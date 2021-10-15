Эксперты оценили игру «Трактора» в начале сезона и сравнили Тертышного с Мозякиным: «Никита даже испугался»

«Трактор» вернулся из Хабаровска и Владивостока с победами и начинает домашнюю серию с ХК «Сочи» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) наши эксперты — экс-директор ХК «Трактор» Марки Винницкий и журналист хоккейных порталов khl.ru и allhockey.ru Олеся Усова поделились своими впечатлениями от успешного дальневосточного выезда черно-белых в Дальневосточный регион, где челябинский клуб одержал четыре победы на «Амуром» и «Адмиралом». Также поговорили об игре лидеров и самых высокооплачиваемых игроков команды и предстоящей четырехматчевой домашней серии «медведей». Напомним, после 18 туров чемпионата КХЛ «Трактор» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции (магнитогорский «Металлург» на первом месте).

Олеся Усова и Марк Винницкий - эксперты радио "Комсомольская правда-Челябинск" (95,3 FM)/ Фото: Кирилл САДЫКОВ

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТУРНИР

Оба наших эксперта сошлись во мнении, что игра «Трактора» изменилась в этом сезоне. Несмотря на то, что главный тренер клуба Анвар Гатиятулин больше приверженец оборонительной тактики, команды показывает яркий, «смотрибельный хоккей», подчас, спасая матчи на последних минутах. Когда в состав вернуться травмированные защитники Стась и Потапов игра команды в обороне заметно усилится.

— Меня радует и игра клуба, и результат. В этом сезоне у «Трактора» фактически новая команда. К уже проявившим себя игрокам добавились не менее опытные и мастеровитые, и результат обязательно будет. Сейчас «Трактор» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, но чемпионат длинный и все еще может измениться. В любом случае челябинцы войдут в плей-офф, а там уже будут действовать, как говорят, по обстановке, — отметил Марк Винницкий. — Думал, что чемпионат будет не столь ярким и интересным, поскольку довольно много сильных игроков уехали играть за океан. Но все пошло не так. Лига просела по качеству игроков, но не в самоотдаче. Сейчас нет явных лидеров. Хоккей непредсказуемый, быстрый. Результаты тоже непредсказуемые. Лидеры могут уступить аутсайдерам. Пока точно не могу сказать, что происходит.

С Марком Моисеевичем согласилась и Олеся Усова, сказал, что КХЛ сегодня — это не лига нескольких команд, и результаты туров непредсказуемы.

КАК ОТРАБАТЫВАЮТ АВАНСЫ

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) мы затронули и темы тех авансов, которые выдавались и всей команде и ряду новых игроков, которых подписали на довольно высокие контракты (к примеру, контракт форварда Владимира Ткачева тянет на 75 млн рублей за сезон без учета бонусов и премиальных, пока в его активе 8 очков — 3+5).

Олеся Усова полагает, что тот же Ткачев пока не показывает то, на что способен, но это фактически только начало сезона, и игрок тоже помогает команде стабильно побеждать. При этом еще один новичок — финский легионер Тему Пулккинен смотрится неплохо — 14 (9+5) очков. Защитник Альберт Яруллин записал на свой счет 8 (4+4) очков. Форвард Виталий Абрамов — 5 (2+3) очка, которому также было выдано довольно много авансов, вернулся в клуб из заокеанской АХЛ, и тоже должен заиграть еще более результативно. Да и прежние лидеры черно-белых держат марку, стабильно принося команде победы.

— Понятно, что хорошие игроки идут туда, где есть финансы. Но при этом нужно учитывать и то, что выбор основывается и на авторитете тренера, которым обладает Анвар Гатиятулин. Но я всегда говорил и говорю, что сегодня видна слабая отдача от наших хоккейных школ… Многие спецы замечают, что новые таланты вполне можно находить и в ВХЛ. Там много прекрасных игроков. Скауты, на мой взгляд, могут оттуда черпать таланты, а дело тренеров КХЛ уже дорабатывать «материал»… Да, «Трактор» сейчас неплохо укомплектован, но по ходу сезона, наверняка, придется еще привлекать игроков. Минимум двух защитников и столько же нападающих.

ГОЛЫ ТЕРТЫШНОГО — ФАРТ?

Разумеется, мы не могли обойти стороной и великолепную игру 23-летнего нападающего «Трактора» Никиты Тертышного — самого результативного на сегодняшний день игрока черно-белых. Форвард за 18 туров уже отметился 17 (10+7) очками. Надолго ли хватит голевого настроя, сохранит ли он такую результативную игру.

— Играет команда, и результат матча — это результат действий всего коллектива. А Тертышному нужно не слушать и читать про себя хвалебные материалы. А продолжать работать в том же духе. Партнеры у него прекрасные… Да, отчасти его голы — это фарт, но и закономерность. Но без этого и в спорте и хоккее никак. Помню еще в Советские годы нападающий «Трактора» Николай Суханов забивал с завидной регулярностью. Все крутятся около ворот, а шайба отлетает Николаю Николаевичу, и он «вколачивает» ее в створ ворот, — улыбается Марк Винницкий.

Олеся Усова в одном из своих недавних интервью сравнила Никиту Тертышного с Сергеем Мозякиным, которому принадлежат фактически все рекорды результативности в КХЛ.

— Никита тогда даже испугался, когда я привела такое сравнение, — рассказала Олеся Усова. — Он хороший, скромный парень. Я видно, что у Никиты нет головокружения от успехов. Он прошел путь, как говорят, пройдя все ступеньки. И в хоккейной школе вовсе не смотрели на то, что он сын тренера. Играл в ВХЛ за «Югру». Потом его пригласили в основу «Трактора».

Никита Тертышный - лучший бомбардир "Трактора" в начале сезона КХЛ 2021-2022. Фото ХК "Трактор".

НАЗАРОВ НАСТРОИТ ИГРОКОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

Оценивая максимально успешный выезд «Трактора» на Дальний Восток и две победы клуба над «Амуром» и «Адмиралом» Марк Винницкий заметил, что не нужно переоценивать этот успех, поскольку обе команды их Хабаровска и Владивостока нынешние аутсайдеры турнира. «Трактор» априори должен был выигрывать. И следующие домашние матчи тоже нужно «забирать» у этих команд.

— На мой взгляд, в этих играх «Трактор» показал, что может биться до конца, спасать матчи на последних минутах и доводить дело до победы. Наверное не случайно, что больше, чем треть матчей команды «вытягивает» либо в овертайме, либо в серии буллитов, — заметила Олеся Усова.

Говоря о предстоящей четырехматчевой домашней серии «Трактора» — с 15 по 22 октября, наши эксперты сошлись во мнении, что это будут интересные поединки с разноплановыми командами из Сочи, Москвы («Динамо»), Уфы и Екатеринбурга.

Сегодняшний матч (15 октября) с ХК «Сочи» и вовсе может стать шоу в хорошем смысле этого слова. Нынешний главный тренер «черноморцев» Андрей Назаров в свое время играл за «Трактор», тренировал черно-белых. Он всегда по-особому настраивает и себя и свои команды на матчи против своего бывшего клуба в Челябинске.

— В «Сочи» нет ярко выраженных сильных игроков, но есть молодежь. А с ней Назаров умеет работать. В Челябинске «Сочи» покажет по-хорошему яркий, агрессивный хоккей. Так, что результат непредсказуем (самые высокие коэффициенты у букмекеров на ничью в основное время — в среднем 5-5,5 и победу «Сочи» — 6-6,5. — Прим.ред.). Назаров умеет настроить команду в раздевалке, и он это сделает. Вы увидите, как «Сочи» измениться по ходу сезона под его руководством, прибавит в скорости, в агрессивности, но не в грубости.

"Трактор" с 15 по 22 октября проведет в Челябинске четыре матча. Фото ХК "Трактор".

СПРАВКА «КП»

Предстоящие домашние матчи «Трактора», ЛА «Трактор» (время челябинское)

15 октября. «Трактор» — ХК «Сочи», 19.00

17 октября. «Трактор» — «Динамо» (Москва), 17.00

19 октября. «Трактор» — «Салават Юлаев» (Уфа), 19.00

22 октября. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург), 19.00

Напомним, на домашние матчи ХК «Трактор» зрители допускаются только при предъявлении QR-кода.

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