10, а то и больше лет. То есть мы отсрочили этап имплантации, увеличив тем самым стоматологическое здоровье не на 10 лет, а на 20 и более. Это важно. Тем более сейчас, когда сложное лечение предсказуемое.

С.Г.: Слушатели уточняют, что на имплантаты дают гарантию чуть ли не пожизненную, а на лечение с микроскопом?

Д.К.: Гарантию при имплантации дает производитель на то, что с имплантатом ничего не случится. То есть бесплатно поменять его можно будет только в случае поломки. Если же имплантат уйдет из-за того, что пациент не делал регулярно профгигиену, неправильно запротезировал зубы и была перегрузка ортопедической конструкции, то это не гарантийные случаи. И переустановка имплантата будет проходить за счет средств пациента.

Что касается лечения зубов с микроскопом, то это стандартная гарантия — год. Но не на лечение каналов, а на пломбы или коронки. Когда мы лечим сложные зубы с очагом воспаления, просматриваемым на рентгене, то через полгода обязательно приглашаем пациента на контроль. За этот период костная ткань начинает восстанавливаться. И если она восстановилась полностью и зуб закрыт качественной коронкой, то прослужить он может долго. Гарантии на такой зуб быть не может, но мы можем дать прогноз — он может прослужить не меньше 10 лет.

Л.А.: Часто ли бывает, что приходят пациенты из других клиник, и вы меняете тактику лечения? Например, выбрали методику, а вы под микроскопом увидели все по-другому?

Д.К.: Бывают такие ситуации, когда пациент приходит, рассказывает мнение другого специалиста, а мое мнение может отличаться. Поскольку мы тщательно подходим к диагностике, увидев полную картину под микроскопом, я уже на этом этапе могу посоветовать, например, не удалять зуб. Бывают такие ситуации, когда врачи из других клиник целенаправленно направляют пациентов к нам для проведения сложного лечения.

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