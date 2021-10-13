На спортивном празднике челябинцы обратились к губернатору учредить награду — Кубок «Героев Танкограда»

Спортивный турнир "День Героев" прошел на муниципальной лыжной базе 9 октября. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На старт «Дня героев», посвященных Дню героев Танкограда на муниципальной лыжной базе вышли почти полторы сотни участников. Самому младшему — 8 лет, старшему — Александру Федоровичу Асадулину — 82 года.

На дистанции "Дня героев" в Челябинске было установлено 11 контрольных пунктов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— На ЧТЗ спортивные традиции всегда были на высоте. Я сам в свое время работал на заводе. Соревновались цехами, проводили турниры с другими предприятиями, и сейчас заводчане легки на подъем. Хорошо, что к таким соревнованиям привлекают еще и подшефные школы, партнеров, военно-патриотические клубы, волонтеров, ветеранов спорта. Для всех такой турнир это не только хорошая возможность с картой и компасом провести время на свежем воздухе, но и отметить знаменательную дату для Челябинской области, — поделился впечатлениями Александр Федорович.

Карта с дистанцией турнира по спортивному ориентированию, 9 октября 2021 года. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На старт дистанции спортивного ориентирования вышли сотрудники ЧТЗ-УРАЛТРАК. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Для справки:

6 октября — Памятная дата Челябинской области — учреждена Законодательным собранием Челябинской области по инициативе депутатов Челябинской городской думы в 2016 году. С этого времени 6 октября отмечается, как День героев Танкограда. В этот день в 1941 году по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. И в последствии всего за 33 дня на ЧТЗ было освоено производство легендарного танка Т-34 (кстати, в Челябинске была изготовлена каждая пятая машина, выпущенная для фронта).

С картой и компасом на турнире ко Дню героев Танкограда пробежали и челябинские школьники. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПОЛЕЗНАЯ ПРОГУЛКА

Семья Светланы Кучиц вместе с супругом и двумя дочками вышли на дистанцию, сумели найти в бору с десяток контрольных пунктов и занять первое место в семейном зачете.

На старте турнира по спортивному ориентированию юным участникам объясняли правила прохождения дистанции. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Все что-то знают об ориентировании еще со школьной программы, когда мы изучали, где находится север, юг, запад и восток, топографические знаки, кто-то в жизни сталкивался с этим интересным видом спорта. Мы ходим в походы, и я знаю, как ориентироваться на местности с помощью компаса и карты. Да и многие, кто работает у нас на заводе знакомы с картой и компасом. Тем более, что большая часть контрольных пунктов были не такими сложными. Классно провели время на природе. Получилась такая полезная прогулка. Мы и побегали с дочкой и супругом и спокойно походили по лесу, — поделилась впечатлениями Светлана Кучиц.

Награды турнира в честь Дня героев Танкограда вручили участникам семейного зачета. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, и другие семьи не намного отстали, набрав приличное количество очков за каждый взятый контрольный пункт. А сам турнир при поддержке Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска и МБУ "Спортивный город" проводился по нескольким категориям — «Новички» и «Бывалые», среди мужчин, женщин, школьников и в семейном зачете.

На параде открытия турнира. Фото: Кирилл САДЫКОВ

ЭКСПОНАТЫ ПОБЕДЫ

Участникам и гостям спортивного праздника не пришлось скучать не только на дистанции спортивного ориентирования, но и в стартовом городке. Здесь военно-патриотические клубы и объединения Челябинска выставили образцы оружия и техники времен Великой Отечественной (винтовки, автоматическое оружие, пушки, автомобили).

"Танковый биатлон" для самых маленьких. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский тракторный завод выставил музейные стенды, рассказывающие об истории легендарного предприятия, представил и презентовал победителям и призерам книги и брошюры, рассказывающие о тех, кто ковал победы, а поисковые отряды — исторические находки с фронтов войны. Тут же для самых маленьких занимательный «Танковый биатлон» с радиоуправляемыми моделями, полевая кухня с горячим чаем и перловой кашей с тушенкой…

В стартовом городке "Дня Героев" представили вооружение и технику времен Великой Отечественной. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Отрадно, что в празднике участвовали и дети и взрослые, сотрудники завода, их семьи, школьники, волонтеры, даже служащие Чебаркульской танковой дивизии. По итогам спортивного праздника оргкомитет турнира направил письмо на имя Губернатора Челябинской области Алексея Текслера с просьбой учредить для турнира специальную награду — Кубок «Героев Танкограда». Это повысит статус мероприятия, таким кубком планируется награждать победителей турнира с 2022 года, — рассказала пресс-секретарь ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «КОНЦЕРН «УРАЛВАГОНЗАВОД» входит в контур Госкорпорации Ростех) Анастасия Магнитова.

На церемонии награждения Челябинские тракторостроители и волонтеры Победы держали в руках портреты тех, кто в годы войны трудился на Челябинском Кировском заводе. Танкоградцы, в честь которых была учреждена Памятная дата, стали самыми активными участниками спортивного праздника.

Военно-патриотический клуб "Дивизион" показал и пушки времен войны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Шестой год в Челябинской области мы отмечается День Героев Танкограда. А какого-то специального праздника, посвященного этому событию, в городе нет. Мы хотим, чтобы было особенное событие, особенный турнир посвященный дню Героев Танкограда, — отметила главный редактор газеты «Челябинский Трактор» Екатерина Шестакова.

Челябинский филиал Медиахолдинга «Комсомольская правда» также стал одним из организаторов и партнеров этого спортивного турнира. Журналисты и сотрудники Издательского дома готовы также выходить на старт дружеских состязаний и поддерживать этот благородный и полезный проект.

Турир в честь Дня героев Танкограда был организован предприятием "ЧТЗ-УРАЛТРАК" и Медиахолдингом "Комсомольская правда". Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Наряду с Челябинским тракторным заводом — ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «КОНЦЕРН «УРАЛВАГОНЗАВОД» входит в контур Госкорпорации Ростех) и ИД «Комсомольская правда» соорганизаторами мероприятия «День героев» выступили: Челябинское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Военно-исторический клуб «Дивизион», Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Челябинской области, Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, Региональное отделение ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской области, МНПОО «Урало-Сибирский Дом Знаний», Фонд Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (Челябинское региональное отделение), Объединенный Государственный архив Челябинской области, Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», ЧРО «Союз машиностроителей РФ», Федерация профсоюзов Челябинской области.

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