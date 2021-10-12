В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Обязательная прививочная кампания в Зауралье стартует 13 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области ужесточили антиковидные меры. С 13 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех совершеннолетних сотрудников ряда сфер. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Григорий Хохлов.

Обязательная вакцинная вводится для работающих в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, предоставления услуг, общественного питания, банковской и страховой сфер, МФЦ, транспорта, ЖКХ, такси, театров, кинотеатров, концертных залов, промышленных предприятий, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий и для государственных и муниципальных служащих.

— До 1 ноября руководителям организаций необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 декабря — вторым компонентом вакцины от коронавируса, зарегистрированную в России, не менее 80% от общей численности сотрудников, — говорится в документе за подписью Григория Хохлова. — Не имеющих ни одной прививки сотрудников — отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 1 ноября.

Мера связана с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Курганской области. За последнюю неделю зарегистрирован прирост заболеваемости на 20,16%. Ситуация, по данным Роспотребнадзора, ухудшается.

Фото: 45.rospotrebnadzor.ru

Фото: 45.rospotrebnadzor.ru

Фото: 45.rospotrebnadzor.ru

Фото: 45.rospotrebnadzor.ru

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