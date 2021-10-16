Как узнать задолженность по фамилии у судебных приставов и где ее погасить в Челябинске 2021

С долгами за границу не выпустят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долги — это повод не выпустить человека заграницу. Если у туриста остались неоплаченные алименты, автоштрафы или коммуналка, поездка за рубеж не состоится. Даже если на руках будут билеты или путевка, пройти пограничный контроль не получится. Поэтому перед поездкой нужно узнать задолженность у судебных приставов и, если она есть, оперативно погасить. Как это сделать в Челябинске, рассказываем дальше.

Из-за каких долгов челябинцев не выпустят из страны?

Путешествие может сорваться из-за судебной, налоговой задолженностей или из-за штрафов ГИБДД. Причем должна накопиться определенная сумма.

Если речь идет о налогах, штрафах или коммуналке, то из страны не выпускают при 30 000 рублей долга. Или если человек не заплатил по счетам спустя два месяца после добровольного погашения.

Также заграницу не попасть, если за алименты, возмещение вреда здоровью или имущественного ущерба накопилось больше 10 000 рублей.

Кроме того, не получится выехать из России, если от человека требуют восстановить незаконно уволенного сотрудника, выселить должника, снести здание или передать ребенка.

Как узнать задолженность у судебных приставов по фамилии в Челябинске?

Обо всех исполнительных производствах приходят уведомления от служебных приставов. Даже если вы отказались от рассылки, считается, что вы в курсе решения.

Узнать задолженность можно четырьмя способами:

1. На сайте судебных приставов — r74.fssp.gov.ru.

На главной странице службы есть услуга «Узнай о своих долгах». Рядом с ней — поле, где нужно вбить свои фамилию, имя и отчество. Если использовать расширенный поиск, можно выбрать физическое вы лицо или юридическое, дополнить поиск датой рождения или найти задолженность по номеру исполнительного производства.

2. Через бесплатное мобильное приложение.

Информация о наличии или отсутствии ваших задолженностей есть в приложение во «ВКонтакте» и «Одноклассниках. Оно называется «Банк данных исполнительных производств».

А еще вы можете скачать мобильное приложение «ФССП», и пройти процедуру там.

3. На портале Госуслуг.

Общую информацию здесь вы не получите, нужно будет по каждой категории узнавать отдельно. Но информация о судебных задолженностях, налоговых и об автоштрафах запрашивается и предоставляется онлайн.

4. По почте.

Копию постановления, которое ограничивает права на выезд, приставы высылают на адрес регистрации или фактического проживания.

Как в Челябинске снять ограничение прав на выезд?

Чтобы снова путешествовать заграницу, необходимо либо оплатить все задолженности через госуслуги, либо заключить мировое соглашение и погасить долги после поездки. Также учитываются варианты, если исполнительный документ вернули к взыскателю, отменили, признали недействительным, а также если взыскатель-организация исключена из ЕГРЮЛ.

ВАЖНО

Информация о погашении долга появится не сразу. Да, постановление об отмене ограничения пристав вынесет на следующий день, но запись в банке данных исполнительных производств удаляется или изменяется (если оплатили частично) в течение 7 дней после оплаты. Именно на нее будут смотреть пограничники во время контроля. Так что даже если вы оплатите долг прямо на границе, в этот день вас уже не выпустят.

Если задолженность начислена ошибочно, необходимо обратиться к тому, кто этот долг начислил: в судебный орган, ГАИ или налоговую службу.

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