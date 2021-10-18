Производство как искусство: ЧТПЗ покажет челябинцам мультимедийный спектакль о металлургии

Жителям Южного Урала покажут спектакль, в котором задействованы самые современные шоу-технологии. Фото: ТМК

Многоярусная сцена, комиксная графика и сценарий о том, как зародилась металлургия — таким будет шоу «Производство как искусство». Его уникальность не только в спецэффектах, которые редко встречаются в таких постановках, но и в локации: сцену построят прямо посреди работающего цеха Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию). Когда привезут мультимедийный спектакль, в чем завязка сюжета и кто попадет на премьеру? Рассказываем обо всем в подробностях.

В каждом городе спектакль заканчивается по-разному

Сюжет спектакля расскажет зрителям магическую историю сотворения мира: кузнец подарил сыну металлический клубок и создал вокруг одной железной нити целый мир. Мальчику нужно будет обучиться мастерству и покорить строптивые стихии, чтобы на планете появилась жизнь.

Постановка расскажет о магическом сотворении мира из железной нити и развитии металлургии. Фото: ТМК

История повествует о том, как люди нашли металл, как появились первые мастера и как все это стало частью современного мира. Уникальная в своем роде постановка создана специально к 20-летию Трубной Металлургической Компании (ТМК) — ее уже посмотрело более 12 000 зрителей в четырех городах присутствия компании. Теперь шоу приехало и в Челябинск.

Эту постановку показали уже в четырех городах, и везде она заканчивается по-разному. Фото: ТМК

В каждом городе, где расположено предприятие ТМК и где проходят показы, мультимедийный спектакль приобретает свои особенности, рассказывая о том, как создавался конкретный завод и какую роль он сыграл в становлении металлургической промышленности страны.

— В нашей постановке всегда есть особая часть, которая на каждом заводе отличается. Она базируется на местных легендах, героях и персонажах. Для шоу на ЧТПЗ мы, конечно, будем использовать фольклор Южного Урала, — объяснил режиссер шоу «Производство как искусство» Василий Бархатов.

Монтаж сценического павильона займет 6 дней

Не зря делается акцент на мультимедийности шоу. Это и графика в формате комиксов, которая будет проецироваться на несколько экранов, и полторы сотни световых приборов, и авторская музыка.

Спектакль будет дополнен комиксной графикой. Фото: ТМК

В спектакле используют самые современные шоу-технологии. Сцена трансформируется и становится многоуровневой, экраны синхронно движутся под руководством компьютерной программы, а инновационные световые приборы дополняют движение на сцене. Все создано для того, чтобы зритель погрузился в историю.

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Чтобы привезти оборудование и декорации, понадобится 21 крупнотоннажный прицеп. И монтаж сценического павильона займет у команды почти неделю! Этим будет заниматься 270 человек.

В этом легендарном цеху челябинцы первыми в СССР освоили выпуск труб большого диаметра. Фото: ЧТПЗ

А в конце октября здесь развернут огромную сцену, на монтаж которой уйдет 6 дней. Фото: ЧТПЗ

И не забывайте: это единственное в истории России профессиональное шоу, предназначенное для показа на заводах. Сцену установят прямо посреди легендарного шестого цеха ЧТПЗ. Именно здесь много лет назад под руководством Якова Осадчего всего за шесть месяцев челябинцы первые в СССР освоили выпуск труб большого диаметра. Спустя годы из таких труб проложили более 70% действующих трубопроводов в России и странах СНГ — они связали города и страны с центрами добычи углеводородов, что стало мощным импульсом для экономического развития целых регионов.

Два дня беспрерывных показов

Летом спектакль с успехом прошел в цехах Волжского (ВТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, а также Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), входящих в состав ТМК.

Зрителями станут сотрудники ЧТПЗ, школьники, студенты и жители Южного Урала. Фото: ТМК

Но кто же увидит это шоу в Челябинске? На постановку пригласят сотрудников и ветеранов ЧТПЗ, членов их семей, а также студентов, школьников и жителей Южного Урала. Билеты на мультимедийный спектакль не продаются — попасть на него можно будет только по пригласительным. Но для читателей «Комсомолки» нет ничего невозможного: о том, как стать зрителем уникального шоу, мы расскажем в следующий раз. Следите за обновлениями!

«Производство как искусство» покажут в последние выходные октября: 30 и 31 числа. Планируется несколько показов в день.

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