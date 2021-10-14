Мэрия Челябинска опубликовала результаты публичных слушаний по строительству многоуровневой автопарковки в городском бору

Челябинцы настояли на открытых слушаниях и проект отправили на доработку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вопрос по строительству многоуровневой парковки в районе Зоопарка в Челябинска решено отправить на доработку. Комиссия при управлении архитектуры посчитала, что для вырубки деревьев недостаточно обоснований.

Идея строительства четырехэтажной автопарковки на 500 машино-мест вызвала большой резонанс. На 30 сентября были назначены публичные слушания, однако управление архитектуры решило провести их в заочном формате, принимая предложения на электронную почту. Челябинцев такой порядок не устроил, и они пришли в Дом архитектора, чтобы высказать свою позицию. Представителям администрации пришлось открыть двери конференц-зала и выслушать всех желающих.

В результате против строительства выступили 286 челябинцев.

— На комиссии рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по улице Труда, 191-а в Центральном районе города Челябинска, — говорится в заключении по публичным слушаниям. — Требуется обоснование размещения многоуровневой парковки на территории, прилегающей к ЦПКиО им. А. Ю. Гагарина и зоопарка.

Вверху плана отмечен участок, где предполагается построить парковку. Фото: Ольга ЩАПИНА

Большое количество парковочных мест на соседних участках — один из главных аргументов, которые приводили противники стройки. Один из участников слушаний начитал 3000 мест, которые указаны в сервисе Дубль Гис.

Таким образом, окончательно от идеи строительства паркинга администрация не отказалась, отметив, что сначала нужно рассчитать требуемое количество машино-мест, а также проработать вопрос транспортной доступности.

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