Добрый старт и добрый знак: в Челябинской области подписано соглашение о развитии волонтерского движения

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве Главного управления молодежной политики Челябинской области и Благотворительного фонда РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Территория смыслов» — это крупнейший Всероссийский образовательный молодежный форум. Одна из главных тем, которые обсуждались в этом году на Южном Урале — развитие волонтерского движения, развитие центров, объединений, призванных помочь тем, кто нуждается в поддержке. Подчас, в быстрой, иногда даже в экстренной помощи.

Особенно актуально эти вопросы встали в прошлом году — в острый период пандемии, режима ограничений. Тогда многие, в основном, пожилые, малоимущие люди нуждались в такой волонтерской помощи.

Участники форума "Территория смысла" задавали свои вопросы спикерам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На форум, который в эти дни проходит в Молодежном комплексе «Черемушки», приехали студенты вузов и техникумов, специалисты социальной сферы, представители различных общественных организаций, сотрудники предприятий из территорий Челябинской области. Это те, кто уже работал в качестве волонтеров и готов поделиться свои опытом с другими.

ПОМАГАЯ ДРУГИМ — ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ

Водитель цеха автотранспорта и механизации Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Семёновых рассказал, что в прошлом году в острый период пандемии и самоизоляции он после работы или в свой выходной развозил за день по 15-20 продуктовых наборов.

Дмитрий Семёновых весной прошлого года долгое время работал волонтером. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Такую благотворительную помощь и я, и мои коллеги по заводу привозили людям старшего поколения, малоимущим, всем, кто нуждался в такой помощи. Просьбы о помощи появлялись на страничках в социальных сетях нашего завода, на странице, которую мы создали по своей инициативе. Не представляете, как люди были нам благодарны. И на заводских автомобилях, и на собственном транспорте развозили такие продуктовые наборы. У людей тогда реально не было возможности выйти на улицу. А у кого-то просто не хватало денег на то, чтобы обеспечить себя продуктами… Правильно говорят, если ты помогаешь людям, то и это тебе возвращается такой же позитив. Честное слово, я по-другому посмотрел на жизнь. Наверное, такая волонтерская работа помогла мне самому и дальше развиваться. В этом году поступил в вуз на заочное отделение, сейчас учусь на автотранспортном факультете. Повышаю квалификации по своей специальности, — поделился своей историей Дмитрий Семёновых.

Участникам рассказали и показали примеры работы самого крупного в регионе Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На молодежном форуме участникам рассказали и показали примеры работы самого крупного в регионе Волонтерского центра Русской медной компании «Сила Урала», который начал свою работу в этом году и сегодня уже объединяет более 10 тысяч добровольцев в Челябинской и Свердловской областях. Презентация Центра прошла в рамках молодежного форума. Участникам рассказали о работе организации, показали кадры, где волонтеры помогают жителям во время наводнений и пожаров в Свердловской области, — развозят питьевую воду, продукты, разбирают завалы, выкачивают воду из погребов, помогают тушить пожары. Конечно, все помнят и ту большую работу, которую волонтеры Центра проводили в период самоизоляции, режима ограничений, связанных с COVID-19 — доставка продуктовых наборов, медикаментов, средств индивидуальной защиты пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, людям, оставшимся без работы.

ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВЫ

В рамках работы молодежного форума было подписано соглашение о сотрудничестве Главного управления молодежной политики Челябинской области и Благотворительного фонда РМК, под чьим руководством и был создан волонтерский центр «Сила Урала».

Начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Помогая другим, мы помогаем себе. Это прекрасное начало системной работы в регионах присутствия Русской медной компании. Такая работа поможет поддержать инициативы жителей, те добрые дела, которые они хотят делать в своих территориях, — прокомментировала подписание соглашения Светлана Калимуллина. — Это будут не только и не просто сообщества, а центры притяжения по тем или иным направлениям. Каждый может откликнуться, прийти и помощь людям. Такое соглашение позволит в будущем проводить больше совместных проектов.Начальник Управления Светлана Калимуллина подчеркнула, что подписание соглашения — это добрый старт и добрый знак в сфере развития социальных отношений.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук подчеркнула, что создание такого Волонтерского центра определила сама жизнь, и число добровольцев всего за пару лет возросло с двух до 10 тысяч человек.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников рассказал, что в прошлом году больше половины опрошенных проявили желание включиться в волонтерское движение, и примерно 15-17 процентов стали добровольными помощниками Центра.

ВАЖНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

— Центр накопил немалый опыт работы в этом направлении, опыт работы с молодежью. И такими силами мы сегодня фактически можем «свернуть горы». Конечно, в этой связи нам крайне необходимо объединяться для того, чтобы работать еще эффективнее. Поэтому было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве с Главным управлением молодежной политики Челябинской области. Нужно укрупнить эту работу. Создавать совместные проекты, основываясь, в том числе, и на инициативы самих волонтеров. Прорабатывать эти инициативы и воплощать их в жизнь. В Челябинской области волонтеры работают в поисковых отрядах, как экологические активисты, помогают людям пожилого возраста. Направления самые разные и, безусловно, важные и востребованные. Важные качества — любовь к родине, любовь и уважение к родителям, к ветеранам, людям пожилого возраста, всем, кто живет рядом с тобой в одном городе. Все, в том числе, и наше волонтерское движение, начинается с этих важных качеств,» — отметила Татьяна Баланчук.

Руководитель Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Наша задача вовлечь в эту сферу как можно большую аудиторию — школьников, студентов, сотрудников предприятий и организаций. Чтобы люди учились помогать друг другу, чтобы появилась культура взаимопомощи. Пандемия показала, что люди самых разных возрастов готовы приходить и помогать. В выходной, после работы, на личном транспорте. Как угодно. Наша задача развить это движение. Обучать волонтеров, поскольку они должны обладать необходимым набором компетенций. К примеру, уметь работать с инвалидами, работать с определенными категориями, — с пожилыми людьми и прочее и прочее. Важная задача — создавать такие центры непосредственно в городах, в населенных пунктах Челябинской области. Подписание соглашение даст возможность продуктивно и совместно реализовывать волонтерские и общественные проекты на территории Челябинской области, а особенно на территориях присутствия РМК. Это и совместное обучение волонтеров, и формирование добровольческих команд, и вовлечение жителей области в добровольческие акции, — рассказал Владислав Овчинников.

Участники молодежного форума приехали из разных уголков Южного Урала. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодые люди из Магнитогорска, Кусы, Аша, Еманжелинска, Челябинска, других городов Южного Урала, с которыми мы побеседовали, на «ура» встретили такие начинания.

— Мы работали и готовы и дальше работать в качестве волонтеров. Но иногда получается, что коммуникации между нами не столь эффективны. Работа такого Волонтерского центра, как «Сила Урала», уверена, поможет еще больше и лучше объединиться, и главное — помочь тем, кто нуждается в помощи, — рассказала студентка из Магнитогорска Наталья Ваганова.

Желающие могут обращаться в Волонтерский центр РМК «Сила Урала» в социальных сетях или на сайт www.dobro.ru. Здесь есть вся необходимая информация, контакты и координаты для обратной связи.

ДЛЯ СПРАВКИ

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За годы работы фонда поддержку получили более 300 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов достигло почти 2,6 млрд рублей. Благотворительный фонд реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

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