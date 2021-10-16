«Уральский характер»: смотрим, что создают скульпторы на деревянном фестивале в Челябинске

Челябинцы уже узнают героев из древесных фигур.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Рукоделы из разных уголков России собрались в Челябинске на фестивале скульптуры «Уральский характер». Из кусков грубой древесины мастера прямо на улице создают произведения искусства. Темой фестиваля стал советский кинематограф — участники создадут персонажей из фильмов и мультиков прошлых времен.
Зачастую в фестивале участвовали исключительно опытные скульпторы, однако в этот раз партнерами мастеров стали студенты ЮУрГИИ, обучающиеся на специальности «Художественная обработка дерева». Вооружившись бензопилами, команды устраивают гонку за главным призом и вместе с этим радуют глаза челябинцев своими произведениями. Полюбоваться работами столяров может любой желающий с 14 по 17 октября в парке «Сад Победы».
В выходные, 16 и 17 числа, на территории парка развернутся ярмарка и открытая творческая мастерская для детей и взрослых, где из дерева будут создавать значки, куклы и игрушки. Победителей конкурса объявят 17 октября в 17:00.
Опилки разлетаются по сторонам
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Узнаете советских героев?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Немного взгрустнул.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Мастера с ног до головы в опилках.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Шила, ножи, молотки - все ради искусства
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Это же сколько заноз может быть даже после одной работы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Что же он там выпиливает?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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