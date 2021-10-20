«Львиная доля успеха»: челябинцам рассказали о коммерческих автомобилях Peugeot и показали новинки этого года

Фото: «Регинас»

В новом дилерском центре «Регинас» прошли дни открытых дверей. Три дня — с 8 по 10 октября — в Челябинске обсуждали машины Peugeot. Встреча была закрытой: только для корпоративных клиентов, бизнесменов и предприятий, которые держат в автопарках машины из линейки коммерческого транспорта.

Фото: «Регинас»

Peugeot знает, что главная составляющая бизнеса —надежный и универсальный транспорт. А потому гостям рассказали о линейке коммерческих автомобилей французского бренда и познакомили с переоборудованными автомобилями, вышедшими в этом году.

Фото: «Регинас»

В их числе:

— Peugeot Partner: Profi ST (грузопассажирский), Tour (пассажирский) и Profi T (грузопассажирский);

— Peugeot Expert (для маломобильных пассажиров), Expert Profi Transformer (грузопассажирский) и Expert Tour Transformer 8+1 (пассажирский);

— Peugeot Traveller (бизнес-купе 4х4).

Фото: «Регинас»

Благодаря широкой гамме трансформаций от пассажирских до специализированных модификаций коммерческий транспорт Peugeot может использоваться в разных сегментах бизнеса: для интернет-магазинов и дистрибьюции, HoReCa и сервисных служб, государственных структур и медицины, инкассации и ритуальных услуг.

На этой презентации гости не только узнали о возможностях коммерческих автомобилей и услышали экспертов по управлению автопарками, но и пообщались с представителями бренда, дилерских и лизинговых компаний.

Фото: «Регинас»

Кроме основной части программы, гостей ждали фуршет и розыгрыш призов от Peugeot и партнеров. А для детей приготовили серию мастер-классов и развлечений, конфетный бар и тест-драйв на двухместном электрокаре с дистанционным управлением.

Фото: «Регинас»

Партнерами роуд-шоу выступили Авто.ру, «Ниагара», ООО «Сберлизинг», Группа Газпромбанк лизинг CARCADE и ООО «Балтийский лизинг».

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