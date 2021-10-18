Скандинавская ходьба для всех: фестиваль «Здоровое поколение» собрал в Челябинске участников разных возрастов

На фестивале "Здоровое поколение" попробовать свои силы мог любой желающий. Фото: "Челябинск здоровый - Челябинск успешный".

Парк «Сад Победы» уже традиционно становится местом проведения Фестивалей «Здоровое поколение» в рамках проекта «Активное долголетие: 55+». В минувшую субботу, 17 октября любители скандинавской ходьбы всех возрастов снова с пользой для здоровья провели время, попробовав свои силы на дистанциях различной протяженности.

Гостей Фестиваля «Здоровое поколение» приветствовали председатель Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков и посол комплекса ГТО в Челябинской области, чемпионка Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова.

Организаторы приветствовали участников фестиваля "Здоровое поколение" в Челябинске. Фото: "Челябинск здоровый - Челябинск успешный".

По словам Евгении Зинуровой физическая активность, при соблюдении определенных требований и рекомендаций врачей и специалистов, в любом возрасте это всегда очень полезно для здоровья.

Владислав Пидуков подчеркнул, что популярность скандинавской ходьбы растет с каждым годом, и в Челябинске открывается все больше и больше клубов этого направления.

— Сегодняшний фестиваль показал — этот вид физической активности и для молодежи и для людей старшего поколения одинаково полезен. Каждый может выбрать приемлемый для себя темп ходьбы. При этом у человека работает весь корпус — ноги, руки, спина, максимальное число мышц. Наше объединение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» приглашает на бесплатные тренировки, которые проходят, в том числе, на стадионах «Восход», «Лидер», в «Сквере семьи», в микрорайоне «Парковый-1», на муниципальной лыжной базе, на других площадках города (подробнее: https://vk.com/begi74), — подчеркнул Владислав Пидуков.

На фестивале "Здоровое поколение" попробовать свои силы мог любой желающий. Фото: "Челябинск здоровый - Челябинск успешный".

В субботу, 17 октября в Парке «Сад Победы» Фестиваль «Здоровое поколение» собрал участников в различных возрастных группах. Участники, в зависимости от возраста, после разминки проверяли свои силы и в технике и скорости скандинавской ходьбы по дорожкам парка. Движение Волонтеры-медики.рф также приняли активное участие в проведении Фестиваля «Здоровое поколение».

Движение Волонтеры-медики.рф также приняли активное участие в проведении Фестиваля «Здоровое поколение».

Состязания проходили в различных возрастных группах — от 18 до 73 лет и старше и категориях на дистанциях от 350 (1 круг) до 1050 метров (3 круга).

К взрослым участникам с удовольствием присоединились и детишки!

ДЛЯ СПРАВКИ

— Фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета социальной политики города Челябинска в рамках проекта «Активное долголетие: 55+»

— Призеров и победителей в каждой возрастной группе (с 1 по 3 место) наградили ценными призами и поощрительными подарками (призы: комплекты постельного белья, электрические термоса, массажеры для шеи и лица, портативные аккумуляторы.

Фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета социальной политики города Челябинска.

КСТАТИ

В субботу 23 октября в Парке «Сад Победы» состоится спортивный фестиваль для молодежи «Осенний батл». Спеши заявиться, и собрать команду для участия в трех состязаниях на выбор:

1 — ГТО-эстафета (5 человек);

2 — фитнес-эстафета (5 человек);

3 — лазертаг (6 человек).

В субботу 23 октября в Парке "Сад Победы" состоится спортивный фестиваль для молодежи «Осенний батл».

Победители в фитнес-эстафете получают спортивные рюкзаки (5 человек — 5 рюкзаков).

Победители в состязаниях «ГТО-эстафета» получают наушники Bluetooth (5 человек — 5 наушников).

Абсолютным победителям в «LazerBATTL» вручаются портативные аккумуляторы для подзарядки телефонов и др. (6 человек — 6 аккумуляторов).

До 21 октября 2021 года заявки необходимо отправить на адрес электронной почты: mari.lushnikova.02@inbox.ru

Контактные телефоны: 8-982-363-51-32 (Владислав).

Для зрителей, участников и гостей предусмотрены конкурсы и полевая кухня!

Подробнее в группе «Челябинск здоровый — Челябинск успешный»

Соревнования проводит Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» при поддержке Управления по делам молодежи администрации Челябинска.

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