PRO EXPORT CAMP: в Челябинске прошла конференция для экспортеров

Фото: PROEXPORTCAMP

С приветствием к участникам обратился заместитель губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что в регионе успешно реализуется важная федеральная задача наращивания объемов несырьевого экспорта. Губернатор Алексей Текслер ставит перед региональным правительством задачу продолжать расширять и диверсифицировать поставки, развивать инфраструктуру поддержки экспорта, оказывать поддержку малому бизнесу в продвижении экспортной продукции на международные маркетплейсы. Одним из инструментов для этого служит региональный экспортный стандарт 2.0, который внедряется с начала 2021 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: PROEXPORTCAMP

В рамках конференции состоялись пленарное заседание и тематические сессии. Так, к примеру, коммерческий директор ООО «РусГлобалЭкспорт» Алексей Пырву рассказал об эффективной подготовке к международным мероприятиям, а эксперт по экспорту пищевой продукции в Китай, представитель компании «Энергия Экспорта» Илья Романов раскрыл секреты выхода на рынок Китая через электронную площадку WeChat. Также гости конференции приняли участие в сессиях «Подготовка продукции к экспорту. Омологация. Промышленный дизайн», «Особенности сертификации продукции на рынки ЕС», «Правовые аспекты экспорта» и круглом столе о программах поддержки экспорта Минпромторга России.

Среди участников были как действующие, опытные экспортеры, так и новички на международном рынке. И те, и другие отметили высокий уровень организации и практическую пользу. Все участники оценили необычный для делового мероприятия формат: конференция проходила на площадке парк-отеля «Березка» в атмосфере загородного лагеря, «без галстуков». Итоги подводили у костра на берегу озера Смолино.

Фото: PROEXPORTCAMP

«Наши экспортеры смогли получить индивидуальные консультации экспертов, обменяться опытом в неформальной обстановке. Мы стремились создать благоприятные для этого условия и, судя по отзывам, у нас это получилось. Первая смена лагеря для экспортеров завершилась и мы надеемся, что конференция PROEXPORTCAMP повторится еще ни раз!», — отметила директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова.

В течение всего дня предприниматели получали консультации специалистов Центра поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Напомним, центр на безвозмездной основе оказывает комплексные услуги субъектам МСП для эффективной работы на мировых рынках. В рамках господдержки проводятся обучающие семинары, мероприятия, бизнес-миссии, поиск иностранных партнеров и участие в международных выставках. Также центр помогает компаниям с регистрацией и продвижением на маркетплейсах. Как отмечают эксперты, электронные торговые площадки сегодня являются одним из самых быстрых и эффективных способов выхода на экспорт.

Фото: PROEXPORTCAMP

В 2021 году экспорт из Челябинской области, напомним, демонстрирует активный рост. Его объем за январь-август 2021 года в денежном выражении увеличился на 87,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и превысил 4,8 млрд долларов. Драйвером роста остаются поставки в страны дальнего зарубежья, наибольший объем поставок зафиксирован в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай, Кувейт.

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