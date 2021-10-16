«Уральский характер»: смотрим, что создают скульпторы на деревянном фестивале в Челябинске

Челябинцы уже узнают героев из древесных фигур. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Рукоделы из разных уголков России собрались в Челябинске на фестивале скульптуры «Уральский характер». Из кусков грубой древесины мастера прямо на улице создают произведения искусства. Темой фестиваля стал советский кинематограф — участники создадут персонажей из фильмов и мультиков прошлых времен.

Зачастую в фестивале участвовали исключительно опытные скульпторы, однако в этот раз партнерами мастеров стали студенты ЮУрГИИ, обучающиеся на специальности «Художественная обработка дерева». Вооружившись бензопилами, команды устраивают гонку за главным призом и вместе с этим радуют глаза челябинцев своими произведениями. Полюбоваться работами столяров может любой желающий с 14 по 17 октября в парке «Сад Победы».

В выходные, 16 и 17 числа, на территории парка развернутся ярмарка и открытая творческая мастерская для детей и взрослых, где из дерева будут создавать значки, куклы и игрушки. Победителей конкурса объявят 17 октября в 17:00.

Опилки разлетаются по сторонам Фото: Кирилл САДЫКОВ

Узнаете советских героев? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Немного взгрустнул. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мастера с ног до головы в опилках. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Шила, ножи, молотки - все ради искусства Фото: Кирилл САДЫКОВ

Это же сколько заноз может быть даже после одной работы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Что же он там выпиливает? Фото: Кирилл САДЫКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru