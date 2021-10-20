Впервые в цифре: в Челябинской области проходит Всероссийская перепись населения

Участие в переписи добровольное, расценивается как проявление гражданской активности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 октября под девизом «Создаем будущее» стартовала Всероссийская перепись населения — впервые за 11 лет. Она проходит в уникальном формате: нет опросных листов в бумажном формате, переписчики работают с электронными планшетами.

Важнейшее для государства статистическое исследование продлится до 14 ноября 2021 года. Информация станет основой долгосрочного планирования развития нашей страны и ключевых государственных программ. Перепись практикуют во всех развитых странах — для планирования развития. Например, в нынешнем году кампания организована в 50 государствах.

Перепись выяснит количество и состав семей, даст данные о национально-языковом составе и уровне образования.

Сейчас в стране проживает 146 млн жителей. Зарегистрировано 55 млн домохозяйств (совокупность лиц, проживающих в жилом помещении). Углубленную аналитику актуальной картины жизни обнародуют в следующем году: предварительные итоги появятся на сайте Росстата в апреле; полная информация — до конца 2022 г.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Как сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области, участвовать в переписи южноуральцы могут тремя способами.

С 15 октября по 8 ноября каждый может самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Как подчеркнул глава региона, это удобный, быстрый и безопасный способ принять участие в переписи.

С 15 октября по 14 ноября ответить на вопросы можно в МФЦ.

Кроме того, с 15 октября по 14 ноября участвовать в кампании можно на дому, ответив на вопросы переписчика;

До 20 декабря переписчики будут работать в отдаленных и труднодоступных территориях.

33 ВОПРОСА О ЖИЗНИ И О СЕБЕ

Участникам ВПН зададут 33 вопроса: анкетные данные, социальный статус; место жительства; источники дохода — зарплата, пенсия, дивиденды, социальные пособия, стипендия. Никто не спросит о размере зарплаты, не нужны данные о работодателях, о том, официальный заработок или в конверте. Никто не передаст полученные сведения в налоговую.

Десять вопросов посвящены условиям проживания — тип жилья, время постройки дома, площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Перепишут и иностранцев: находящиеся в нашей стране граждане других государств ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Участие в переписи — явление добровольное. Однако его можно расценить как гражданский долг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Уважаемые южноуральцы, Всероссийская перепись населения — это важное событие для страны и Челябинской области. С последней переписи прошло 11 лет. За это время многое изменилось.

Нужна актуальная информация, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять безопасность нашей страны. Насколько полной и достоверной будет эта информация, зависит от нас с вами.

Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать и понимать положение дел сегодня. Прошу вас принять участие в переписи.

КСТАТИ

Подробность о ВПН можно узнать на сайте переписи strana2020.ru или по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 707-20-20 (09.00-21.00 по московскому времени).

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