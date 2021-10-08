Решение о вводе QR-кодов в Челябинской области: новые возможности вместо локдауна

QR-код становится пропуском для помещения учреждений культуры и спорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 18 октября в Челябинской области при посещении культурных и массовых событий с одномоментным присутствием более 100 человек потребуются QR-коды — свидетельство о вакцинации, скачанное на смартфон с портала госуслуг или — в распечатке.

Решение принято областным оперштабом, распоряжение подписано губернатором Алексеем Текслером.

СДЕРЖАТЬ ЭПИДЕМИЮ, СТИМУЛИРОВАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ

Ситуация с распространением ковида в регионе, как и по всей стране, такова, что для того, чтобы избежать локдауна, вводятся меры для сдерживания эпидемии. Принятое решение позволит не менять образ жизни, стимулирует привиться. 94% госпитализированных в нашей области не вакцинированы от ковида.

Как сообщил министр культуры Алексей Бетехтин, для бюджетных учреждений сферы приобретаются сканеры для считывания QR-кодов. Деньги за купленные билеты зрителям вернут полностью.

Требование предъявления электронного кода распространяется и на бизнес. В каком размере зрителям без QR-кода вернут деньги за билет, нужно уточнять у организаторов мероприятия.

Кроме кода потребуется документ, подтверждающий личность.

Мероприятия численностью посетителей до 100 человек в Челябинской области будут проходить по прежним правилам. Как отметил глава минкульта, на формат «99 билетов» могут перейти учреждения с небольшими по площади залами. Например, кинотеатры «Знамя» и им. А.С. Пушкина. Или Театр кукол им. Вольховского, в помещениях которого заканчивается ремонт. Рассадка зрителей при этом будет комфортной.

Важно помнить, что в области сохраняется масочный режим и требование социальной дистанции.

Кстати, регионы страны постепенно переходят на требование QR-кодов. Так, в Башкортостане документ о вакцинации нужен при посещении развлекательных учреждений, музеев, библиотек и пр. Не продадут билет на междугородные автобусные рейсы. На Вологодчине вся плановая медпомощь в амбулаториях, стационарах будет оказываться по QR-коду. Исключение — несколько профилей.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ

Директор челябинского Камерного театра Илья Коломейский, переболевший ковидом, привит, вакцинировано его окружение и большинство сотрудников театра.

— Решение оперштаба взвешенно и логично. Учреждения культуры в прошлом году уже жили при ограничениях наполняемости залов в 50%, потому я выбираю в сложившейся ситуации QR-коды. Более того, появились новые возможности. Например, на арену «Трактор» пускают до трех тысяч зрителей против прежней тысячи.

Конечно, любой новый механизм требует отладки, и ответы на вопросы обязательно появятся. Некоторые есть уже сейчас. Например, как быть пожилым южноуральцам, привитым, но не имеющим штрих-кода, если они на «вы» с гаджетами?

Распечатать штрих-документ могут дети, внуки. Можно обратиться в библиотеку или в поликлинику. Появится волонтерская история для помощи с регистрацией на госуслугах, печатью кодов.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Вакцинация — это ответственность перед людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей и близкими. Во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в регионе. Противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Призываю всех и каждого, кто привит, даже если вы переболели, пройти вакцинацию.

ЦИФРА

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Как заявила первый замгубернатора Ирина Гехт, привито около 35% взрослых, что недостаточно.

Многие регионы идут по пути введения обязательной вакцинации. Власти нашей области не исключают введение соответствующих мер, если вопросы распространения инфекции, занятости коечного фонда будут настораживать.

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